Хуснуллин: «Татарстан уверенно выполнил задачу по доведению в нормативное состояние 85% дорог в агломерациях»

Фото: Максим Платонов

Татарстан выполнил задачу по доведению до нормативного состояния 85% дорог в агломерациях, сообщил заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин.



— Вообще, Татарстан в последние годы является одним из лидеров в стране по развитию инфраструктуры. Уверенно выполнил задачу по доведению в нормативное состояние 85% дорог в агломерациях, — заявил вице-премьер, комментируя открытие Вознесенского тракта в Казани, автодороги Алексеевское — Альметьевск и нового перрона аэропорта Казани.

Сегодня Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию уже отмечал работу Татарстана в числе регионов-лидеров по реализации инфраструктурных проектов. Он назвал республику в числе тех регионов, которые «по итогам года, фактически каждый раз, подводя итоги года, были в «зеленой зоне».