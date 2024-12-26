Хуснуллин: «Татарстан уверенно выполнил задачу по доведению в нормативное состояние 85% дорог в агломерациях»
Татарстан выполнил задачу по доведению до нормативного состояния 85% дорог в агломерациях, сообщил заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин.
— Вообще, Татарстан в последние годы является одним из лидеров в стране по развитию инфраструктуры. Уверенно выполнил задачу по доведению в нормативное состояние 85% дорог в агломерациях, — заявил вице-премьер, комментируя открытие Вознесенского тракта в Казани, автодороги Алексеевское — Альметьевск и нового перрона аэропорта Казани.
Сегодня Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию уже отмечал работу Татарстана в числе регионов-лидеров по реализации инфраструктурных проектов. Он назвал республику в числе тех регионов, которые «по итогам года, фактически каждый раз, подводя итоги года, были в «зеленой зоне».
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