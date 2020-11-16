Бурятия первой в России ввела полный локдаун

С 16 ноября по 30 ноября в Бурятии из-за распространения коронавируса закроют торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, бани и предприятия общественного питания. Соответствующая информация появилась на сайте правительства республики.

Регион стал первым в России, который ввел локдаун во время второй волны коронавируса.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Что касается предприятий общепита, то им разрешается обслуживание на вынос и доставка заказов. Также продолжат работу кафе и рестораны в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что продлевать ограничения более чем на две недели не будут, так как это может привести к тяжелым экономическим последствиям.