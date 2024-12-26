Небольшое снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в Татарстане

За прошлую неделю было зарегистрировано 545 случаев заболеваемости COVID-19

Фото: Мария Зверева

В Татарстане отмечается небольшое снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— 545 случаев было зарегистрировано за прошлую неделю. Это ниже предыдущей недели почти на 29% и ниже аналогичного периода прошлого года почти в 2,8 раза. Но это снижение не должно нас успокаивать, — подчеркнула она.

Эксперт призвала татарстанцев внимательно относиться к своему здоровью и при необходимости обращаться к врачам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ситуация по кори в республике стабильная, сообщила Авдонина. За год было зарегистрировано 303 случая этой болезни. В прошлом году этот показатель был в два раза ниже. «Мы с вами помним почему: основной прирост заболеваемости у нас пошел с начала этого года, с января», — объяснила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике.

Кроме того, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 1 226 случаев коклюша. Это ниже аналогичного периода прошлого года на 12%, добавила Авдонина.

Напомним, с 16 декабря по 22 декабря в Татарстане зафиксировали 13 711 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 8% ниже, чем неделей ранее.



Галия Гарифуллина