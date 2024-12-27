Камиль хазрат Самигуллин: «Мы даже не знали, как выглядела татарская сабля»

В рамках проекта «Туган Батыр» снимают мультсериал

Закрытый показ прошел в трех залах.. Фото: Мария Зверева

В кинотеатре «Киномакс-IMAX Казань» прошел закрытый показ трех серий анимационного сериала «Туган Батыр», основными зрителями стали дети. Юная аудитория оценивала мультфильм с точки зрения детализированности и интересовалась созданием полнометражной картины. Автор проекта Радик Абдрахманов сообщил о том, что скоро команда начнет переговоры с интернет-платформами о показе сериала.

«А мы ее читали, Татьяна Петровна!»

Первую книгу о татарском герое «Легенды Туган Батыра», изданную на русском, татарском, английском и арабском языках, презентовали в 2022 году в Национальной библиотеке. Произведение создал писатель, драматург и певец Зульфат Хаким. Позднее вышло продолжение: «Туган Батыр и Сабля Правды».



В конце августа 2024 года соучредитель комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов представил на своем дне рождения третью книгу — «Туган Батыр и Лунный Цветок». По сюжету юный герой отправился в Турцию. Туда же ездили в ноябре авторы проекта, для представления его в исторической библиотеке Рами в Стамбуле, дабы заинтересовать зарубежных партнеров. Абдрахманов также заявил, что планирует выпустить мобильную игру и мюзикл.

О том, что история Туган Батыра станет еще и мультфильмом, стало известно в феврале 2023 года. Иллюстрации к третьей книге рисовала Диляра Газеева, а над анимацией колдует московская студия «Терра Анима», которую в 2021 году основала Ирина Гребенникова, бывший генеральный директор студии «Аэроплан» (где создали мультфильм «Фиксики»). На сайте, помимо «Туган Батыра», указан проект «Главные детские песни» из 11 эпизодов.

Для закрытого показа команда арендовала три зала в «Киномаксе», при этом значительную часть аудитории представляли дети с родителями. Среди гостей выделялись хоккеист Данис Зарипов и дочь Альфии Авзаловой Зульфия Нигмедзянова. О книге восторженно высказалась депутат Госдумы Татьяна Ларионова:

— Эту книгу знают, действительно, многие, не только юные почитатели, но и взрослые, потому что мамы и папы, бабушки и дедушки тоже читают эту книгу. Я сегодня приехала сюда из Елабуги, посетила детский дом, и когда я, благодаря Радику Мухарлямовичу, дарила детям книгу, то они сказали: «А мы ее читали, Татьяна Петровна!».

По ее словам, это пример, что нужно делать, как нужно жить, «творить те чудеса, которые ждем мы от наших ребятишек, а ребята ждут от взрослых».

Среди фанатов проекта — Татьяна Ларионова. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Работа над полным метром начнется параллельно

Как объяснил Абдрахманов, закрытый показ они устроили с целью получить обратную связь от аудитории. Для этого на каждом сиденье в кинозале положили листовки с QR-кодом, отсылающим к опроснику.

— Мы хотели бы пообщаться, узнать ваше мнение, может, у кого-то возникнут идеи, может, что-то должны добавить в сериале, каких-то сказочных героев, — объяснил главный автор проекта. — Потому что у нас будут постепенно появляться сказочные герои, их очень много. Наша профессиональная команда углубилась в татарский фольклор, мы все углубились. Оказывается, у нас столько уникальных сказочных героев, которых вы просто даже представить себе не можете!

Перед показом пятилетняя Дина Закирова прочитала стихотворение «Телсез калма»/«Не останься без языка» Лилии Гибадуллиной. Но закрытый показ мультфильма прошел на русском языке. Детей приветствовал Дед Мороз.

— В первом сезоне запланировано 52 серии, — объяснил Абдрахманов, когда одна из юных телезрительниц посетовала, что хотела бы больше «детализированности в эффектах». — Конечно, мы параллельно хотим начать работу над полным метром, чтобы показать его на большом экране.

При этом Абдрахманов указал, что сценарий сериала будет отличаться от книжного. В полном метре произведения Зульфата Хакима найдут более точное отражение.

Радик Абдрахманов мечтает о полном метре. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Мальчик, который дружил с соколом и волком

— Это пробные серии, — так отозвался автор проекта о показанных эпизодах, которые идут, что называется, вразброс.



В первой серии мальчик по имени Туган Батыр рассказывает брату с сестрой, как нашел верного сокола и научил его летать. Две остальные — повествуют историю взаимоотношений героя с Ак Бүре, Белым Волком. Сначала Албасты (очень похожая на Бабу-Ягу) крадет у него волчонка, за что Волк обращает почти всю деревню в камень, но не трогает Туган Батыра, который помогает ему спасти малыша. В третьей серии Туган Батыр отправляется с соседским мальчиком в лес, чтобы понять силу волков, но у соседа, как выясняется, тяга к воровству. С точки зрения сюжета — это простые истории с одним-двумя понятными поворотами, иногда — с воспитательными объяснениями в конце.

На первых кадрах можно увидеть город с посадом, хотя его вид, к примеру, наличие нарядных наличников, привычных уже для рубежа XIX—XX веков, наводит на мысль, что это некое безвременье, а не конкретный период. В трехмерной картинке постоянно меняются планы, интересно прорисована одежда персонажей, заметно большое внимание к интерьерам. Правда, в движениях порой чувствуется «мультяшность». Есть и героиня Гульчачак, но ее роль в основном созерцательная — в третьей серии она подворачивает ногу и ее лечит местный ученый Алим-бабай.

Абдрахманов также поблагодарил за консультации муфтия республики Камиль хазрата Самигуллина, который предложил волшебное кольцо-зигхир, говорил об истории героев, одежде.

Муфтий РТ Камиль Самигуллин — один из главных консультантов проекта. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Еще пару лет назад, когда готовился фильм, встала большая проблема, мы думали, как же должен был выглядеть татарский батыр, татарский воин? — вспоминал глава ДУМ РТ. — Как нам нарядить бойцов, как изображать роль булгарских воинов, перед глазами ничего не было. Мы даже не знали, как выглядела татарская сабля. Индийский шамшир, катану, шашку вы можете представить, даже меч-кладенец.

— Никто не мог представить образ татарского воина, — говорил Самигуллин. — Перед глазами вставал Соловей-Разбойник в страшной шапке. Не было образа. Но сегодня, благодаря стараниям Радика-абый, его команды перед глазами у нас, кроме Камыр-Батыра, теперь возникает Туган Батыр.

После Нового года у Абдрахманова запланированы переговоры с онлайн-кинотеатрами: Okko, «Иви», Kion и другими: «Также будем договариваться, чтобы это было на федеральных каналах. Плюс мультфильм будет переводиться на другие языки, чтобы выходить с проектом за рубеж. Какие-то фрагменты скоро планируется выложить в сеть».