Когда слова теряют смысл: как переводили «Скоро Москва» на хинди

Непереводимые фразы, культурные барьеры и неожиданные открытия — о сложностях перевода сборника Анны Шипиловой рассказали участники ярмарки non/fictio№26

Фото: Екатерина Петрова

Перевод современной прозы с русского на хинди — задача не для слабонервных. Как найти точный эквивалент, если таких слов просто нет? А как передать шутку, которую поймут только русскоязычные? На Международной сессии участники «Школы молодого переводчика» из Индии поделились историями, которые ставили их в тупик, но научили работать с языком иначе.

«Кажется, это исторический момент»

В декабре в Доме творчества Переделкино прошла переводческая резиденция, куда приехали переводчики из Индии. Они вдохновились идеей популяризации русской литературы и еще в Дели начали работу над переводом сборника рассказов Анны Шипиловой «Скоро Москва». «Мы с весны этого года обсуждали запуск серии резиденций, чтобы влюбить как можно больше людей за рубежом в Москву и в нашу литературу», — рассказала Гюльнара Агамова, генеральный директор Агентства креативных индустрий. По ее словам, идея родилась за чашкой чая в Переделкино. Именно тогда возникло желание создать проект, который смог бы не только рассказать о Москве, но и показать всю ее красоту и глубину через литературу.

«Мы решили, что нужны проекты, которые, с одной стороны, необычные, с другой — нишевые. И главное — такие, которые позволят по-новому подойти к популяризации российских авторов. Так родилась идея переводческой резиденции», — добавила она.

Первый шаг сделали уже летом. Тогда в Переделкино собрались переводчики из арабских стран, а в декабре приехали уже из Индии. Страны довольно сильно отличаются от России в плане культурного контекста. И именно это стало настоящим вызовом. Ведь речь идет о переводе не только с одного языка на другой, но и о передаче культурных смыслов, нюансов русской речи, которые иногда невозможно объяснить буквально.

Генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Кажется, это исторический момент, — сказал Сону Соини, переводчик и куратор индийской мастерской. — После Советского Союза не было таких попыток и таких возможностей для переводчиков. Это первый раз, когда они снова приехали сюда, работали, переводили, редактировали текст». Соини рассказал, как в октябре в Дели организовали конкурс, чтобы выбрать участников из «Школы молодых переводчиков».

«Мы выбрали семерых человек, которые начали работу над переводом еще в Индии. Это был первый опыт такого масштаба. С утра до поздней ночи они трудились над текстом, иногда даже не уходя домой», — поделился он. Кстати, в Индии осталось всего около пятнадцати переводчиков, которые работают с русской литературой и переводят ее на хинди.

От Переделкино до Дели: путешествие сборника «Скоро Москва»

Гюльнара Агамова подчеркнула: «Наша главная задача — помочь и научить переводчиков красивому литературному языку, который поможет убедить их аудиторию, что русская книга достойна прочтения.» В этом контексте работа над рассказами Анны Шипиловой стала настоящим испытанием. Ее сборник — это не только истории о Москве, но и сложные эмоции, характеры, отражающие российскую действительность. Чтобы передать эти нюансы, переводчикам пришлось погружаться в российскую культуру, изучать не только язык, но и повседневную жизнь москвичей.

Анна Шипилова участвовала в диалоге онлайн. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В 2025 году сборник «Скоро Москва» выйдет в Индии тиражом в тысячу экземпляров. «После этой книги мы будем переводить все больше русской литературы, и она будет находить своего читателя в Индии», — сказала Агамова. Но работа на этом не закончится. Организаторы проекта планируют расширять географию и вовлекать переводчиков из разных уголков Индии, где говорят на десятках официальных языков и сотнях диалектов. «Мы надеемся, что следующее поколение переводчиков сможет работать с русской литературой не только на хинди, но и на других языках Индии», — поделился Соини.

Анна Шипилова начала писать «Скоро Москва» в 2019 году. Этот сборник стал для нее способом рассказать о взрослении — своем и героинь, близких ей по духу. Шипилова создавала портреты женщин в разное время, в разных обстоятельствах, обрамляя их истории духом конца 90-х и нулевых годов.

«В первую очередь моими героинями были женщины, девочки, девушки, которые взрослели, как и я», — поделилась Анна. Ключевым этапом работы над книгой стала ее поездка в Дом творчества Переделкино. Именно там, в творческой резиденции, в 2021 году Анна смогла полностью сосредоточиться на писательстве.

Главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

«Когда я узнала о возможности податься в резиденцию, то подумала, что это отличный шанс выйти из рутины и посвятить время исключительно работе. Тогда у меня было всего полторы публикации в электронных журналах, но Юлия Вронская и Борис Куприянов поверили в меня, выбрали, и я провела прекрасные три недели, полностью погрузившись в творчество», — рассказала автор.

Репортаж о презентации сборника Анны Шипиловой «Скоро Москва» читайте здесь.

Однако вклад Переделкино не ограничился только периодом резиденции. Именно здесь, на питчинге, сборник Шипиловой заметили представители издательства «Альпина Проза». «Мы присмотрели эту книгу еще на этапе премии «Лицей», но тогда была подборка из меньшего количества рассказов. Позже мы увидели дописанную версию на питчинге в Переделкино. Там же познакомились с Анной и были уверены, что эта книга должна выйти у нас», — рассказала Татьяна Соловьева, главный редактор издательства «Альпина Проза».

По словам Татьяны, сотрудничество автора и редактора оказалось максимально продуктивным: «Это такой проект, в котором все получилось с самого начала. Не было никакого взаимного напряжения. И, несмотря на давнюю установку, что сборники рассказов не продаются, успех книги доказал обратное». На прошлой ярмарке non/fiction, которая прошла в апреле 2024 года, сборник Анны Шипиловой вошел в тройку самых продаваемых книг издательства.

Эти странные русские

Переводчики из Индии вдохновились не только поездкой в Переделкино, но и возможностью перевода современной русскоязычной прозы. При всей любви к классической литературе она уже не может объективно отразить то, чем живет современная Россия. «Современная женская проза — эта тема всегда близка мне. Я люблю читать о женщинах, о положении женщин в разных странах. Когда мы переводим тексты из России, мы узнаем, в каком положении сейчас находятся женщины там», — рассказала одна из переводчиц.

Сону Соини, переводчик и куратор индийской мастерской. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но это скорее ее опыт как читательницы. А вот во время перевода сборника она столкнулась с некоторыми сложностями. Например, со словом «слабо» во фразе «Че, слабо выйти покурить?». Это сленговое выражение, которому не сразу нашли эквивалент на хинди. Решение искали вместе: с российскими коллегами, с экспертами в Индии. Аналогичная ситуация возникла с выражением «ходить налево».

Еще больше вопросов вызвало предложение «Поставим на учет в детской комнате милиции» и конкретно «детская комната милиции». «У нас в Индии такой концепции нет. Как объяснить читателю, что такое детская комната милиции? Пришлось делать сноску, описывать это понятие», — поделился один из переводчиков.

Трудности возникли и с оценками в школьной системе. «Ее всегда сажают с двоечниками, но их оценки и дисциплина не улучшаются, а она скатывается на четверки и тройки». Переводчик добавляет: «У нас в Индии мы используем другую систему оценок. У нас нет двоек или троек. Это пришлось адаптировать». И таких примеров множество. Что делать с «Дошираком»? Или со словом «переноска»? Переводчики сказали, порой они просто не понимали, что это значит. Каждую проблему решали индивидуально — изучая контекст, советуясь с носителями языка.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

А еще в современной индийской литературе нет описаний сексуальных сцен или чего-либо, связанного с сексом. Так принято. Поэтому часть проблем возникла с адаптацией подобного текста. К примеру, у Анны Шипиловой есть такое предложение: «Засунув пальцы под косточки, Ульяна поправляет лифчик». Слово «косточки» привело к недоразумению: «Сначала я подумал, что это кости! Но оказалось, что речь идет об элементе лифчика». Что делать с этим фрагментом — тоже решали коллективно.

Второе табу в индийской литературе — ругательные слова. Поэтому у переводчиков возникли сложности с переводом «Где? А, бл***ь». Один из участников отметил, что они не могли это добавить в текст, но и убирать из текста нельзя. Как он объяснил, «такая фраза может оскорбить читателя». Пришлось искать максимально допустимый в индийской литературе эквивалент русскому мату, который оказался максимально далек от оригинальной экспрессии.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».