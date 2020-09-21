Для детского омбудсмена Татарстана шьют судейскую мантию?

Места в Конституционном суде РТ могут занять Гузель Удачина, Марат Хайруллин и Фанис Мусин

Полсостава Конституционного суда Татарстана ожидает почетная отставка. Срок полномочий у трех из шести судей истек еще в июле. Но освободить их службе Фемиде вправе лишь парламент республики. Ожидается, что это произойдет 24 сентября. Интрига в том, кого изберут на вакантные места. Источники «Реального времени» с вероятностью 99% включают в эту тройку Гузель Удачину, первого Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, а также называют еще двух влиятельных кандидатов — экс-председателя Вахитовского райсуда Казани и экс-зампреда Верховного суда РТ.

Суд покидают Сахиева, Шакараев и Кузьмина



Последние дни в Конституционном суде дорабатывают зампред Раиса Сахиева, в прошлом — начальник правового управления президента Татарстана, экс-начальник правового управления Госсовета республики Артур Шакараев и Людмила Кузьмина, занимавшая посты главы управления Росреестра по РТ, замминистра культуры и замначальника управления недвижимости Нацбанка Татарстана.

Все трое заслуженных юристов Татарстана в июле 2010-го были избраны на должности судей суверенного суда Татарстана парламентом. К слову, Кузьминой, в связи с этим избранием, пришлось сдать мандат депутата Госсовета.

Согласно закону о Конституционном суде Татарстана, кандидатов на должности судей предлагают президент и председатель Госсовета республики. Срок судейских полномочий — 10 лет, но повторное избрание не допускается. При этом техническое истечение срока не означает отставку — в этом случае свои обязанности конституционный судья республики должен исполнять до тех пор, пока парламент не изберет нового судью.

С датой обновления судейских рядов президиум Госсовета Татарстана определился в минувшую пятницу. Этот вопрос вошел в повестку пятнадцатого заседания парламента республики. Слухи о том, кто может занять места отставников, пошли гулять задолго до этой даты.

С датой обновления судейских рядов президиум Госсовета Татарстана определился в минувшую пятницу. Фото tatarstan.ru

Отставников сменят профессиональные судьи и Удачина?

Источники «Реального времени» в судейском сообществе и силовых структурах называют трех претендентов на три вакансии — детского омбудсмена республики Гузель Удачину, экс-заместителя председателя по гражданским делам Верховного суда Татарстана Марата Хайруллина и бывшего председателя Вахитовского райсуда Казани Фаниса Мусина. Сами поименованные от комментариев воздерживаются. Хотя ничего не опровергают.

«Официальной информацией я не обладаю. Следующая неделя покажет», — предложил подождать Марат Хайруллин. «Пока работаю [на прежней должности]", — отметила Гузель Удачина.

— В настоящее время много разных фамилий называют, ничего конкретного сказать не могу, — сообщил «Реальному времени» зампред комитета по законности и правопорядку Госсовета Татарстана Александр Чубаров.

Фанис Мусин в марте 2019-го ушел в отставку, а через месяц презентовал книгу в соавторстве с председателем Тюлячинского райсуда Рамилем Бикмиевым. Фото Ирины Плотниковой

Фанис Мусин отработал в судебной системе больше 30-ти лет. 20 из них возглавлял Пестречинский райсуд Татарстана, еще 12 (два срока по шесть лет) руководил центральным, Вахитовским райсудом Казани, на территории которого находятся офисы крупных госучреждений и коммерческих фирм, нередко выступающие сторонами судебных споров. В декабре 2017-м выдвигался на пост главы Московского райсуда Казани, но не получил поддержку кадровой комиссии при президенте РФ. В марте 2019-го ушел в отставку, а через месяц презентовал книгу в соавторстве с председателем Тюлячинского райсуда Рамилем Бикмиевым — о легендарных судьях Вахитовского суда, первом приговоре будущего депутата Госдумы РФ Сергея Шашурина и работе храма Фемиды со сквозной дырой в стене.

Марата Хайруллина проводили в почетную отставку с поста зампреда Верховного суда РТ этой весной. Причем, на том торжественном собрании глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров заявлял о возможном продолжении его карьеры: «Главное, чтобы твоему профессионализму нашли правильное применение». За плечами у Хайруллина — 26 лет работы судьей, в том числе 12 лет — на посту руководителя коллегии по гражданским делам Верховного суда Татарстана. После ухода в отставку он остался во главе одного из органов судейского сообщества — региональной комиссии по приему квалификационного экзамена на должности судьи.

Источники «Реального времени» не исключают, что в случаи избрания в конституционные судьи Марата Хайруллина он сможет и там претендовать на руководящий пост. Вопрос о назначении зампреда Конституционного суда РТ также включен в повестку грядущей парламентской сессии.

За плечами у Хайруллина — 26 лет работы судьей, в том числе 12 лет — на посту руководителя коллегии по гражданским делам Верховного суда Татарстана

Что успела сделать первый детский омбудсмен Татарстана

Гузель Удачину назначали на пост первого в Татарстане Уполномоченного по правам ребенка 8 июля 2010-го — на той же сессии Госсовета, где избирали конституционными судьями Сахиеву, Шайхатарова, Кузьмину и их ныне покойную коллегу Ангелину Хамматову.

Пока они работали один срок, Удачина успела отработать два. Закон о детском омбудсмене РТ ограничивает пребывание на этой должности двумя сроками по пять лет каждый. И никакого обнуления не предусматривает. Полномочия, как и у судей КС РТ прекращаются лишь с избранием нового детского правозащитника. Его кандидатуру в ближайшее время должен внести в парламент президент Татарстана.

Юрист Гузель Удачина до назначения на нынешний пост успела поработать в разных сферах — в Минсоцзащиты РТ, департаменте транспорта и правовом управлении аппарата Кабмина РТ, занимала пост замначальника этого управления и одновременно являлась полномочным представителем правительства республики в Конституционном суде Татарстана. Так что со спецификой этого института правосудия знакома.

Федеральный закон сократил часть уже имевшихся полномочий Гузель Удачиной, зато снизил возрастную планку для претендентов на этот пост с 35 до 30-ти лет. Фото: tatarstan.ru

Чем запомнилась правозащитная десятилетка уходящей в отставку?

Публичностью и неравнодушием. Удачина незамедлительно реагировала на все серьезные ЧП и конфликтные ситуации с участием детей и подростков — будь то массовое отравление в Крыму, участие школьников в учениях МВД , секс-скандал с участием учительницы и ученицы или эвакуация машины с запертым внутри младенцем. Таких историй за эти годы было много. Причем, о некоторых нарушениях прав детей, требующих процессуальной оценки, правоохранители узнавали от детского омбудсмена.

Удачина незамедлительно реагировала на все серьезные ЧП и конфликтные ситуации с участием детей и подростков — будь то массовое отравление в Крыму, участие школьников в учениях МВД секс-скандал с участием учительницы и ученицы или эвакуация машины с запертым внутри младенцем. Таких историй за эти годы было много. Причем, о некоторых нарушениях прав детей, требующих процессуальной оценки, правоохранители узнавали от детского омбудсмена. Умением выстраивать отношения с разными ведомствами и учреждениями — как социальными (Минсоц, Минздрав, Минобр, дома-интернаты, хосписы) так и силовыми (прокуратура, МВД, Следком, ФСИН).

с разными ведомствами и учреждениями — как социальными (Минсоц, Минздрав, Минобр, дома-интернаты, хосписы) так и силовыми (прокуратура, МВД, Следком, ФСИН). расширить полномочия Неоднократными попытками

Федеральный закон об уполномоченных по правам ребенка в РФ дал правозащитникам возможность обращаться с административными исками на действия либо бездействие органов власти, однако защищать права детей в гражданских судебных процессах получил лишь детский омбудсмен России, а не его региональные коллеги. Более того, федеральный закон сократил часть уже имевшихся полномочий Гузель Удачиной, зато снизил возрастную планку для претендентов на этот пост с 35 до 30-ти лет.

Повлияет ли последний критерий на президентский выбор нового кандидата в омбудсмены и сбудется ли прогноз источников «Реального времени»