Курс доллара поднялся до 77 рублей впервые с 22 апреля

Курс доллара превысил 77 рублей впервые с 22 апреля. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 17.22 курс доллара вырос на 91 копейку, до 77,02 рубля.

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Московская биржа приводит другие данные — на 17.18 доллар торгуется по 76,99 рубля.



Пару дней назад доллар вырос до 76,53 рубля. Такой отметки он впервые достиг с 9 сентября — валюты торгуются на уровне начала 2016 года. Эксперты рассказали «Реальному времени», почему произошло падение рубля и кому это выгодно.