В СНГ меньше, в Европу — больше: как «коронакризис» повлиял на отток денег из России
Переводы в Швейцарию, Англию и Люксембург выросли в 2020 году, причем существенно
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», россияне в этом году меньше переводили деньги за рубеж. Тренд на снижение трансграничных переводов коснулся практически всех направлений, включая «деоффшоризированный» Кипр и страны СНГ, куда еще недавно работающие в нашей стране восточные гости отправляли львиную долю своей скромной зарплаты. Однако в Швейцарию россияне отправили денег на 7% больше, чем год назад, в Великобританию — на 22%, в Монако — на 8%, а в Люксембург — вообще в 3,6 раза больше! Подробнее о динамике трансграничных переводов — в традиционном обзоре «Реального времени».
Услуги пострадали сильнее других, а свои деньги продолжили «крутиться»
Как показывают данные статистики, в «коронавирусном» втором квартале 2020 года существенно снизились объемы международных денежных переводов — причем в обоих направлениях: как в Россию, так и из страны. Показатели снижения не заоблачные, как можно было бы ожидать, учитывая изоляцию, но все же очень ощутимые. К сожалению, более детальной разбивки по месяцам нет — но вполне вероятно, что в апреле мы бы увидели снижение переводов гораздо более значительное, чем по итогам второго квартала в целом.
В Россию по итогам марта — июня перевели сумму на 12% меньшую, чем за второй квартал прошлого года. Из России снижение составило 14%. Показатели уменьшились с 5,46 до 4,83 млрд и с 8,38 до 7,24 млрд долларов соответственно.
Денежные переводы, согласно российской классификации, принято делить на 11 категорий — в основном по целям. Из крупнейших категорий больше всего просела обширная и довольно неопределенная категория «прочие» — в нее, очевидно, вошли те переводы, что статистические специалисты не смогли включить в одну из десяти других категорий. По перечислениям из России эта категория потеряла 16% — показатель снизился с 1,25 до 1,05 млрд долларов. А вот поступления в Россию сократились куда более драматично — сразу на 37%, с 1,36 млрд до 861 млн долларов.
Категория безвозмездных перечислений и поступлений, в которую входят, например, гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение и прочее — снизилась на 19% в случае с поступлениями в Россию (до 626 млн долларов) и на 15% в случае с перечислениями из России (до 763 млн долларов).
А вот переводы между своими счетами практически не изменились. Крупнейшая категория трансграничных переводов — перечисления собственных средств. Она подразумевает переводы со счета физлица в России на его же счет (или счет близкого родственника) в банке другой страны или наоборот — из зарубежного банка на свой счет в России. По этой категории все было относительно стабильно: поступления в Россию снизились всего на 3% (до 1,3 млрд долларов), из России — даже выросли, на те же 3% (до 3,55 млрд долларов). Можно предположить, что владельцы зарубежных счетов несколько перепугались за стабильность в стране в условиях самоизоляции и решили «увести» деньги в другие страны — но в принципе 3%-ные показатели демонстрируют, что испуг не был сильным.
Что интересно, поступления в Россию, связанные с начислением зарплаты, выросли на 6%. Возможно, в условиях COVID-кризиса зарубежные работодатели решили поддержать удаленных сотрудников, поэтому платежи по зарплате и выросли.
Из остальных значимых категорий, кроме того, отметим кредиты. Погашение кредитов в России, как ни странно, не снизилось, а выросло, причем значительно — на 26%. Еще более заметно стали выплачивать зарубежные кредиты из России — на 73%. А вот привлечение кредитов снизилось — на 35% в случае с поступлениями из России и на 37% в случае с перечислениями из России. Тут все ожидаемо — вряд ли в условиях самоизоляции и закрытия границ много людей решило немедленно взять кредиты в другой стране.
Одной из самых просевших категорий стала сфера услуг. Среди перечислений, связанных с оплатой услуг, больше других снизились переводы из страны, связанные с образованием (сразу на 50%), медициной (на 58%) и, само собой, туризмом — вообще на 82%. Тут все ожидаемо — получить медицинские и туристические услуги за рубежом, к примеру, в апреле было практически невозможно. То же касается и образования, если речь, конечно, идет не о дистанционном формате.
|Показатель
|II квартал 2020 г.
|I квартал 2020 г.
|II квартал 2019 г.
|I квартал 2019 г.
|Изменение II квартал
|Изменение I квартал
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Поступления в Россию
|Перечисления из России
|Всего
|4.831
|7.240
|5.206
|8.675
|5.459
|8.382
|5.065
|7.640
|-12%
|-14%
|3%
|14%
|в том числе:
|1) перечисление собственных средств
|1.299
|3.554
|1.691
|4.602
|1.345
|3.435
|1.116
|3.571
|-3%
|3%
|52%
|29%
|2) безвозмездные перечисления и поступления
|626
|763
|705
|722
|774
|898
|767
|841
|-19%
|-15%
|-8%
|-14%
|3) кредиты
|3а) привлечение кредитов
|232
|272
|258
|659
|357
|434
|170
|327
|-35%
|-37%
|52%
|102%
|3б) погашение кредитов
|427
|128
|318
|93
|339
|74
|406
|55
|26%
|73%
|-22%
|69%
|3в) проценты по кредитам
|21
|3
|26
|6
|9
|4
|8
|4
|133%
|-25%
|225%
|50%
|4) оплата товаров
|10
|338
|14
|361
|18
|466
|9
|395
|-44%
|-27%
|56%
|-9%
|5) оплата услуг
|187
|314
|180
|401
|171
|596
|150
|427
|9%
|-47%
|20%
|-6%
|5а) образовательные услуги
|2
|55
|2
|57
|3
|109
|2
|61
|-33%
|-50%
|0%
|-7%
|5б) медицинские услуги
|4
|15
|4
|35
|4
|36
|3
|34
|0%
|-58%
|33%
|3%
|5в) консультационные услуги
|22
|12
|17
|11
|19
|13
|24
|13
|16%
|-8%
|-29%
|-15%
|5г) туристические услуги
|7
|18
|9
|67
|10
|100
|5
|85
|-30%
|-82%
|80%
|-21%
|5д) прочие услуги
|152
|214
|147
|231
|136
|338
|116
|234
|12%
|-37%
|27%
|-1%
|6) операции с недвижимым имуществом
|24
|144
|62
|221
|64
|373
|51
|268
|-63%
|-61%
|22%
|-18%
|7) заработная плата
|549
|-
|512
|-
|517
|-
|492
|-
|6%
|4%
|8) переводы электронных денежных средств
|503
|591
|500
|673
|492
|782
|477
|781
|2%
|-24%
|5%
|-14%
|9) операции на рынке Forex
|6
|73
|15
|98
|14
|61
|15
|38
|-57%
|20%
|0%
|158%
|10) переводы в доверительное управление имуществом
|86
|10
|1
|14
|1
|9
|53
|10
|8500%
|11%
|-98%
|40%
|11) прочие
|861
|1.050
|924
|824
|1.358
|1.250
|1.351
|923
|-37%
|-16%
|-32%
|-11%
Страны СНГ остались без половины российских денег
Переводы в Россию, как уже говорилось, просели во втором квартале на 14%. Среди крупнейших по объемам переводов в Россию стран заметно «проседание» у США (объем сократился на 18%), Латвии (на 30%), Великобритании (15%) и Кипра (17%). При этом крупнейшая страна по переводам денег в Россию — Швейцария — увеличила объем на 1%, Германия — на 15%, а Люксембург — вообще в 2,2 раза.
Что касается стран СНГ, то почти из всех из них стали переводить меньше денег. Общее снижение переводов из стран ближнего зарубежья составило 24%, рекордсменом по снижению стал Таджикистан. Отсюда перевели на 76% меньше денег, чем год назад. Узбекистан снизил показатель на 40%, Киргизия — на 39%, а Казахстан — на 27%. Из двух стран, впрочем, объемы переводов в Россию выросли: из Беларуси — на 16%, из Азербайджана — вообще на 60%.
По переводам из России в страны дальнего зарубежья ситуация неоднозначная. Общие объемы снизились на 14%, но, например, в Швейцарию отправили на 7% больше, чем год назад. Показатель вывода денег в Великобританию вырос на 22%, в Монако — на 8%, а в Люксембург — вообще в 3,6 раза.
В США перевели на 23% меньше средств, чем год назад, в Латвию — на 20%, в Испанию — на 55%, на Кипр — на 58%.
А вот что касается стран СНГ — то во всех из них без исключения поток денег из России уменьшился. Общий показатель снизился на 28%. При этом в Казахстан и Таджикистан снижение составило вообще 45 и 50% соответственно. В крупнейшую страну по переводам из России — Узбекистан — объемы переводов снизились на 17%, в Киргизию — на 26%. Такие значительные цифры, похоже, можно связать с потерей дохода трудовыми мигрантами из этих стран в условиях самоизоляции.
|Поступления в Россию
|2 кв 2020
|1 кв 2020
|2 кв 2019
|1 кв 2019
|Изменение 2 квартал
|Изменение 1 квартал
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|Всего по странам
|5.227
|263
|5.945
|304
|6.096
|352
|5.688
|317
|-14%
|-25%
|5%
|-4%
|Страны дальнего зарубежья
|4.579
|281
|5.150
|328
|5.248
|388
|4.857
|345
|-13%
|-28%
|6%
|-5%
|из них:
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1.352
|38.140
|1.545
|41.473
|1.341
|38.087
|1.073
|32.016
|1%
|0%
|44%
|30%
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
|458
|500
|527
|674
|559
|703
|484
|614
|-18%
|-29%
|9%
|10%
|ЛАТВИЯ
|385
|36
|436
|39
|547
|59
|484
|49
|-30%
|-39%
|-10%
|-20%
|ПОЛЬША
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|316
|1.334
|412
|1.345
|370
|994
|330
|807
|-15%
|34%
|25%
|67%
|ГЕРМАНИЯ
|337
|944
|280
|870
|294
|999
|262
|923
|15%
|-6%
|7%
|-6%
|КИПР
|212
|11.112
|196
|9.754
|256
|12.208
|379
|20.359
|-17%
|-9%
|-48%
|-52%
|ЛЮКСЕМБУРГ
|182
|695
|205
|952
|82
|452
|102
|580
|122%
|54%
|101%
|64%
|СИНГАПУР
|177
|79
|169
|97
|172
|116
|151
|105
|3%
|-32%
|12%
|-8%
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|87
|4.085
|101
|3.992
|87
|3.225
|87
|3536
|0%
|27%
|16%
|13%
|ИЗРАИЛЬ
|52
|746
|73
|875
|65
|786
|61
|778
|-20%
|-5%
|20%
|12%
|НИДЕРЛАНДЫ
|64
|1.022
|69
|1.268
|197
|3.612
|303
|3.420
|-68%
|-72%
|-77%
|-63%
|АВСТРИЯ
|69
|4.133
|65
|4.061
|73
|4.450
|73
|4.703
|-5%
|-7%
|-11%
|-14%
|ТУРЦИЯ
|44
|1.317
|45
|1.060
|47
|987
|36
|938
|-6%
|33%
|25%
|13%
|ЕГИПЕТ
|ГРЕЦИЯ
|ИТАЛИЯ
|32
|811
|42
|961
|44
|918
|60
|1.222
|-27%
|-12%
|-30%
|-21%
|ФРАНЦИЯ
|38
|908
|60
|1.320
|71
|1.494
|43
|1.022
|-46%
|-39%
|40%
|29%
|ИСПАНИЯ
|30
|1.253
|51
|1.874
|52
|1.713
|45
|1.473
|-42%
|-27%
|13%
|27%
|ГРУЗИЯ
|28
|1.100
|37
|1.143
|-24%
|-4%
|ЧЕХИЯ
|42
|4.154
|МОНАКО
|27
|46.882
|46
|69.611
|55
|73.632
|42
|68.813
|-51%
|-36%
|10%
|1%
|КИТАЙ
|16
|4.298
|20
|3.223
|18
|3.333
|-20%
|33%
|-100%
|-100%
|ГОНКОНГ
|ВЬЕТНАМ
|ФИЛИППИНЫ
|КАНАДА
|ЯПОНИЯ
|9
|1.349
|11
|1.642
|14
|1.764
|11
|1612
|-36%
|-24%
|0%
|2%
|БЕЛЬГИЯ
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|47
|827
|75
|2.146
|-37%
|-61%
|АБХАЗИЯ
|Страны СНГ
|647
|180
|794
|207
|848
|223
|832
|216
|-24%
|-19%
|-5%
|-4%
|КАЗАХСТАН
|256
|91
|335
|116
|350
|130
|377
|125
|-27%
|-30%
|-11%
|-7%
|КИРГИЗИЯ
|55
|545
|88
|650
|90
|628
|80
|785
|-39%
|-13%
|10%
|-17%
|УЗБЕКИСТАН
|50
|546
|95
|739
|83
|675
|75
|805
|-40%
|-19%
|27%
|-8%
|АРМЕНИЯ
|78
|629
|83
|528
|108
|975
|133
|1.297
|-28%
|-35%
|-38%
|-59%
|УКРАИНА
|56
|461
|54
|380
|58
|330
|39
|230
|-3%
|40%
|38%
|65%
|БЕЛАРУСЬ
|52
|522
|51
|497
|45
|385
|35
|336
|16%
|36%
|46%
|48%
|ТАДЖИКИСТАН
|7
|154
|12
|201
|29
|299
|29
|420
|-76%
|-48%
|-59%
|-52%
|АЗЕРБАЙДЖАН
|56
|848
|35
|437
|35
|441
|28
|451
|60%
|92%
|25%
|-3%
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|22
|284
|28
|378
|33
|210
|24
|367
|-33%
|35%
|17%
|3%
|ТУРКМЕНИЯ
|15
|227
|13
|199
|16
|178
|10
|180
|-6%
|28%
|30%
|11%
|Перечисления из России
|2 кв 2020
|1 кв 2020
|2 кв 2019
|1 кв 2019
|Изменение 2 квартал
|Изменение 1 квартал
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|сумма переводов, млн долларов США
|средняя сумма одного перевода, долларов США
|Всего по странам
|8.626
|128
|10.228
|148
|10.599
|150
|9.418
|131
|-19%
|-15%
|9%
|13%
|Страны дальнего зарубежья
|6.310
|110
|7.919
|134
|7.360
|130
|6.937
|114
|-14%
|-15%
|14%
|18%
|из них:
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1.639
|4.699
|2.519
|9.263
|1.527
|8.019
|1.314
|3.463
|7%
|-41%
|92%
|167%
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
|504
|146
|637
|178
|653
|212
|572
|186
|-23%
|-31%
|11%
|-4%
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|688
|151
|562
|113
|562
|106
|573
|87
|22%
|42%
|-2%
|30%
|ЛАТВИЯ
|427
|10
|485
|11
|536
|13
|535
|12
|-20%
|-23%
|-9%
|-8%
|ПОЛЬША
|ИСПАНИЯ
|160
|5.381
|293
|8.472
|353
|9.912
|274
|8.014
|-55%
|-46%
|7%
|6%
|ГЕРМАНИЯ
|229
|2.473
|248
|2.523
|275
|3.301
|256
|3.073
|-17%
|-25%
|-3%
|-18%
|МОНАКО
|207
|304.414
|237
|280.342
|191
|193.748
|215
|231.704
|8%
|57%
|10%
|21%
|КИПР
|183
|3.811
|465
|5.412
|439
|2.876
|250
|886
|-58%
|33%
|86%
|511%
|АВСТРИЯ
|140
|20.235
|192
|11.334
|192
|13.516
|150
|11.735
|-27%
|50%
|28%
|-3%
|КИТАЙ
|94
|2.274
|139
|1.586
|144
|2.144
|-32%
|43%
|-100%
|-100%
|ИТАЛИЯ
|99
|5.238
|155
|6.088
|189
|5.392
|193
|6.098
|-48%
|-3%
|-20%
|0%
|НИДЕРЛАНДЫ
|64
|1.547
|81
|1.756
|327
|7.463
|369
|10.012
|-80%
|-79%
|-78%
|-82%
|ЛЮКСЕМБУРГ
|549
|513
|281
|256
|153
|154
|127
|127
|259%
|233%
|121%
|102%
|ТУРЦИЯ
|159
|1.158
|171
|1.299
|188
|1.212
|162
|1.230
|-15%
|-4%
|6%
|6%
|ЕГИПЕТ
|ГРЕЦИЯ
|ГРУЗИЯ
|87
|222
|149
|362
|-42%
|-39%
|ЧЕХИЯ
|100
|981
|ФРАНЦИЯ
|89
|3.663
|111
|4.141
|124
|2.607
|128
|4.364
|-28%
|41%
|-13%
|-5%
|ИЗРАИЛЬ
|78
|4.691
|108
|5.437
|104
|4.960
|133
|6.384
|-25%
|-5%
|-19%
|-15%
|СИНГАПУР
|64
|93
|54
|45
|84
|103
|87
|92
|-24%
|-10%
|-38%
|-51%
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|34
|5.340
|82
|4.761
|58
|1.306
|77
|767
|-41%
|309%
|6%
|521%
|ГОНКОНГ
|ВЬЕТНАМ
|ФИЛИППИНЫ
|ЯПОНИЯ
|164
|2.300
|149
|1.540
|171
|1.862
|154
|1930
|-4%
|24%
|-3%
|-20%
|КАНАДА
|БЕЛЬГИЯ
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|95
|5.871
|181
|13.016
|-48%
|-55%
|АБХАЗИЯ
|Страны СНГ
|2.316
|222
|2.309
|225
|3.239
|231
|2.481
|216
|-28%
|-4%
|-7%
|4%
|УЗБЕКИСТАН
|1.013
|374
|759
|309
|1.221
|372
|818
|349
|-17%
|1%
|-7%
|-11%
|КИРГИЗИЯ
|356
|175
|359
|149
|482
|185
|453
|199
|-26%
|-5%
|-21%
|-25%
|ТАДЖИКИСТАН
|322
|119
|359
|149
|649
|150
|462
|139
|-50%
|-21%
|-22%
|7%
|АРМЕНИЯ
|183
|330
|169
|299
|266
|247
|194
|304
|-31%
|34%
|-13%
|-2%
|АЗЕРБАЙДЖАН
|159
|282
|299
|497
|228
|305
|189
|293
|-30%
|-8%
|58%
|70%
|КАЗАХСТАН
|72
|75
|153
|165
|131
|138
|137
|104
|-45%
|-46%
|12%
|59%
|УКРАИНА
|86
|261
|85
|255
|102
|263
|80
|238
|-16%
|-1%
|6%
|7%
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|74
|261
|66
|224
|95
|255
|85
|239
|-22%
|2%
|-22%
|-6%
|БЕЛАРУСЬ
|52
|184
|60
|212
|65
|229
|62
|240
|-20%
|-20%
|-3%
|-12%
|ТУРКМЕНИЯ
|0
|159
|0
|60
|0
|164
|0,0
|120
|-3%
|-50%
Небольшие регионы замкнулись в себе
Если рассматривать международные денежные переводы не в контексте стран, а в контексте регионов Приволжского федерального округа, то окажется, что самыми «пострадавшими» от COVID-19 и самоизоляции стали небольшие регионы — Мордовия, Чувашия, Удмуртия и Пензенская область. Общий оборот (сумма исходящих и входящих переводов) тут снизился на 45—90%. Последний показатель — у Мордовии, оборот за год тут снизился с 16,6 до 1,7 млн долларов. В Чувашии цифра уменьшилась с 5,7 до 2,2 млн долларов, в Удмуртии — с 37 до 22 млн долларов, в Пензенской области — с 6,1 до 3,3 млн долларов.
Два лидера ПФО по трансграничным переводам пострадали от самоизоляции куда меньше. Крупнейший по обороту регион округа — Самарская область — снизил показатель всего на 4%, с 86 до 82,8 млн долларов. При этом в основном тут просели входящие переводы — с 37,6 до 33,9 млн долларов, а вот исходящие даже немного выросли — пусть и всего на 1%. Находящийся на втором месте по обороту Татарстан снизил оборот более существенно, но все равно не сильно по меркам большинства других регионов ПФО — на 13%, с 59,2 до 51,4 млн долларов. При этом поступления в пользу физлиц не изменились, а вот исходящие переводы снизились сразу на 18%.
У третьего по обороту региона ПФО — Нижегородской области — снижение показателя составило сразу 40%, с 76,8 до 46,1 млн долларов. При этом перечисления из региона за рубеж вообще снизились на 54% (с 51,1 до 23,3 млн долларов), а вот входящие снизились на 11% — с 25,7 до 22,9 млн долларов. На четвертом месте по обороту расположилась соседняя с Татарстаном республика Башкортостан, причем тут проседание такое же, как в Нижегородской области, на 40% — с 37 до 22 млн долларов. Поступления в пользу физлиц снизились на треть (с 11 до 7,4 млн долларов), а исходящие перечисления — на 43%, с 26 до 14,9 млн долларов.
|Регион ПФО
|II кв 2020
|II кв 2019
|Изменение - II квартал
|Изменение - I квартал
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Оборот
|Сальдо
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Оборот
|Сальдо
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Оборот
|Сальдо
|Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию
|Перечисления физическими лицами из Российской Федерации
|Оборот
|Сальдо
|Республика Татарстан
|16,0
|35,3
|51,4
|-19,3
|16,0
|43,2
|59,2
|-27,2
|0%
|-18%
|-13%
|-29%
|91%
|62%
|69%
|48%
|Самарская область
|33,9
|48,9
|82,8
|-15,0
|37,6
|48,3
|86,0
|-10,7
|-10%
|1%
|-4%
|41%
|22%
|7%
|13%
|-9%
|Нижегородская область
|22,9
|23,3
|46,1
|-0,4
|25,7
|51,1
|76,8
|-25,4
|-11%
|-54%
|-40%
|-98%
|-41%
|20%
|-15%
|-240%
|Пермский край
|6,3
|8,9
|15,2
|-2,6
|9,3
|15,8
|25,1
|-6,5
|-32%
|-44%
|-39%
|-60%
|48%
|-15%
|8%
|-90%
|Республика Башкортостан
|7,4
|14,9
|22,3
|-7,5
|11,0
|26,0
|37,0
|-15,0
|-33%
|-43%
|-40%
|-50%
|29%
|24%
|25%
|21%
|Удмуртская Республика
|2,0
|3,3
|5,3
|-1,3
|3,2
|7,5
|10,8
|-4,3
|-38%
|-56%
|-51%
|-70%
|-19%
|-38%
|-31%
|-56%
|Саратовская область
|7,0
|2,4
|9,3
|4,6
|7,2
|4,8
|12,0
|2,5
|-3%
|-51%
|-22%
|84%
|13%
|100%
|57%
|-4800%
|Кировская область
|1,6
|3,7
|5,2
|-2,1
|2,4
|3,8
|6,2
|-1,4
|-35%
|-4%
|-16%
|49%
|117%
|164%
|143%
|375%
|Ульяновская область
|2,1
|1,2
|3,3
|0,8
|2,8
|3,5
|6,3
|-0,6
|-25%
|-65%
|-48%
|-233%
|-21%
|-58%
|-41%
|-240%
|Оренбургская область
|3,7
|10,5
|14,1
|-6,8
|5,4
|4,0
|9,4
|1,4
|-32%
|162%
|50%
|-588%
|70%
|-28%
|11%
|-206%
|Республика Мордовия
|0,5
|1,2
|1,7
|-0,8
|0,6
|15,9
|16,6
|-15,3
|-22%
|-92%
|-90%
|-95%
|-38%
|-33%
|-32%
|-43%
|Республика Марий Эл
|1,5
|1,0
|2,5
|0,5
|2,0
|1,3
|3,3
|0,7
|-24%
|-22%
|-24%
|-27%
|11%
|100%
|36%
|-31%
|Чувашская Республика
|1,6
|0,6
|2,2
|1,1
|2,3
|3,4
|5,7
|-1,1
|-29%
|-82%
|-61%
|-200%
|-43%
|-60%
|-44%
|-34%
|Пензенская область
|1,9
|1,4
|3,3
|0,5
|3,4
|2,7
|6,1
|0,8
|-44%
|-47%
|-45%
|-40%
|39%
|-29%
|9%
|750%
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