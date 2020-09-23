В СНГ меньше, в Европу — больше: как «коронакризис» повлиял на отток денег из России

Переводы в Швейцарию, Англию и Люксембург выросли в 2020 году, причем существенно

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», россияне в этом году меньше переводили деньги за рубеж. Тренд на снижение трансграничных переводов коснулся практически всех направлений, включая «деоффшоризированный» Кипр и страны СНГ, куда еще недавно работающие в нашей стране восточные гости отправляли львиную долю своей скромной зарплаты. Однако в Швейцарию россияне отправили денег на 7% больше, чем год назад, в Великобританию — на 22%, в Монако — на 8%, а в Люксембург — вообще в 3,6 раза больше! Подробнее о динамике трансграничных переводов — в традиционном обзоре «Реального времени».

Услуги пострадали сильнее других, а свои деньги продолжили «крутиться»

Как показывают данные статистики, в «коронавирусном» втором квартале 2020 года существенно снизились объемы международных денежных переводов — причем в обоих направлениях: как в Россию, так и из страны. Показатели снижения не заоблачные, как можно было бы ожидать, учитывая изоляцию, но все же очень ощутимые. К сожалению, более детальной разбивки по месяцам нет — но вполне вероятно, что в апреле мы бы увидели снижение переводов гораздо более значительное, чем по итогам второго квартала в целом.

В Россию по итогам марта — июня перевели сумму на 12% меньшую, чем за второй квартал прошлого года. Из России снижение составило 14%. Показатели уменьшились с 5,46 до 4,83 млрд и с 8,38 до 7,24 млрд долларов соответственно.



Денежные переводы, согласно российской классификации, принято делить на 11 категорий — в основном по целям. Из крупнейших категорий больше всего просела обширная и довольно неопределенная категория «прочие» — в нее, очевидно, вошли те переводы, что статистические специалисты не смогли включить в одну из десяти других категорий. По перечислениям из России эта категория потеряла 16% — показатель снизился с 1,25 до 1,05 млрд долларов. А вот поступления в Россию сократились куда более драматично — сразу на 37%, с 1,36 млрд до 861 млн долларов.

Категория безвозмездных перечислений и поступлений, в которую входят, например, гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение и прочее — снизилась на 19% в случае с поступлениями в Россию (до 626 млн долларов) и на 15% в случае с перечислениями из России (до 763 млн долларов).

А вот переводы между своими счетами практически не изменились. Крупнейшая категория трансграничных переводов — перечисления собственных средств. Она подразумевает переводы со счета физлица в России на его же счет (или счет близкого родственника) в банке другой страны или наоборот — из зарубежного банка на свой счет в России. По этой категории все было относительно стабильно: поступления в Россию снизились всего на 3% (до 1,3 млрд долларов), из России — даже выросли, на те же 3% (до 3,55 млрд долларов). Можно предположить, что владельцы зарубежных счетов несколько перепугались за стабильность в стране в условиях самоизоляции и решили «увести» деньги в другие страны — но в принципе 3%-ные показатели демонстрируют, что испуг не был сильным.

Фото: moneybrain.ru

Что интересно, поступления в Россию, связанные с начислением зарплаты, выросли на 6%. Возможно, в условиях COVID-кризиса зарубежные работодатели решили поддержать удаленных сотрудников, поэтому платежи по зарплате и выросли.

Из остальных значимых категорий, кроме того, отметим кредиты. Погашение кредитов в России, как ни странно, не снизилось, а выросло, причем значительно — на 26%. Еще более заметно стали выплачивать зарубежные кредиты из России — на 73%. А вот привлечение кредитов снизилось — на 35% в случае с поступлениями из России и на 37% в случае с перечислениями из России. Тут все ожидаемо — вряд ли в условиях самоизоляции и закрытия границ много людей решило немедленно взять кредиты в другой стране.

Одной из самых просевших категорий стала сфера услуг. Среди перечислений, связанных с оплатой услуг, больше других снизились переводы из страны, связанные с образованием (сразу на 50%), медициной (на 58%) и, само собой, туризмом — вообще на 82%. Тут все ожидаемо — получить медицинские и туристические услуги за рубежом, к примеру, в апреле было практически невозможно. То же касается и образования, если речь, конечно, идет не о дистанционном формате.

Трансграничные переводы физических лиц-резидентов по целям перечислений и поступлений, 1-е полугодие 2020 года

Показатель II квартал 2020 г. I квартал 2020 г. II квартал 2019 г. I квартал 2019 г. Изменение II квартал Изменение I квартал Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Поступления в Россию Перечисления из России Всего 4.831 7.240 5.206 8.675 5.459 8.382 5.065 7.640 -12% -14% 3% 14% в том числе: 1) перечисление собственных средств 1.299 3.554 1.691 4.602 1.345 3.435 1.116 3.571 -3% 3% 52% 29% 2) безвозмездные перечисления и поступления 626 763 705 722 774 898 767 841 -19% -15% -8% -14% 3) кредиты 3а) привлечение кредитов 232 272 258 659 357 434 170 327 -35% -37% 52% 102% 3б) погашение кредитов 427 128 318 93 339 74 406 55 26% 73% -22% 69% 3в) проценты по кредитам 21 3 26 6 9 4 8 4 133% -25% 225% 50% 4) оплата товаров 10 338 14 361 18 466 9 395 -44% -27% 56% -9% 5) оплата услуг 187 314 180 401 171 596 150 427 9% -47% 20% -6% 5а) образовательные услуги 2 55 2 57 3 109 2 61 -33% -50% 0% -7% 5б) медицинские услуги 4 15 4 35 4 36 3 34 0% -58% 33% 3% 5в) консультационные услуги 22 12 17 11 19 13 24 13 16% -8% -29% -15% 5г) туристические услуги 7 18 9 67 10 100 5 85 -30% -82% 80% -21% 5д) прочие услуги 152 214 147 231 136 338 116 234 12% -37% 27% -1% 6) операции с недвижимым имуществом 24 144 62 221 64 373 51 268 -63% -61% 22% -18% 7) заработная плата 549 - 512 - 517 - 492 - 6% 4% 8) переводы электронных денежных средств 503 591 500 673 492 782 477 781 2% -24% 5% -14% 9) операции на рынке Forex 6 73 15 98 14 61 15 38 -57% 20% 0% 158% 10) переводы в доверительное управление имуществом 86 10 1 14 1 9 53 10 8500% 11% -98% 40% 11) прочие 861 1.050 924 824 1.358 1.250 1.351 923 -37% -16% -32% -11%

Страны СНГ остались без половины российских денег



Переводы в Россию, как уже говорилось, просели во втором квартале на 14%. Среди крупнейших по объемам переводов в Россию стран заметно «проседание» у США (объем сократился на 18%), Латвии (на 30%), Великобритании (15%) и Кипра (17%). При этом крупнейшая страна по переводам денег в Россию — Швейцария — увеличила объем на 1%, Германия — на 15%, а Люксембург — вообще в 2,2 раза.

Что касается стран СНГ, то почти из всех из них стали переводить меньше денег. Общее снижение переводов из стран ближнего зарубежья составило 24%, рекордсменом по снижению стал Таджикистан. Отсюда перевели на 76% меньше денег, чем год назад. Узбекистан снизил показатель на 40%, Киргизия — на 39%, а Казахстан — на 27%. Из двух стран, впрочем, объемы переводов в Россию выросли: из Беларуси — на 16%, из Азербайджана — вообще на 60%.

По переводам из России в страны дальнего зарубежья ситуация неоднозначная. Общие объемы снизились на 14%, но, например, в Швейцарию отправили на 7% больше, чем год назад. Показатель вывода денег в Великобританию вырос на 22%, в Монако — на 8%, а в Люксембург — вообще в 3,6 раза.



В США перевели на 23% меньше средств, чем год назад, в Латвию — на 20%, в Испанию — на 55%, на Кипр — на 58%.

А вот что касается стран СНГ — то во всех из них без исключения поток денег из России уменьшился. Общий показатель снизился на 28%. При этом в Казахстан и Таджикистан снижение составило вообще 45 и 50% соответственно. В крупнейшую страну по переводам из России — Узбекистан — объемы переводов снизились на 17%, в Киргизию — на 26%. Такие значительные цифры, похоже, можно связать с потерей дохода трудовыми мигрантами из этих стран в условиях самоизоляции.



Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам, 1-е полугодие 2020 года

Поступления в Россию 2 кв 2020 1 кв 2020 2 кв 2019 1 кв 2019 Изменение 2 квартал Изменение 1 квартал сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего по странам 5.227 263 5.945 304 6.096 352 5.688 317 -14% -25% 5% -4% Страны дальнего зарубежья 4.579 281 5.150 328 5.248 388 4.857 345 -13% -28% 6% -5% из них: ШВЕЙЦАРИЯ 1.352 38.140 1.545 41.473 1.341 38.087 1.073 32.016 1% 0% 44% 30% СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 458 500 527 674 559 703 484 614 -18% -29% 9% 10% ЛАТВИЯ 385 36 436 39 547 59 484 49 -30% -39% -10% -20% ПОЛЬША СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 316 1.334 412 1.345 370 994 330 807 -15% 34% 25% 67% ГЕРМАНИЯ 337 944 280 870 294 999 262 923 15% -6% 7% -6% КИПР 212 11.112 196 9.754 256 12.208 379 20.359 -17% -9% -48% -52% ЛЮКСЕМБУРГ 182 695 205 952 82 452 102 580 122% 54% 101% 64% СИНГАПУР 177 79 169 97 172 116 151 105 3% -32% 12% -8% ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 87 4.085 101 3.992 87 3.225 87 3536 0% 27% 16% 13% ИЗРАИЛЬ 52 746 73 875 65 786 61 778 -20% -5% 20% 12% НИДЕРЛАНДЫ 64 1.022 69 1.268 197 3.612 303 3.420 -68% -72% -77% -63% АВСТРИЯ 69 4.133 65 4.061 73 4.450 73 4.703 -5% -7% -11% -14% ТУРЦИЯ 44 1.317 45 1.060 47 987 36 938 -6% 33% 25% 13% ЕГИПЕТ ГРЕЦИЯ ИТАЛИЯ 32 811 42 961 44 918 60 1.222 -27% -12% -30% -21% ФРАНЦИЯ 38 908 60 1.320 71 1.494 43 1.022 -46% -39% 40% 29% ИСПАНИЯ 30 1.253 51 1.874 52 1.713 45 1.473 -42% -27% 13% 27% ГРУЗИЯ 28 1.100 37 1.143 -24% -4% ЧЕХИЯ 42 4.154 МОНАКО 27 46.882 46 69.611 55 73.632 42 68.813 -51% -36% 10% 1% КИТАЙ 16 4.298 20 3.223 18 3.333 -20% 33% -100% -100% ГОНКОНГ ВЬЕТНАМ ФИЛИППИНЫ КАНАДА ЯПОНИЯ 9 1.349 11 1.642 14 1.764 11 1612 -36% -24% 0% 2% БЕЛЬГИЯ КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 47 827 75 2.146 -37% -61% АБХАЗИЯ Страны СНГ 647 180 794 207 848 223 832 216 -24% -19% -5% -4% КАЗАХСТАН 256 91 335 116 350 130 377 125 -27% -30% -11% -7% КИРГИЗИЯ 55 545 88 650 90 628 80 785 -39% -13% 10% -17% УЗБЕКИСТАН 50 546 95 739 83 675 75 805 -40% -19% 27% -8% АРМЕНИЯ 78 629 83 528 108 975 133 1.297 -28% -35% -38% -59% УКРАИНА 56 461 54 380 58 330 39 230 -3% 40% 38% 65% БЕЛАРУСЬ 52 522 51 497 45 385 35 336 16% 36% 46% 48% ТАДЖИКИСТАН 7 154 12 201 29 299 29 420 -76% -48% -59% -52% АЗЕРБАЙДЖАН 56 848 35 437 35 441 28 451 60% 92% 25% -3% МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 22 284 28 378 33 210 24 367 -33% 35% 17% 3% ТУРКМЕНИЯ 15 227 13 199 16 178 10 180 -6% 28% 30% 11%

Перечисления из России 2 кв 2020 1 кв 2020 2 кв 2019 1 кв 2019 Изменение 2 квартал Изменение 1 квартал сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США сумма переводов, млн долларов США средняя сумма одного перевода, долларов США Всего по странам 8.626 128 10.228 148 10.599 150 9.418 131 -19% -15% 9% 13% Страны дальнего зарубежья 6.310 110 7.919 134 7.360 130 6.937 114 -14% -15% 14% 18% из них: ШВЕЙЦАРИЯ 1.639 4.699 2.519 9.263 1.527 8.019 1.314 3.463 7% -41% 92% 167% СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 504 146 637 178 653 212 572 186 -23% -31% 11% -4% СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 688 151 562 113 562 106 573 87 22% 42% -2% 30% ЛАТВИЯ 427 10 485 11 536 13 535 12 -20% -23% -9% -8% ПОЛЬША ИСПАНИЯ 160 5.381 293 8.472 353 9.912 274 8.014 -55% -46% 7% 6% ГЕРМАНИЯ 229 2.473 248 2.523 275 3.301 256 3.073 -17% -25% -3% -18% МОНАКО 207 304.414 237 280.342 191 193.748 215 231.704 8% 57% 10% 21% КИПР 183 3.811 465 5.412 439 2.876 250 886 -58% 33% 86% 511% АВСТРИЯ 140 20.235 192 11.334 192 13.516 150 11.735 -27% 50% 28% -3% КИТАЙ 94 2.274 139 1.586 144 2.144 -32% 43% -100% -100% ИТАЛИЯ 99 5.238 155 6.088 189 5.392 193 6.098 -48% -3% -20% 0% НИДЕРЛАНДЫ 64 1.547 81 1.756 327 7.463 369 10.012 -80% -79% -78% -82% ЛЮКСЕМБУРГ 549 513 281 256 153 154 127 127 259% 233% 121% 102% ТУРЦИЯ 159 1.158 171 1.299 188 1.212 162 1.230 -15% -4% 6% 6% ЕГИПЕТ ГРЕЦИЯ ГРУЗИЯ 87 222 149 362 -42% -39% ЧЕХИЯ 100 981 ФРАНЦИЯ 89 3.663 111 4.141 124 2.607 128 4.364 -28% 41% -13% -5% ИЗРАИЛЬ 78 4.691 108 5.437 104 4.960 133 6.384 -25% -5% -19% -15% СИНГАПУР 64 93 54 45 84 103 87 92 -24% -10% -38% -51% ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 34 5.340 82 4.761 58 1.306 77 767 -41% 309% 6% 521% ГОНКОНГ ВЬЕТНАМ ФИЛИППИНЫ ЯПОНИЯ 164 2.300 149 1.540 171 1.862 154 1930 -4% 24% -3% -20% КАНАДА БЕЛЬГИЯ КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 95 5.871 181 13.016 -48% -55% АБХАЗИЯ Страны СНГ 2.316 222 2.309 225 3.239 231 2.481 216 -28% -4% -7% 4% УЗБЕКИСТАН 1.013 374 759 309 1.221 372 818 349 -17% 1% -7% -11% КИРГИЗИЯ 356 175 359 149 482 185 453 199 -26% -5% -21% -25% ТАДЖИКИСТАН 322 119 359 149 649 150 462 139 -50% -21% -22% 7% АРМЕНИЯ 183 330 169 299 266 247 194 304 -31% 34% -13% -2% АЗЕРБАЙДЖАН 159 282 299 497 228 305 189 293 -30% -8% 58% 70% КАЗАХСТАН 72 75 153 165 131 138 137 104 -45% -46% 12% 59% УКРАИНА 86 261 85 255 102 263 80 238 -16% -1% 6% 7% МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 74 261 66 224 95 255 85 239 -22% 2% -22% -6% БЕЛАРУСЬ 52 184 60 212 65 229 62 240 -20% -20% -3% -12% ТУРКМЕНИЯ 0 159 0 60 0 164 0,0 120 -3% -50%

Небольшие регионы замкнулись в себе



Если рассматривать международные денежные переводы не в контексте стран, а в контексте регионов Приволжского федерального округа, то окажется, что самыми «пострадавшими» от COVID-19 и самоизоляции стали небольшие регионы — Мордовия, Чувашия, Удмуртия и Пензенская область. Общий оборот (сумма исходящих и входящих переводов) тут снизился на 45—90%. Последний показатель — у Мордовии, оборот за год тут снизился с 16,6 до 1,7 млн долларов. В Чувашии цифра уменьшилась с 5,7 до 2,2 млн долларов, в Удмуртии — с 37 до 22 млн долларов, в Пензенской области — с 6,1 до 3,3 млн долларов.

Два лидера ПФО по трансграничным переводам пострадали от самоизоляции куда меньше. Крупнейший по обороту регион округа — Самарская область — снизил показатель всего на 4%, с 86 до 82,8 млн долларов. При этом в основном тут просели входящие переводы — с 37,6 до 33,9 млн долларов, а вот исходящие даже немного выросли — пусть и всего на 1%. Находящийся на втором месте по обороту Татарстан снизил оборот более существенно, но все равно не сильно по меркам большинства других регионов ПФО — на 13%, с 59,2 до 51,4 млн долларов. При этом поступления в пользу физлиц не изменились, а вот исходящие переводы снизились сразу на 18%.

У третьего по обороту региона ПФО — Нижегородской области — снижение показателя составило сразу 40%, с 76,8 до 46,1 млн долларов. При этом перечисления из региона за рубеж вообще снизились на 54% (с 51,1 до 23,3 млн долларов), а вот входящие снизились на 11% — с 25,7 до 22,9 млн долларов. На четвертом месте по обороту расположилась соседняя с Татарстаном республика Башкортостан, причем тут проседание такое же, как в Нижегородской области, на 40% — с 37 до 22 млн долларов. Поступления в пользу физлиц снизились на треть (с 11 до 7,4 млн долларов), а исходящие перечисления — на 43%, с 26 до 14,9 млн долларов.

Трансграничные переводы физических лиц в территориальном разрезе, 1-е полугодие 2020 года

Регион ПФО II кв 2020 II кв 2019 Изменение - II квартал Изменение - I квартал Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Поступления в пользу физических лиц в Российскую Федерацию Перечисления физическими лицами из Российской Федерации Оборот Сальдо Республика Татарстан 16,0 35,3 51,4 -19,3 16,0 43,2 59,2 -27,2 0% -18% -13% -29% 91% 62% 69% 48% Самарская область 33,9 48,9 82,8 -15,0 37,6 48,3 86,0 -10,7 -10% 1% -4% 41% 22% 7% 13% -9% Нижегородская область 22,9 23,3 46,1 -0,4 25,7 51,1 76,8 -25,4 -11% -54% -40% -98% -41% 20% -15% -240% Пермский край 6,3 8,9 15,2 -2,6 9,3 15,8 25,1 -6,5 -32% -44% -39% -60% 48% -15% 8% -90% Республика Башкортостан 7,4 14,9 22,3 -7,5 11,0 26,0 37,0 -15,0 -33% -43% -40% -50% 29% 24% 25% 21% Удмуртская Республика 2,0 3,3 5,3 -1,3 3,2 7,5 10,8 -4,3 -38% -56% -51% -70% -19% -38% -31% -56% Саратовская область 7,0 2,4 9,3 4,6 7,2 4,8 12,0 2,5 -3% -51% -22% 84% 13% 100% 57% -4800% Кировская область 1,6 3,7 5,2 -2,1 2,4 3,8 6,2 -1,4 -35% -4% -16% 49% 117% 164% 143% 375% Ульяновская область 2,1 1,2 3,3 0,8 2,8 3,5 6,3 -0,6 -25% -65% -48% -233% -21% -58% -41% -240% Оренбургская область 3,7 10,5 14,1 -6,8 5,4 4,0 9,4 1,4 -32% 162% 50% -588% 70% -28% 11% -206% Республика Мордовия 0,5 1,2 1,7 -0,8 0,6 15,9 16,6 -15,3 -22% -92% -90% -95% -38% -33% -32% -43% Республика Марий Эл 1,5 1,0 2,5 0,5 2,0 1,3 3,3 0,7 -24% -22% -24% -27% 11% 100% 36% -31% Чувашская Республика 1,6 0,6 2,2 1,1 2,3 3,4 5,7 -1,1 -29% -82% -61% -200% -43% -60% -44% -34% Пензенская область 1,9 1,4 3,3 0,5 3,4 2,7 6,1 0,8 -44% -47% -45% -40% 39% -29% 9% 750%