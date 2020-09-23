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«Ключищенская керамика» ушла с молотка за треть вложенного

00:00, 23.09.2020 Сюжет: Крушение "ФОНа"

Построенный за 1,5 миллиарда завод Анатолия Ливады продан покупателю из Тетюш за 350 млн рублей

«Ключищенская керамика» ушла с молотка за треть вложенного
Фото: tatarstan.ru

Как стало известно «Реальному времени», один из крупных активов переживающего процедуру банкротства застройщика, основателя группы «ФОН» Анатолия Ливады обрел нового владельца. Предприятие, в которое было вложено 1,5 млрд рублей, в том числе кредитных денег, с торгов купил непубличный бизнесмен Вадим Самаркин. Вероятно, вновь не обошлось без кредитов. Ранее завод принадлежал лично Ливад и связанным со Сбербанком структурам, и «уплыл» из конкурсной массы «ФОНа».

Завод ушел с молотка

Как выяснило «Реальное время», имущественный комплекс завода «Ключищенская керамика», построенный Анатолием Ливадой для обеспечения кирпичом его некогда многочисленных и амбициозных мегастроек, ушел с молотка всего за 350 млн рублей. Торги проводились в рамках банкротства ООО «Клюкер», юридического лица завода — около 97% имущества находится в залоге у кредиторов.

Покупателем стало ООО «Заволжская керамика» — учрежденная в конце 2019 года там же, в Ключищах, компания, бенефициаром которой является татарстанский бизнесмен Вадим Самаркин. Других явных претендентов на завод фактически не было. На торги заявлялся еще один участник (судя по ФИО, директор связанной с Самаркиным компании), но не был допущен.

Самаркин подтвердил участие в торгах, а также рассказал, что на сегодняшний день «Ключищенская керамика» еще продолжает производственную деятельность, однако пока не стал сообщать о дальнейших планах на этот актив до момента закрытия сделки, которую он назвал «непростой». Источником средств он назвал «внутренние и внешние инвестиции» принадлежащей ему ГК «Инвест-торг».

Построенный Анатолием Ливадой для обеспечения кирпичом его некогда многочисленных и амбициозных мегастроек, ушел с молотка всего за 350 млн рублей. Фото: клюкер.рф

Бизнесмен-благотворитель из Тетюш

Самаркин ранее практически не попадал в поле зрения СМИ, он упоминается только в районной прессе как уроженец Тетюш, который в пандемию передал медикам Тетюшской ЦРБ маски, а детсадам — бесконтактные термометры.

Самаркин является совладельцем ряда татарстанский компаний, общая выручка которых по итогам 2019 года, по подсчетам «Реального времени» на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс», составляет не менее 270 млн рублей. Большая ее часть приходится на центральную компанию ООО «Инвест-торг», основная деятельность которой — торговля стройматериалами. Вместе с тем стоимость завода на торгах все же превышает даже годовой оборот компаний.

Кроме того, в числе активов бизнесмена: ООО «Недрапромдобыча», которое занимается добычей глины и зарегистрировано в Тетюшах, ООО «Эко-молочные продукты» в Заинске, юридическое агентство и небольшая компания по управлению арендованным имуществом в Казани и две компании в Зеленодольске — автосервис и парикмахерская.

Юридическое агентство Самаркина под названием «Фемида» не так давно выиграла тендер на 9 млн рублей на представление в суда интереса заказчика из Хабаровска — ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России». Казанское же ООО «Живой город» периодически выигрывает небольшие тендеры по благоустройству в Тетюшском районе.

Имущественный комплекс «Ключищенской керамики» насчитывает 14 единиц недвижимости, 140 единиц оборудования и 11 транспортных средств. Фото: tatarstan.ru

Завод преткновения

Имущественный комплекс «Ключищенской керамики» насчитывает 14 единиц недвижимости, 140 единиц оборудования и 11 транспортных средств. В этот перечень входит также земельный участок площадью 318 тыс. кв. м. Завод по производству керамических изделий был заложен в «жирные нулевые», но введен уже в разгар кризиса 2008 года. Инвестиции составили баснословные по тем меркам для частного стройкомплекса 1,5 млрд рублей. Производственная мощность завода при его запуске заявлялась на уровне 60 млн штук условного кирпича в год.

Однако в результате крушения группы «ФОН» предприятие попало в конкурсную массу как и все обнаруженные активы Ливады. Впервые завод выставляли на продажу еще в феврале 2018 года, чуть менее чем через год после введения процедуры конкурсного производства — причем по цене свыше 581 млн рублей. Таким образом, Самаркину завод достался с дисконтом.

Как уже было сказано выше, более 97% всего имущества находится в залоге у связанной со Сбербанком структуры «СБК Стекло». Эта компания являлась фактическим владельцем «Клюкера» с 2016 года — ей принадлежал 51%, еще 49% были у ООО «Профиль финанс» (под контролем Proxima Capital Group), однако эта доля также была в залоге у «СБК Стекло».

Изначально кирпичный завод в Ключищах строился как одно из предприятий ЗАО «ФОН» Анатолия Ливады. Источник «Реального времени», знакомый с ситуацией, рассказывал, что стройку частично финансировал Сбербанк, плюс заем на строительство дало ООО «ФОН». Только через некоторое время завод выделили в отдельное ООО. С 2015 по 2016 год «Ключищенской керамикой» на 100% владел сам Ливада.

Изначально кирпичный завод в Ключищах строился как одно из предприятий ЗАО «ФОН» Анатолия Ливады. Фото: Олег Тихонов (архивное фото)

В 2017 году «ФОН» попытался вернуть этот заем через суд, пытаясь попасть в список кредиторов завода. Но арбитраж пришел к выводу, что и ООО, и ЗАО, и предприятие имеют признаки аффилированности, поскольку руководителем и учредителем всех трех являлся Анатолий Ливада.

По этой же причине предприятие некоторое время пробыло под арестом после краха «ФОНа», который вскоре сняли, поскольку оказалось, что предприятие с 1 апреля 2016 года не входит в число связанных с Ливадой компаний. Это очень расстроило дольщиков, поскольку они рассчитывали на попадание имущества «Клюкера» в конкурсную массу застройщика.

Сам завод еще в период владения им Анатолием Ливадой приносил почти 370 млн рублей выручки (2015 год), но тогда же генерировал чистый убыток в 7,3 млн рублей. В последующие годы выручка планомерно падала до 53,6 млн рублей в 2019 году, в тот же год отчетность показала аж 102 млн рублей убытка — хотя следует помнить, что завод на тот момент уже несколько лет находился в состоянии конкурсного производства, но работы продолжал.

Александр Артемьев
Промышленность Татарстан

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