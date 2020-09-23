«Ключищенская керамика» ушла с молотка за треть вложенного

Построенный за 1,5 миллиарда завод Анатолия Ливады продан покупателю из Тетюш за 350 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», один из крупных активов переживающего процедуру банкротства застройщика, основателя группы «ФОН» Анатолия Ливады обрел нового владельца. Предприятие, в которое было вложено 1,5 млрд рублей, в том числе кредитных денег, с торгов купил непубличный бизнесмен Вадим Самаркин. Вероятно, вновь не обошлось без кредитов. Ранее завод принадлежал лично Ливад и связанным со Сбербанком структурам, и «уплыл» из конкурсной массы «ФОНа».

Завод ушел с молотка



Как выяснило «Реальное время», имущественный комплекс завода «Ключищенская керамика», построенный Анатолием Ливадой для обеспечения кирпичом его некогда многочисленных и амбициозных мегастроек, ушел с молотка всего за 350 млн рублей. Торги проводились в рамках банкротства ООО «Клюкер», юридического лица завода — около 97% имущества находится в залоге у кредиторов.

Покупателем стало ООО «Заволжская керамика» — учрежденная в конце 2019 года там же, в Ключищах, компания, бенефициаром которой является татарстанский бизнесмен Вадим Самаркин. Других явных претендентов на завод фактически не было. На торги заявлялся еще один участник (судя по ФИО, директор связанной с Самаркиным компании), но не был допущен.

Самаркин подтвердил участие в торгах, а также рассказал, что на сегодняшний день «Ключищенская керамика» еще продолжает производственную деятельность, однако пока не стал сообщать о дальнейших планах на этот актив до момента закрытия сделки, которую он назвал «непростой». Источником средств он назвал «внутренние и внешние инвестиции» принадлежащей ему ГК «Инвест-торг».

Построенный Анатолием Ливадой для обеспечения кирпичом его некогда многочисленных и амбициозных мегастроек, ушел с молотка всего за 350 млн рублей. Фото: клюкер.рф

Бизнесмен-благотворитель из Тетюш

Самаркин ранее практически не попадал в поле зрения СМИ, он упоминается только в районной прессе как уроженец Тетюш, который в пандемию передал медикам Тетюшской ЦРБ маски, а детсадам — бесконтактные термометры.

Самаркин является совладельцем ряда татарстанский компаний, общая выручка которых по итогам 2019 года, по подсчетам «Реального времени» на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс», составляет не менее 270 млн рублей. Большая ее часть приходится на центральную компанию ООО «Инвест-торг», основная деятельность которой — торговля стройматериалами. Вместе с тем стоимость завода на торгах все же превышает даже годовой оборот компаний.

Кроме того, в числе активов бизнесмена: ООО «Недрапромдобыча», которое занимается добычей глины и зарегистрировано в Тетюшах, ООО «Эко-молочные продукты» в Заинске, юридическое агентство и небольшая компания по управлению арендованным имуществом в Казани и две компании в Зеленодольске — автосервис и парикмахерская.

Юридическое агентство Самаркина под названием «Фемида» не так давно выиграла тендер на 9 млн рублей на представление в суда интереса заказчика из Хабаровска — ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России». Казанское же ООО «Живой город» периодически выигрывает небольшие тендеры по благоустройству в Тетюшском районе.

Имущественный комплекс «Ключищенской керамики» насчитывает 14 единиц недвижимости, 140 единиц оборудования и 11 транспортных средств. Фото: tatarstan.ru

Завод преткновения

Имущественный комплекс «Ключищенской керамики» насчитывает 14 единиц недвижимости, 140 единиц оборудования и 11 транспортных средств. В этот перечень входит также земельный участок площадью 318 тыс. кв. м. Завод по производству керамических изделий был заложен в «жирные нулевые», но введен уже в разгар кризиса 2008 года. Инвестиции составили баснословные по тем меркам для частного стройкомплекса 1,5 млрд рублей. Производственная мощность завода при его запуске заявлялась на уровне 60 млн штук условного кирпича в год.

Однако в результате крушения группы «ФОН» предприятие попало в конкурсную массу как и все обнаруженные активы Ливады. Впервые завод выставляли на продажу еще в феврале 2018 года, чуть менее чем через год после введения процедуры конкурсного производства — причем по цене свыше 581 млн рублей. Таким образом, Самаркину завод достался с дисконтом.

Как уже было сказано выше, более 97% всего имущества находится в залоге у связанной со Сбербанком структуры «СБК Стекло». Эта компания являлась фактическим владельцем «Клюкера» с 2016 года — ей принадлежал 51%, еще 49% были у ООО «Профиль финанс» (под контролем Proxima Capital Group), однако эта доля также была в залоге у «СБК Стекло».

Изначально кирпичный завод в Ключищах строился как одно из предприятий ЗАО «ФОН» Анатолия Ливады. Источник «Реального времени», знакомый с ситуацией, рассказывал, что стройку частично финансировал Сбербанк, плюс заем на строительство дало ООО «ФОН». Только через некоторое время завод выделили в отдельное ООО. С 2015 по 2016 год «Ключищенской керамикой» на 100% владел сам Ливада.

Изначально кирпичный завод в Ключищах строился как одно из предприятий ЗАО «ФОН» Анатолия Ливады. Фото: Олег Тихонов (архивное фото)

В 2017 году «ФОН» попытался вернуть этот заем через суд, пытаясь попасть в список кредиторов завода. Но арбитраж пришел к выводу, что и ООО, и ЗАО, и предприятие имеют признаки аффилированности, поскольку руководителем и учредителем всех трех являлся Анатолий Ливада.

По этой же причине предприятие некоторое время пробыло под арестом после краха «ФОНа», который вскоре сняли, поскольку оказалось, что предприятие с 1 апреля 2016 года не входит в число связанных с Ливадой компаний. Это очень расстроило дольщиков, поскольку они рассчитывали на попадание имущества «Клюкера» в конкурсную массу застройщика.

Сам завод еще в период владения им Анатолием Ливадой приносил почти 370 млн рублей выручки (2015 год), но тогда же генерировал чистый убыток в 7,3 млн рублей. В последующие годы выручка планомерно падала до 53,6 млн рублей в 2019 году, в тот же год отчетность показала аж 102 млн рублей убытка — хотя следует помнить, что завод на тот момент уже несколько лет находился в состоянии конкурсного производства, но работы продолжал.