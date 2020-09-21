Минниханов — о прямых выборах мэра: «Мы этот опыт изучали, к сожалению, больших преимуществ не увидели»

Фото: Ринат Назметдинов

В КПРФ объяснили отсутствие своего кандидата

Сегодня в Казанской ратуше в самом начале I сессии Казанской городской думы четвертого созыва, в которой принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, подвели итоги состоявшихся выборов.

Депутатский корпус сформирован из 50 депутатов. Из 25 человек по партийным спискам от «Единой России» прошли 18 депутатов, четыре мандата у КПРФ, три мандата у «Справедливой России». По одномандатным избирательным округам «Единая Россия» получила 16 мандатов, пять кандидатов — из числа самовыдвиженцев. По одному депутатскому мандату получили представители партий «Коммунисты России», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия Роста». Новый состав Казгордумы помолодел. Средний возраст депутатов составляет 43 года, 74% — мужчины, 26% — женщины, доложил председатель избирательной комиссии Казани Фарит Гараев.

На должность главы муниципального образования Казани выдвинули одну кандидатуру — действующего мэра Ильсура Метшина.

По мнению Серова, выборы главы города должны быть прямыми

Депутат от КПРФ Алексей Серов поделился своими взглядами на процедуру выборов главы города. По его мнению, они должны быть прямыми. Поэтому партия не стала выдвигать своего кандидата.

— Сейчас горожане фактически отстранены от управления городом. Как результат, местное самоуправление утрачивает свой независимый от государственного управления статус, теряется связь между руководством столицы и простыми жителями. Мы уверены, Казани необходимы прямые выборы мэра. Всеобщее голосование имеет свои стороны, но все-таки это единственный способ разумного управления, — сказал Алексей Серов.



О трех пятилетках

За трибуной Алексея Серова сменил Ильсур Метшин, который прошелся по последним пятилетиям. Он вспомнил, что впервые выступил здесь 15 лет назад и тогда рассказал о своей мечте, какой он хотел бы видеть Казань, чистым, безопасным городом.

Метшин напомнил, что тогда взялись за самые сложные проблемы в городе: транспортную реформу, ЖКХ. При поддержке президента России Путина было принято «судьбоносное решение о капремонте жилого фонда». «Завершая первую пятилетку в 2010-м, мы увидели, что большинство задач были выполнены», — отметил Метшин.

Ильсур Метшин вспомнил, что впервые выступил здесь 15 лет назад и тогда рассказал о своей мечте, какой он хотел бы видеть Казань, чистым, безопасным городом

Следующая программа — «Пятилетка здоровья» была направлена на строительство поликлиник, детсадов, массовый спорт. Масштабная реформа общественного пространства выросла до федерального уровня. За 10 лет построили десятки уникальных спортивных объектов, 14 развязок, 23 пешеходных перехода, 69 км новых дорог, отремонтировали более 120 км улиц.

В 2015 году все планы «Пятилетки здоровья» были перевыполнены, заметил Метшин. Появилась программа из 12 приоритетов и по формированию комфортной городской среды. Строили и ремонтировали жилье, дороги, дворы, детсады, школы, больницы, поликлиники, детские лагеря, подростковые клубы, дворцы культуры. Началась реновация парков и скверов. Все это происходило при поддержке федеральных коллег и руководства республики, депутатов Госсовета РТ, подчеркнул спикер.

— В предстоящие пять лет предстоит серьезная работа. Без завышенных планок, запредельных нагрузок победы не будет. Если боишься — не делай, если взялся за работу — не бойся, — отметил Ильсур Метшин.

Национальный парк, образование и больницы будущего

Ильсур Метшин напомнил, что в этот сложный год антикризисные меры позволили сэкономить предпринимателям примерно 760 млн рублей. Кандидат в мэры разделил программу развития Казани на четыре блока.

Забота о людях. В ближайшее время в Казани построят ДРКБ-2. 15 объектов здравоохранения будут капитально отремонтированы и оснащены по последнему слову техники. «Продолжим укреплять культ здорового образа жизни», — отметил Метшин. По плану необходимо, чтобы занятия физкультурой стали доступны более чем для 60% казанцев. Средняя продолжительность жизни должна превысить 78 лет.

По берегам Казанки появятся шесть парков, высадят 100 тыс. деревьев. Только за выходные школьники высадили 2,5 тыс. саженцев. По словам Метшина, зона в общей сложности в 3 тыс. га (в которую потом войдут 12 парков) будет сопоставима с Национальным парком Монреаля. Сейчас ведется работа с конкретными территориями в «Русско-немецкой Швейцарии» и у системы озер Лебяжьих.

Кроме того, необходимо повышать уровень жизни казанцев, привлекать инвестиции в городскую экономику и довести среднюю зарплату к 2025 году до 55 тыс. рублей.

Ильсур Метшин сказал, что Казань должна стать городом образования мирового уровня. Здесь будут строить новые детсады и современные школы.

После тайного голосования объявили, что 44 депутата из 48 присутствующих отдали свои голоса за Ильсура Метшина

Многоступенчатые выборы себя оправдали

Президент Рустам Минниханов призвал депутатов поддержать кандидатуру Ильсура Метшина.

Он высказался о позитивных изменениях и динамике в развитии столицы Татарстана. Поблагодарил за эту работу команду Метшина.

— Все, что происходит в нашей республике, особенно в нашей столице, — это большая поддержка федерального центра, нашего президента Владимира Владимировича Путина. Все наши инициативы, все наши желания, Универсиада, чемпионат мира по плаванию, чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по профмастерству, другие большие мероприятия, которые у нас уже заложены, — это, конечно же, доверие первого лица нашего государства, и то, что мы всегда с этими задачами справлялись, это говорит о сильной, мощной команде нашего мэра, — заявил Рустам Минниханов.

При этом президент отметил эффективность именно такого, многоступенчатого способа выбора мэра и ответил предыдущему докладчику Алексею Серову:

— Коллега из КПРФ говорил, есть другая форма. Мы эту форму тоже знаем, она легитимная. Мы этот опыт изучали, к сожалению, больших преимуществ не увидели. Каждый из вас избран населением, и вы выбираете своего командира. Думаю, что, наоборот, ваша ответственность в том, что вы будете работать в одной команде. Это форма вполне достойна. Мне кажется, она оправдала себя в нашей республике и, конечно, в нашей столице.

После тайного голосования объявили, что 44 депутата из 48 присутствующих отдали свои голоса за Ильсура Метшина. В Ратуше состоялась церемония вступления в должность мэра Казани. Ильсур Метшин принял присягу на Конституции РФ, Конституции РТ и Уставе города Казани. Фарит Гараев вручил Метшину символ власти муниципального образования столицы Татарстана. Вновь избранный мэр поблагодарил за доверие и пообещал работать на благо Казани.

Фарит Гараев вручил Метшину символ власти муниципального образования столицы Татарстана

Казань выбирает главу исполкома

Затем депутатские фракции в Казгордуме уведомили, что фракцией «Единой России» руководит Лилия Бакулина, «Справедливой России» — Рустам Рамазанов, КПРФ — Алексей Серов. Дениса Калинкина назначили на должность первого заместителя главы муниципального образования. Заместителем главы города стала Евгения Лодвигова. Депутаты разделились на комиссии и выбрали их руководителей.

В связи с переходом на новую должность Дениса Калинкина оказался вакантным пост руководителя исполнительного комитета Казани. Заседание комиссии по избранию главы исполкома города назначили на 19 октября. В комиссию вошли три человека: руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра Шамиль Гафаров, вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов — по предложению президента. Еще три человека попали в состав комиссии от Казгордумы: Ильсур Метшин, Денис Калинкин, председатель постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению Алексей Селивановский.

— Принятая форма работы по проведению конкурсных процедур на различные должности исполкома показала свою состоятельность. Важно, что в этих процедурах видим новые яркие имена, — подчеркнул мэр.

Он отметил, что иногда бывает трудно определиться с кандидатом. Исполком — это правительство города, заметил его глава. По его словам, на выбор будет влиять масса факторов. Даже если кандидат не станет руководителем исполкома, его фамилию возьмут на заметку — в Казани много новых проектов и направлений, где нужны свежие кадры.

Кроме того, в столице Татарстана утвердили состав городского молодежного парламента из 25 человек. Молодые казанцы прошли тоже серьезный отбор — шесть человек на место.

В бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов депутаты Казгордумы внесли изменения. Фото kzn.ru

Дефицит в полмиллиона и 27 миллионов на зарплату муниципальным служащим

В бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов депутаты Казгордумы внесли изменения. В текущем году увеличен объем безвозмездных перечислений городу из бюджета республики на 1,4 млрд рублей, соответственно, доходы и расходы городской казны выросли на эту сумму, доложил начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.

Их направили на транспортное обслуживание населения, организацию бесплатного горячего питания в начальной школе, на переселение горожан из аварийных домов, содержание объектов благоустройства, строительство дорог и городских объектов, материальное поощрение работников муниципальных учреждений, приобретение спортинвентаря и соревнования, дезинфекцию и дератизацию. Кроме того, в бюджет города вернули 204,6 млн рублей неиспользованных остатков финансовой помощи прошлых лет. Их предложили использовать на ремонт машин улично-дорожной сети, выкуп земельных участков на БКК, подготовку к закрытию Самосыровской свалки, капремонт многоквартирных домов.

В результате доходы бюджета Казани увеличились более чем на 1 млрд рублей, расходы выросли на 1,6 млрд рублей, констатировал Мухаметшин. Дефицит превысил 532 млн рублей. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Казани на 2020 год составляет 26,4 млрд рублей, расходов — 27,85 млрд рублей. Предельный размер дефицита бюджета Казани определили в размере 1,45 млрд рублей. Источником его покрытия являются остатки средств бюджета на начало 2020 года.

В соответствии с августовским постановлением кабмина РТ о ежемесячном повышении вознаграждения муниципальным служащим, депутатам и руководителям, сегодня в Казгордуме решили увеличить оклады муниципальным служащим. С 1 октября им повысят базовую часть на 3%, в результате это увеличит расходы бюджета на 27,4 млн рублей в год.

Предельный размер дефицита бюджета Казани определили в размере 1,45 млрд рублей

Как изменилась карта Казани

Начальник Управления архитектуры и градостроительства Ирина Дябилкина представила изменения на карте Казани. Депутаты перевели земельный участок площадью в 618 кв. метров по улице 1-й Кленовой из зоны предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду П1 в зону жилой застройки Ж2.

Три участка по улице Автосервисной перешли из коммунально-складской зоны КС и зоны П1 в зону предприятий среднего и сильного отрицательного воздействия на среду П2. Территорию, ограниченную улицами Болотникова, Фрунзе, Горьковское шоссе, Краснококшайской, причислили к рекреационно-ландшафтным зонам Р3.

В жилом массиве Нагорный уменьшили зону обслуживания населения Д2 и расширили зону жилой застройки Ж2. На четырех участках на улице Патриса Лумумбы, наоборот, расширили зону Д2, сократив жилую многоэтажную застройку Ж5 для строительства детского сада.

А на участках на улицах Пехотной и Ремесленной уменьшили зону среднеэтажной смешанной жилой застройки и увеличили зону индивидуальной жилой застройки.

Муниципальные границы Казани установили в ТОС «Залесный-Аксу» в пределах улиц Плужной, Узянле, Шумной, Сердаш, Йолдызлы, Стожки, Сазлы, Аксу, переулков Узянле, Аулак. Кроме того, в городской округ вошли дома по улицам с 1-й по 6-ю Куземетьевскую, а также по улицам Каширской, Лунной, Богатырской, Приволжской, по Зеленому переулку ТОС «Куземетьево-Лунная».

1 / 31 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Екатерина Аблаева