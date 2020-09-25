Курс евро на Мосбирже превысил отметку в 91 рубль
Курс евро вырос до 91,01 рубля, что на 1,07% больше к уровню закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По данным ТАСС, в последний раз евро превышал 91 рубль в феврале 2016 года.
Доллар также вырос в цене и достиг отметки в 78,29 рубля. В последний раз курс доллара поднимался до отметки выше 78 рублей 2 апреля.
Ранее курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей.
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