Греф официально представил новый логотип Сбербанка

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе большой презентации, широко анонсированной две недели назад как «самая масштабная за всю историю банка трансформация его экосистемы», официально представил новый логотип Сбербанка. Он включает незаконченное слово «Сбер» и незаконченный круг с переливами синего, желтого и зеленого цветов с зеленой галочкой внутри.

Фото: new.fips.ru

«Для фирменного знака «Сбера» мы взяли самое главное от нашего банковского наследия: галочку — символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека; круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создании комфорта и возможностей для них. Мы остались «зеленым» финансовым брендом, но добавили много разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем можем быть полезны для клиента», — пояснил он.

Напомним, новый логотип банка утек в СМИ еще в понедельник. «Сбер» официально зарегистрировал свой логотип в июне этого года.