Волынец Ирина Владимировна

Общая информация

Родилась 2 августа 1978 года в Казани.

Образование

2000 г. — окончила «Казанский государственный университет», факультет журналистики, социологии и психологии.

2017 г. — окончила «Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», факультет «государственное и муниципальное управление», управление финансами общественного сектора.

2018 г. — окончила аспирантуру «Казанского государственного института культуры», факультет «Культурология».

Трудовая деятельность

Работала журналистом в региональных и федеральных СМИ, была автором статей, автором, ведущей программ на телевидении и радио.

Общественную деятельность начала с проектом «Русский миллиард» в «Профсоюзе граждан России».

2005 г. — учредитель рекламно-производственной группы компаний «Президент».

С 2016 г. — Председатель Центрального Совета Межрегионального общественного движения «Национальный Родительский Комитет» (НРК).

С 2016 г. — генеральный директор ООО «Центр Социальной Поддержки».

2014-2016 гг. — руководитель комиссии по семейной и демографической политики «Социальной платформы» ВПП Единой России при заместителе председателя Государственной Думы С.В. Железняке.

2014-2017 гг. — кандидат в члены Общественной палаты Российской Федерации.

2015 г. — избрана депутатом Чистопольского района Республики Татарстан.

2020 г. — избрана членом Общественной палаты Российской Федерации.

С сентября 2020 г. — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан.

Награды и звания

Удостоена общественной награды «Трудовая доблесть», Приказом №759 от 15 июля 2015 года вручена официальная благодарность Статс-секретаря-заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации.







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