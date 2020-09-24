Волынец Ирина Владимировна
Общая информация
Родилась 2 августа 1978 года в Казани.
Образование
2000 г. — окончила «Казанский государственный университет», факультет журналистики, социологии и психологии.
2017 г. — окончила «Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», факультет «государственное и муниципальное управление», управление финансами общественного сектора.
2018 г. — окончила аспирантуру «Казанского государственного института культуры», факультет «Культурология».
Трудовая деятельность
Работала журналистом в региональных и федеральных СМИ, была автором статей, автором, ведущей программ на телевидении и радио.
Общественную деятельность начала с проектом «Русский миллиард» в «Профсоюзе граждан России».
2005 г. — учредитель рекламно-производственной группы компаний «Президент».
С 2016 г. — Председатель Центрального Совета Межрегионального общественного движения «Национальный Родительский Комитет» (НРК).
С 2016 г. — генеральный директор ООО «Центр Социальной Поддержки».
2014-2016 гг. — руководитель комиссии по семейной и демографической политики «Социальной платформы» ВПП Единой России при заместителе председателя Государственной Думы С.В. Железняке.
2014-2017 гг. — кандидат в члены Общественной палаты Российской Федерации.
2015 г. — избрана депутатом Чистопольского района Республики Татарстан.
2020 г. — избрана членом Общественной палаты Российской Федерации.
С сентября 2020 г. — Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан.
Награды и звания
Удостоена общественной награды «Трудовая доблесть», Приказом №759 от 15 июля 2015 года вручена официальная благодарность Статс-секретаря-заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. К. Маркса, д 61
- Телефон: (843) 236-41-80
- Email: tat.ombudsman@tatar.ru
- Сайт: upch.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 24.09.2020