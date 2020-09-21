В Казани приостановили строительство второй линии метро

В Казани приволжское управление Ростехнадзора приостановило строительство первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Решение о приостановке строительства метро вынесено на основании ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор») 17 сентября сроком на 60 суток. За этот период АО «Казметрострой» должно устранить выявленные нарушения.

С 22 июня по 2 июля сотрудники Ростехнадзора провели проверку выданного предписания АО «Казметрострой» и выявили, что строительно-монтажные работы продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Ведомство потребовало приостановить возведение метро.

Напомним, что 16 сентября первый участок второй линии казанского метро получил положительное заключение главного управления государственной экспертизы.

