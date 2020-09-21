В Казани приостановили строительство второй линии метро
В Казани приволжское управление Ростехнадзора приостановило строительство первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Решение о приостановке строительства метро вынесено на основании ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор») 17 сентября сроком на 60 суток. За этот период АО «Казметрострой» должно устранить выявленные нарушения.
С 22 июня по 2 июля сотрудники Ростехнадзора провели проверку выданного предписания АО «Казметрострой» и выявили, что строительно-монтажные работы продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Ведомство потребовало приостановить возведение метро.
Напомним, что 16 сентября первый участок второй линии казанского метро получил положительное заключение главного управления государственной экспертизы.
комментарии
Нужен проект, еще к нему ТЦА (технологический и ценовой аудит). Если не принять "административные меры", казанское метро ТЦА не получит никогда