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Происшествия

В Казани приостановили строительство второй линии метро

12:17, 21.09.2020 1
В Казани приостановили строительство второй линии метро
Фото: realnoevremya.ru

В Казани приволжское управление Ростехнадзора приостановило строительство первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение о приостановке строительства метро вынесено на основании ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор») 17 сентября сроком на 60 суток. За этот период АО «Казметрострой» должно устранить выявленные нарушения.

С 22 июня по 2 июля сотрудники Ростехнадзора провели проверку выданного предписания АО «Казметрострой» и выявили, что строительно-монтажные работы продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Ведомство потребовало приостановить возведение метро.

Напомним, что 16 сентября первый участок второй линии казанского метро получил положительное заключение главного управления государственной экспертизы.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 21 сен
    Главгосэкспертиза не выдавала положительное заключение второй линии Казанского метрополитена - Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам проверки инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации на строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена, т.е. части проектной документации, причем самой начальной стадии.
    Нужен проект, еще к нему ТЦА (технологический и ценовой аудит). Если не принять "административные меры", казанское метро ТЦА не получит никогда
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