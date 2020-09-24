Ирина Волынец назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Татарстане

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Сегодня на 15-м заседании Государственного совета Татарстана депутаты назначили на должность уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирину Волынец.

«За» — 74 голоса, «против» — шесть, четыре депутата воздержались.

«Ирина Владимировна не один год занимается работой, связанной с поддержкой семьи и детства», — обратил внимание глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров. Он высказал мнение, что опыт общественной деятельности, нацеленность за защиту детских прав и тот факт, что она сама является многодетной матерью, помогут ей бороться за права детей в республике.



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«Вы должны знать минимум два языка на этой должности», — обратил внимание один из депутатов.

Волынец высказалась против дистанционного обучения: «Ничего не может быть лучше живого образования. Ничто не заменит живого контакта учителя и ребенка».

Спросили Волынец и про ее литературную деятельность. Она ответила, что вряд ли на это хватит времени на должности детского омбудсмена.

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Напомним, что Волынец на эту должность рекомендовали вчера на заседании Комитета по социальной политике депутаты Госсовета республики.

Волынец является экс-кандидатом в президенты России, лидером Национального родительского комитета и членом Общественной палаты России.

