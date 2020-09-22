«Ирина Волынец — реальная кандидатура на пост детского омбудсмена Татарстана»

Одна из кандидатов



Как стало известно «Реальному времени», Ирина Волынец может стать преемницей Гузель Удачиной, кандидатуру которой на пост судьи Конституционного суда поддержали сегодня члены Комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку. О том, что экс-кандидата в президенты РФ, лидера Национального родительского комитета, члена Общественной палаты России и мать четырех детей Ирину Волынец рассматривают (и уговаривают?) как кандидата на пост детского омбудсмена в Татарстане, сообщают источники «Реального времени» в правительстве и правоохранительных органах.

Ожидается, что отставку действующего детского омбудсмена республики Гузель Удачиной, у которой истек второй пятилетний срок полномочий, Госсовет республики примет 24 сентября.

Избрание нового уполномоченного также включено в повестку сессии. Причем если Удачину в свое время назначали без согласования с Москвой, то кандидатура ее возможной преемницы, по данным источников «Реального времени», получила одобрение в аппарате федерального уполномоченного по правам ребенка.



«Я думаю, что это вполне реальная кандидатура»

«Реальное время» сегодня обратилось к Гузель Удачиной с вопросом о возможной преемнице на посту детского омбудсмена в Татарстане:

— Кого вы видите в этом качестве?

— У нас много достойных кандидатур… И по профессиональным качествам, и по человеческим есть из кого выбирать. Думаю, что завтра вопрос разрешится.

— А Ирина Волынец — обсуждалась ее кандидатура?

— Я знаю, что Ирина Волынец достаточно долго возглавляет общественную организацию — Национальный родительский комитет, она занимает достаточно активную гражданскую позицию, активно выражает ее по вопросам, связанным с детьми и воспитанием детей, и я думаю, что это вполне реальная кандидатура на пост [уполномоченного по правам ребенка в Татарстане].

Воевала с ЕГЭ, уступила Путину перед выборами

Ирина Волынец (в девичестве — Жемчугова) родилась в Казани, окончила журфак Казанского университета. Общественную деятельность начала с проектом «Русский миллиард» в «Профсоюзе граждан России» под председательством Николая Старикова. Участвовала в праймериз «Единой России» в Татарстане и выборах в Госдуму от справороссов в Перми. В 2018-м баллотировалась на пост президента РФ и сняла свою кандидатуру в поддержку Владимира Путина.

Волынец также известна своими громкими инициативами в сфере образования и семьи. Так, она выступала с предложениями:

отмены ЕГЭ,

введения в школах курса медицинской грамотности,

отмены налога на имущество,

предоставления скидки по оплате услуг ЖКХ для многодетных семей и освобождения малоимущих семей от оплаты детсада,

введения временного пособия для матерей-одиночек,

против законопроекта о принудительной вакцинации детей,

введения пособия на покупку масок и перчаток в пандемию.

Ирина Плотникова, Инна Серова