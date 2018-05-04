Список персон

Калинкин Денис Геннадьевич

Гос. ведомства, Муниципальная власть
Калинкин Денис Геннадьевич

Общая информация

Родился 16 ноября 1974 года в Нижнекамске.

Образование:

1998 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «юриспруденция» ).

Трудовая деятельность:

В 1998 г. — менеджер по продажам, начальник отдела продаж в РТ Акционерного общества «Торгово-финансовая компания „КАМАЗ“.
В 1999 — 2000 гг. — заместитель начальника Бюро технической инвентаризации Нижнекамского района и г. Нижнекамск.
В 2000 — 2003 гг. — заместитель заведующего организационного отдела, заведующий отделом по учету и распределению жилой площади в аппарате главы администрации Нижнекамского района и города Нижнекамска.
В 2003 — 2005 гг. — заместитель главы администрации города Нижнекамска.
В 2005 — 2006 гг. — руководитель аппарата главы администрации г. Казани.
С 2006 — 2014 гг. — руководитель аппарата Исполнительного Комитета муниципального образования г. Казани.
С января 2014 года — руководитель исполнительного комитета г. Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Кремлевская, 1
  • Телефон: (843) 299-18-81
  • Email: kanc@kzn.ru
  • Сайт: www.kzn.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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