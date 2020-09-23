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Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

11:36, 23.09.2020 1
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщает «БелТА».

По данным издания, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке:

«Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Согласно информации телеграм-каналов, Лукашенко вступил в должность тайно.

14 августа ЦИК Белоруссии объявила Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал 80,10% от всех голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,12%.

После этого в стране начались протетсты. Напомним, что Евросоюз считает августовские выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а Александра Лукашенко признали нелегитимным президентом страны.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Я,думаю слово тайно к Лукашенко А.Г не подходит т.к нигде в законе не написано,что надо объявлять об этом всем.
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