Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Об этом сообщает «БелТА».

По данным издания, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке:



«Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».

Согласно информации телеграм-каналов, Лукашенко вступил в должность тайно.

14 августа ЦИК Белоруссии объявила Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал 80,10% от всех голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,12%.



После этого в стране начались протетсты. Напомним, что Евросоюз считает августовские выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а Александра Лукашенко признали нелегитимным президентом страны.