Евро снова 90, доллар — 76: угроза санкций и действия ЦБ

Фото: Катерина Калиневич / news.ngs.ru

«Возможно, это просто какие-то контролируемые действия Центробанка»

Сегодня курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 90 рублей — максимально он стоил 90,33 рубля (на 11.19 мск). Вырос и доллар, пиковое значение в 76,53 рубля зафиксировано в 11.49 мск. Такой отметки он впервые достиг с 9 сентября — валюты торгуются на уровне начала 2016 года. На 12.38 курс евро вновь упал ниже 90 рублей, до 89,93 рубля. Доллар стоил 76,32.

Марат Сабиров, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Казани, рассказал, что рубль к ослаблению толкает нестабильность нефтяных котировок, а также геополитическая неопределенность.

«Все эти выборы в Америке, популизм с их стороны, какие-то движения в сторону новой санкционной риторики. Оно тоже не в плюс нашей валюте. С другой стороны, возможно, наше государство, наш Центральный банк не особо хочет корректировать как-то в сторону укрепления национальную валюту, так как в принципе экспортеры получают большую валютную выручку, когда национальная валюта стоит дешевле. А так как у нас экспортно ориентированная страна в первую очередь, то что мы добываем, и отправляем. Возможно, это просто какие-то контролируемые действия Центробанка».

«Всегда стоит следовать за трендом. Сейчас тренд на ослабление национальной валюты. Долгосрочно — национальная валюта будет ослабевать», — спрогнозировал Сабиров

Экспортерам любое повышение курса валюты в радость

Юрий Юденков, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук, также отметил, что повышение валюты может быть делом рук Центрального банка. По его словам, тенденция повышения курса валюты пока продлится.

«Вообще, мне странно, поскольку Центробанк в принципе осуществляет какие-то свои шаги на бирже по покупке излишнего доллара, но где-то две недели назад он уменьшил интервенции почти в два раза. Я предположил, что все-таки он вернется на биржу и продолжит свои интервенции. Раз курс свыше 90 — значит, Центральный банк не захотел по каким-либо причинам не допустить этого скачка. Ну раз скачок произошел, получается, что мы сейчас работаем на экспортеров. Что это значит — поскольку цена нефти низкая относительно тех «золотых денечков», то для того, чтобы выгодно было экспортерам. И поэтому нужен высокий курс доллара, и рубль слегка девальвируется.

Это традиционная практика нашего Центрального банка уже на протяжении последних семи лет. Семь лет назад, когда Набиуллина пришла к руководству Центральным банком, он (доллар) был в районе 27, сегодня — уже 77. Ну, в общем, здорово».

По словам Юденкова, ЦБ поддерживает экспортеров, поскольку это главная статья насыщения ВВП: «Формирование внутреннего валового продукта определяется в большей степени продажей углеводородов, и здесь выгодно иметь высокой курс доллара, поскольку внутренние цены остаются теми же».

«Мы наблюдаем, с одной стороны, действия спекулянтов по повышению курса доллара и евро, с другой стороны — и некоторую нейтральность Центрального банка, что выгодно нашим экспортерам».

Профессор предсказал дальнейшее повышение курса доллара и евро, если цены на нефть не будут повышаться. Он также предупредил: девальвация рубля приведет к повышению цен на импортные товары на 10%, пусть инфляция и остается в районе 4%.

«Всегда идет борьба между импортерами и экспортерами. Импортерам невыгодно повышение курса доллара и евро. Экспортерам — наоборот, поскольку они зарабатывают эти доллары и евро на внутреннем рынке, дальше продают сырье и с этого живут. Для них любое повышение в радость».

Дарья Пинегина