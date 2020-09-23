Челнинские депутаты переизбрали Магдеева на пост мэра

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Набережных Челнах прошло тайное голосование по выборам мэра города среди депутатов городского совета. Большинством голосов победил действующий градоначальник Наиль Магдеев.

За него проголосовали 32 из 35 депутатов. Еще двое отдали голоса за Хариса Шарафуллина. Еще один бюллетень оказался испорчен.

Еще перед голосованием, выступая со вступительным словом, Магдеев пообещал вернуть в город большие автобусы.

Напомним, Магдеева выдвинули накануне от челнинского отделения «Единой России».