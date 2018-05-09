Афанасьев Михаил Павлович

Общая информация

Родился 29 января 1971 года в с. Большой Толкиш Чистопольского района Республики Татарстан.

Образование:

1993 год — Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Баумана

Трудовая деятельность:



В 1993 — 1996 гг. — аспирант очной формы обучения, кафедра генетики и селекции сельскохозяйственных животных КГВАМ им. Баумана.

В 1996 — 1999 гг. — ассистент, заместитель декана зооинженерного факультета, старший преподаватель, кафедра генетики и селекции КГВАМ им. Баумана.

В 1999 — 2005 гг. — региональный представитель компании «ДеЛаваль» в Республике Татарстан.

В 2005 — 2010 гг. — региональный директор «ДеЛаваль», регионы Волго-Вятский и Республики Центральной Азии, директор Обособленного подразделения ЗАО «ДеЛаваль» в г. Казань.

В июне — июле 2010 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

В июле — октябре 2010 г. — руководитель исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.

С октября 2010 г. — глава муниципального образования «Лаишевский муниципальный район» Республики Татарстан.

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