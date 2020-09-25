Итоги дня: «Возрождению» 10 лет, штраф Sunlight за «уход с рынка», евро по 91 рублю впервые с 2016 года
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 25 сентября.
- В Казани прошло мероприятие, посвященное 10-летию Республиканского фонда «Возрождение». На праздничном концерте с речью выступил основатель организации — первый президент Татарстана, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев: «Нам выпала историческая миссия сохранить и приумножить богатое наследие межконфессионального мира. За небольшой срок были реализованы два проекта: Болгар и Свияжск». Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении отметил огромный труд ученых, предпринимателей и строителей.
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- Курс евро сегодня поднялся до 91,01 рубля — впервые с февраля 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 78,2 рубля (впервые со 2 апреля).
- Стелу «Город трудовой доблести» установят у «южных ворот» Казани, со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте. В опросе, посвященном этому, приняли участие 3 714 человек.
- УФАС Волгоградской области оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight на 400 тысяч рублей за фейковый уход с рынка. Дело о нарушении закона о рекламе было возбуждено по заявлению местной жительницы, которой на телефон пришло сообщение от Sunlight об уходе с рынка и бесплатной раздаче украшений, а также о скидках до 80%, при этом магазин продолжал работать.
- Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров покинул свой пост. В организации он останется советником. Новым главой исполкома организации стал Данис Шакиров.
- До 5 октября Сбербанк выплатит своим акционерам рекордные в истории российского рынка дивиденды — 422,4 млрд рублей, что составляет 50% его чистой прибыли за прошлый год. Такое решение Сбербанк принял на годовом общем собрании акционеров.
- Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста числа заболевших коронавирусом в России. Это транспортные потоки, дефицит витамина D в организме и «большая восприимчивость осенью».
- Студент КФУ показал в соцсетях обшарпанное здание общежития. В пресс-службе Казанского федерального университета сообщили «Реальному времени», что фотографии были сделаны в общежитии №7 Студгородка КФУ, на улице Бутлерова, 6.
- Президент РФ Владимир Путин предложил США вернуться к обсуждению международной кибербезопасности. Он также считает, что страны мира должны договориться не совершать кибератак друг на друга.
- Инвесторы сдвинули сроки окончания строительства второго корпуса отеля Kazan Palace by Tasigo. Его открытие теперь намечено на IV квартал 2020 года. Также инвесторы хотят начать строительство третьего корпуса отеля на прилегающей территории.
- В России за последние сутки выявили максимальное число заболевших коронавирусом за последние три месяца — 7 212 случаев. С начала пандемии в стране зарегистрировали уже 1 136 048 случаев.
- 26 сентября с 8.00 до 15.00 в Казани в связи с дорожными работами на улице Ташаяк общественный транспорт изменит маршруты движения. Троллейбусный маршрут №7 в это время вообще будет закрыт.
- Халк маслахаты (Народный совет) Туркменистана одобрил изменения в Конституции страны, по которым будет создан двухпалатный парламент. Документ уже подписал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.
- Глава татарстанского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина заявила, что с начала учебного года зарегистрировано 19 единичных случаев коронавируса в образовательных учреждениях республики — заболели 14 учителей, четыре студента и один ученик. 13 случаев уже «закрыты» и не рассматриваются как очаг, в шести случаях идет наблюдение за контактными лицами.
- Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Александр Горелов заявил, что в России нет второй волны коронавируса: «Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны».
- С начала учебного года 3 703 ребенка в Татарстане не были допущены к занятиям в школах из-за того, что на входном контроле у них выявили признаки заболевания. Только за последние сутки от занятий отстранили 185 школьников.
- Родители школьников назвали главные недостатки дистанционного обучения. Это низкое качество интернет-соединения (34%), перебои в работе онлайн-платформ (29%), низкая цифровая грамотность учителей (20%), низкая мотивация детей (10%) и недостаток качества цифрового контента (7%).
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня регионов, которые в 2021 году получат деньги из федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребенка. В список вошел и Татарстан.
- Гидрометцентр РТ дал прогноз погоды на ближайшие пять дней. Синоптики обещают сухую и теплую погоду до конца сентября. Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев сообщил «Реальному времени», что погода останется теплой еще долго.
Евгений КалашниковОбществоМедицинаЭкономикаБизнес Татарстан
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