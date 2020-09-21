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Мэром Зеленодольска стал Михаил Афанасьев

11:34, 21.09.2020
Мэром Зеленодольска стал Михаил Афанасьев
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Мэром Зеленодольска избран Михаил Афанасьев. Депутаты городского совета поддержали его на первой сессии.

Сессия прошла с участием зампредседателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова, который предложил поддержать кандидатуру Афанасьева.

пресс-служба администрации Зеленодольска

В итоге за него проголосовали единогласно, передает пресс-служба администрации города.

Заместителем мэра избран Николай Бызин. Его предшественник Константин Антипов, сложивший с себя полномочия, получил от Афанасьева предложение стать советником мэра.

ОбществоВласть Татарстан
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