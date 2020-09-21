Мэром Зеленодольска стал Михаил Афанасьев
Мэром Зеленодольска избран Михаил Афанасьев. Депутаты городского совета поддержали его на первой сессии.
Сессия прошла с участием зампредседателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова, который предложил поддержать кандидатуру Афанасьева.
пресс-служба администрации Зеленодольска
В итоге за него проголосовали единогласно, передает пресс-служба администрации города.
Заместителем мэра избран Николай Бызин. Его предшественник Константин Антипов, сложивший с себя полномочия, получил от Афанасьева предложение стать советником мэра.ОбществоВласть Татарстан
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