Удачина Гузель Любисовна
Общая информация
Родилась 05 февраля 1971 года в Казани.
Образование
1995 г.— окончила Казанский государственный университет по специальности «историк».
2001 г. — окончила Московскую академию труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция».
1999-2001 гг. — главный специалист — юрисконсультант Департамента транспорта по РТ при кабинете министров РТ.
2001-2005 гг. — заведующая сектором правового управления аппарата кабинета министров РТ.
2005-2010 гг. — заместитель начальника правового управления аппарата кабинета министров РТ.
2010-2020 гг. — уполномоченный по правам ребенка в РТ.
С сентября 2020 г. — судья конституционного суда Республики Татарстан.
Награды и звания
Заслуженный юрист РТ.
Член Ассоциации юристов России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, улица Пушкина, дом 66/33
- Телефон: (843) 264-74-76
- Email: KS.RT@tatar.ru
- Сайт: https://ks.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 24.09.2020