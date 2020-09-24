Список персон

Удачина Гузель Любисовна

Гос. ведомства, Судебные органы

Общая информация

Родилась 05 февраля 1971 года в Казани.

Образование

1995 г.— окончила Казанский государственный университет по специальности «историк».
2001 г. — окончила Московскую академию труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция».
1999-2001 гг. — главный специалист — юрисконсультант Департамента транспорта по РТ при кабинете министров РТ.
2001-2005 гг. — заведующая сектором правового управления аппарата кабинета министров РТ.
2005-2010 гг. — заместитель начальника правового управления аппарата кабинета министров РТ.
2010-2020 гг. — уполномоченный по правам ребенка в РТ.

С сентября 2020 г. — судья конституционного суда Республики Татарстан.

Награды и звания

Заслуженный юрист РТ.
Член Ассоциации юристов России.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420060, улица Пушкина, дом 66/33
  • Телефон: (843) 264-74-76
  • Email: KS.RT@tatar.ru
  • Сайт: https://ks.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 24.09.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам