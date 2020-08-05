ФНС vs ПСО: налоговики выставили счет Равилю Зиганшину за недочеты на нетатарстанских подрядах

Суд обязал ПСО «Казань» безвозмездно устранить последствия возгораний и строительные «косяки» в центрах обработки данных в Дубне и Городце

Неприятным сюрпризом для ПСО «Казань» обернулись два выигранных и уже исполненных госконтракта на 4 млрд рублей. Компания Равиля Зиганшина построила для ФНС России распределительные центры обработки данных в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. Но в обеих новостройках татарстанского девелопера вскоре произошли пожары и были выявлены другие строительные недочеты. Налоговики потребовали от застройщика выполнить ремонт по гарантии, и суд поддержал иск. Таков итог двухлетней судебной тяжбы, но у казанской компании еще остались шансы на обжалование. «Реальное время» разбиралось в конфликте.

Безвозмездно устранить недостатки работ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Объединенной дирекции единого заказчика Федеральной налоговой службы к ПСО «Казань». Татарстанская строительная компания возводила стадионы в Казани, Саранске и Самаре к чемпионату мира по футболу, а сейчас занята на строительстве космодрома Восточный.

В течение месяца со дня вступления в силу решения суда от ПСО требуют безвозмездно устранить недостатки работ в центре обработки данных (РЦОД) №1. Судя по материалам дела, причиной разбирательства стало ЧП. 20 июля 2018 года в упомянутом ЦОД произошло возгорание источника бесперебойного питания. Поэтому, по сути, речь идет о ликвидации последствий пожара — ремонтно-восстановительных работах.

Приводится большой перечень операций: отремонтировать или заменить горевший источник бесперебойного питания, вновь заправить огнетушащим веществом баллоны, содержимое которых потратили на ликвидацию возгорания (62 баллона объемом 10,3 тыс. литров). Всего 32 вида пункта. Впрочем, львиная доля отнесена к строительным недостаткам. Подчеркивается, что подрядчику нужно устранить их «собственными силами и средствами».



Работы в той или иной мере касаются приведения в надлежащий вид административно-бытового комплекса, технологической зоны и электростанции. Где-то нужно восстановить гидроизоляционный слой кровли по всей площади, например. А где-то отремонтировать помещения в местах протечек, включая стены и потолки (восстановить штукатурно-малярные слои отделки), как, например, в технологической зоне, и многое другое. Двадцатым пунктом значится замена наливного полимерного пола на чердаке. А еще его требуется заменить в двух машинных залах технологической зоны. Необходимо также восстановить работоспособность источника бесперебойного питания телевизионной системы видеонаблюдения периметра с заменой аккумуляторных батарей, заменить адаптер передачи сигнала в тепловой камере узла учета тепловой энергии, модем и электрический кабель внутриплощадочных кабельных линий, электродвигатель на подъемных воротах в помещениях технологической зоны, установить стеновые приточные решетки в здании электростанции. Словом, ПСО «Казань» здесь предстоит масштабная работа.

В решении оговорено, что в случае неисполнения решения суда в срок объединенная дирекция единого заказчика ФНС вправе отремонтировать ЦОД «силами третьих лиц». Разумеется, счет за работы будет выставлен ПСО «Казань».

Один из центров должен был появиться в городе Дубна Московской области, второй — в Городце Нижегородской области. Первый намечался как основная площадка, второй — резервный. Фото dubna.ru

По 2 миллиарда за каждый ЦОД

Как рассказывало «Реальное время», компания Равиля Зиганшина в свое время оказалась единственной, кто подал заявку на тендеры по строительству двух центров обработки данных для Федеральной налоговой службы. Один из них должен был появиться в городе Дубна Московской области, второй — в Городце Нижегородской области. Если первый намечался как основная площадка, то второй как резервный. Стоимость каждого ЦОД оценивалась в 2 миллиарда рублей.

ЦОД обрисовывают как федеральное хранилище данных, своего рода «единый налоговый файл». Впрочем, хранением дело не ограничивается: центр позволяет анализировать эти самые данные. И все это в масштабах страны. Центры обработки данных с их возможностями должны были стать неким заслоном для недобросовестных налогоплательщиков, которые мухлюют с налогами.

В данном случае речь идет о резервном центре обработки данных. Упомянутые госконтракты по обеим центрам стороны заключили в один день: 11 декабря 2012 года. Что немудрено: как сообщалось, дата-центр в Городце должен был стать копией того, что расположен в Дубне. Предполагалось, что эти центры будут работать одновременно в зеркальном режиме. Одним словом, как братья-близнецы.

Допсоглашением 30 июня срок окончания работ был продлен до 25 декабря 2015 года. Однако, судя по датам, ПСО «Казань» справилось с объемом строительства с опережением сроков. Так, в материалах дела говорится о том, что истец, который полностью оплатил все работы на сумму свыше 2 млрд рублей, принял законченный объект в Нижегородской области 10 ноября того же года.

По аналогии с дубнинским ЦОД в состав городецкого должно было входить строительство технологической зоны (с инженерными системами и подсистемами), административно-бытового блока, КПП (контрольно-пропускной пункт), АКПП (автомобильный контрольно-пропускной пункт), также следовало установить ограждение, смонтировать инженерные сети и сооружения и т.п. СМИ окрестили эти объекты мегаЦОДами. Дубненский, площадью свыше 4 тыс. квадратных метров, разместился на участке площадью 9,7 гектара на правобережье Волги. Под резервный «клон» №1 в Городце было отдано 6 гектаров. Само здание также планировалось как «четырехтысячник».

В обоих случаях заказчиком строительства выступала ОДЕЗ, управляющая недвижимым имуществом налоговиков. Впрочем, она занимается и общестроительными работами: начиная с инженерно-технического проектирования зданий и вплоть до их отделки. Неслучайно у руководителя дирекции Михаила Мелешкина помимо специальности «Менеджмент организации» есть еще вторая: «Конструирование и производство изделий из композитных материалов».

Компания Равиля Зиганшина в свое время оказалась единственной, кто подал заявку на тендеры по строительству. Фото Романа Хасаева

Ремонтно-восстановительные работы для «братьев-близнецов»



Объединенная дирекция единого заказчика (ОДЕЗ) ФНС подала упомянутый иск к ПСО «Казань» еще 6 декабря 2018 года. Предварительное заседание по делу прошло без участия застройщика из столицы Татарстана. Однако это не помешало рассмотреть его ходатайство об объединении двух арбитражных дел в одно для совместного рассмотрения. Забегая вперед, скажем, что производственно-строительному объединению в этом было отказано (к тому моменту по первому делу уже было вынесено решение).

Дело в том, что со схожими требованиями налоговики уже обращались к ПСО «Казань», требовали безвозмездно устранить недостатки работ по договору строительного подряда в гарантийный период. Перечень работ в обоих исках действительно схож. Причем требования по первому делу в еще большей степени были направлены на то, чтобы устранить последствия возгорания. Есть даже ссылка на совещание комиссии по организации ремонтно-восстановительных работ. Разница только в самих объектах. В первом случае, судя по материалам арбитража, речь идет о Федеральном центре обработки данных в Дубне. Когда произошло возгорание в ЦОД в Дубне, в материалах дела не говорится, но комиссия по этому поводу собиралась 22 августа все того же 2018 года. Кроме того, в деле не сообщается прямо, что пожары произошли в обоих центрах, но указано, что и в городецком, и в дубнинском ЦОДах сработала пожарная сигнализация и применили средства пожаротушения.



Суд тогда обязал ПСО «Казань» восстановить работоспособность системы с проведением пусконаладочных работ, а также лакокрасочное покрытие (удалить следы воздействия газа на поверхности и покрасить защитными составами) на полу и стенах в помещениях технологической зоны после срабатывания системы газового пожаротушения, установить новый порог входной двери, настроить систему пожарной сигнализации (обеспечить запуск тушения пожара в помещениях, где сработали пожарные извещатели) и устранить ее неисправность в здании электростанции и контрольно-пропускного пункта, в том числе автомобильного (устранить причину отсутствия сигнала «Пожар»), обеспечить автоматическую разблокировку дверей. В том числе произвести ремонт системы голосового оповещения. В ряде помещений убрать плесень и отштукатурить стены и т.д. 15 февраля 2019 года Арбитражный суд Москвы иск ОДЕЗ удовлетворил. ПСО «Казань» подало апелляционную жалобу, требуя его отмены. По мнению компании Равиля Зиганшина, истцу следовало отказать «в полном объеме», суд же первой инстанции вынес решение без исследования всех необходимых доказательств по делу. В частности, не назначил экспертизу.

Однако девятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения. ПСО не согласилось с этими выводами. В кассационной жалобе казанская компания просила направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В качестве причин компания Равиля Зиганшина называла несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.



Кроме того, ПСО «Казань» полагало, что ему предъявлены конструктивные и эксплуатационные недостатки объекта, которые не связаны с выполнением подрядных работ, а потому они не относятся к зоне его ответственности. Одним словом, строительная компания из столицы Татарстана активно отстаивала свою позицию. В итоге к июлю прошлого года дело прошло третью, кассационную инстанцию. Отметим, что все они были единодушны в своем «вердикте».



Для того, чтобы подвигнуть Зиганшина к исполнению решения суда, в конце нынешнего февраля судебные приставы арестовали банковские счета его компании. Фото Максима Платонова

Как приставы добрались до счетов Зиганшина

А потом к этому делу, как можно судить по развернувшемуся в нынешнем году арбитражному спору, подключились судебные приставы. Выиграв первое дело, ОДЕЗ передала исполнительный лист, выданный Арбитражным судом Москвы, на исполнение в Дубненское ГОСП. Там 16 октября прошлого года возбудили исполнительное производство. По-видимому, для того, чтобы подвигнуть Зиганшина к исполнению решения суда, там в конце нынешнего февраля не нашли ничего лучше, как арестовать банковские счета его компании. Об этом «сюрпризе» в ПСО стало известно 10 марта.

А в конце апреля арбитражный суд Московской области принял иск компании к судебным приставам областного же Управления федеральной службы судебных приставов. И ПСО «Казань» удалось приструнить своих оппонентов: 25 июня упомянутое постановление было признано незаконным и отменено. Суд констатировал, что аресту подлежат денежные средства в пределах суммы иска. Но так как в решении московского арбитража нет требований имущественного характера, такие санкции нарушают права ПСО. Такова формулировка решения суда, вынесенного в конце нынешнего июня.



Ведутся ли в данный момент упомянутые работы на федеральном ЦОД, узнать не удалось. В ПСО «Казань» «Реальному времени» в ответ на запрос сообщили, что не комментируют судебные заседания.

Нарушили принцип презумпции невиновности

Любопытно, что к строящемуся в Дубне центру обработки данных с самого начала возникали претензии по пожарной части. Как рассказывало «Реальное время», в мае 2015 года подмосковные инспекторы даже наложили на ПСО «Казань» штраф в 100 тыс. рублей. Причем еще по минимуму (максимальные санкции по примененной ими тогда ч.1 ст.9.4 КоАП РФ составляют 300 тыс.).

В ноябре — декабре 2014 года специалисты Госстройнадзора, придя на стройплощадку с проверкой, констатировали, что не установлены два предусмотренных проектом 200-литровых противопожарных резервуара, а также на зданиях пропускных пунктов не обустроен пристенный дренаж (защищает от влажности и подтопления). Казанской компании вменялось в вину нарушение технического регламента безопасности зданий и сооружений.

При этом в самом ПСО «Казань» утверждали, что ничего не нарушили. Они ссылались на внесенные в проект корректировки, что проверяющие не приняли в расчет. Куратор строительства Артем Ахтямов тогда пояснял, что по завершении работ с учетом того, что на объекте есть водопровод, и он, что называется, закольцован, от обустройства резервуаров отказались. Противопожарные нормы это допускали.

Иск ПСО «Казань» об отмене постановления управления главгосстройнадзора Московской области по делу об административном правонарушении разбирался в татарстанском арбитраже. Компании тогда удалось отбиться от штрафных санкций. Сначала Арбитражный суд РТ в мае 2015 года признал, что, несмотря на то, что Госстройнадзор заранее (еще 26 ноября) уведомил о проверке, он тем не менее умудрился нарушить право генподрядчика дубнинской стройки на защиту.

К строящемуся в Дубне центру обработки данных с самого начала возникали претензии по пожарной части. Фото kcbux.ru

Негативную для проверяющих роль сыграла телеграмма, которой казанская компания была проинформирована о предстоящей проверке. А именно, фраза в ней о том, что «при обнаружении факта нарушения 04 декабря 2014 года будет составлен протокол». Суд обратил внимание на то, что дата составления протокола об административном правонарушении была определена до начала самой проверки, и до выявления фактов нарушения. Тем самым, по его мнению, проверяющие изначально нарушили принцип презумпции невиновности.

Наконец, протокол об административном правонарушении составили, не уведомив ПСО о выявленных правонарушениях и не направив акт проверки в саму компанию или ее законному представителю. Дело в том, что Ахтямов, который со стороны ПСО «Казань» подписал акт проверки 4 декабря, получил от компании доверенность на представление интересов только 10 декабря. В результате суд отменил постановление о привлечении к административной ответственности. Но дело прекращать отказался, посчитав сам факт нарушения со стороны компании Равиля Зиганшина доказанным. В июле того же года с ним согласился Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре. Дальнейшего развития дело тогда не получило...

Явных недостатков обнаружено не было

В ФНС признают, что при приемке объектов что в Дубне, что в Городце явных недостатков обнаружено не было. Они выявились уже при эксплуатации. К тому времени гарантийный срок работ по ЦОД в Нижегородской области (а он по контракту составляет 3 года) еще не истек, поэтому налоговики обратились к ПСО «Казань»: дефекты в соответствии с контрактом должны быть устранены за счет средств генподрядчика…

ПСО «Казань» и на этот раз настаивало на судебной экспертизе. В результате она была назначена, и даже не одна. Участники спора рассматривали самые разные экспертные учреждения: Москвы, Нижегородской области, Казани. В результате судебно-техническую экспертизу поручили специалистам московского ООО «Оберон». Им предстояло установить причины выхода из строя источника бесперебойного питания, а также установить, стало ли это следствием некачественного выполнения работ, в том числе по монтажу, либо все дело в производственном браке.

Судебно-строительную экспертизу отдали АНО «Судебный эксперт» в Москве (ОДЕЗ, видимо, для большей беспристрастности, просил поручить экспертизы разным организациям). Перед специалистами последнего были поставлены более глубокие вопросы: соответствуют ли выполненные «ПСО «Казань» работы, дефекты в которых выявлены ОДЕЗ ФНС России (все они перечислены в реестре неисправностей к протоколу совещания комиссии по факту возгорания) требованиям строительных норм и условиям самого контракта, а также проектно-сметной документации. Являются ли выявленные недостатки следствием некачественно выполненных работ, скрытые они или явные и можно ли их устранить.

Результаты экспертизы в арбитражном деле не приводятся. Однако, судя по решению суда, резюме специалистов было не в пользу ПСО «Казань». В какую сумму оцениваются работы, которые суд обязал выполнить компанию Равиля Зиганшина, и насколько они трудоемки и затратны по времени, выяснить не удалось ни в ПСО «Казань», ни в ОДЕЗ ФНС.

В ФНС признают, что при приемке объектов что в Дубне, что в Городце явных недостатков обнаружено не было. Они выявились уже при эксплуатации. Фото kcbux.ru

Объединенная дирекция единого заказчика ФНС в ответ на запрос нашего издания направила комментарий за подписью гендиректора Михаила Мелешкина. В нем говорится, что в настоящее время правообладателем Резервного центра обработки данных (РЦОД №1) в Городце является федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» ФНС России: в связи с этим объединенная дирекция «считает некорректным давать какие-либо комментарии». Вместе с тем Мелешкин отметил, что на сайте московского арбитража размещены полные тексты решений с подробным описанием фактических и иных обстоятельств дела. Точно так же информация о заключенных контрактах содержится в Реестре госконтрактов.