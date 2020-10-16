ГБУК Национальная библиотека Республики Татарстан

Общая информация

Национальная библиотека Республики Татарстан — главное книгохранилище Республики Татарстан для национальных, республиканских, русских и зарубежных изданий. Всего фонд насчитывает 3 387 536 единиц документов.

Официальное открытие учреждения культуры состоялось 10 января 1865 года. Библиотека была открыта как городская публичная библиотека Казани, в которой хранилась только коллекция местного библиофила Ивана Второва. Коллекция Второго состояла из 1908 томов.

Главное здание Национальной библиотеки располагается на улице Кремлевская. 30 августа 2020 года состоялось торжественное открытие библиотеки, переехавшей в отремонтированное здание НКЦ.

Руководитель — Тимерзянова Мадина Фатыховна.

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