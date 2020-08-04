«Школы открыли, к Играм стран СНГ готовимся»

Спорт республики выходит из «коронавирусной» спячки

Накануне Дня физкультурника, проводимого в каждую вторую субботу августа, профильный министр Владимир Леонов провел брифинг с журналистами на территории Центра хоккея на траве. «Реальное время» рассказывает о планах Татарстана на проведение крупнейших соревнований и уже состоявшемся открытии спортшкол республики.

«Прекрасная новость, что все спортшколы возвращаются на объекты»

Центр хоккея на траве должен был стать самым задействованным спортивным объектом летнего сезона 2020 года. Первенство Европы для команд не старше 18 лет среди сборных юниоров и юниорок, чьи медалисты должны были определиться 18 июля; чемпионаты страны среди мужских и женских команд, которые даже с перенесением сроков должны были стартовать в последней декаде июля... Все это эпидемия коронавируса помножила на ноль, а потому на спортивном объекте сейчас как в известной песне: «Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло…»

Однако «патриархальную тишину» COVID-будней должна оживить новость от руководителя спортивного министерства Владимира Леонова об открытии с сегодняшнего дня всех спортивных школ.

— Нам нужно вернуться в нормальный режим взаимодействия, работы, и вот сегодня прекрасная новость, что все спортшколы возвращаются на объекты. Это тоже очень важно для подрастающего поколения, для ребят, потому что очень много запросов поступало. Поздравляю нас всех с данным событием, — проиллюстрировал это сообщение министр широкой улыбкой.

Владимир Леонов сообщил об открытии с сегодняшнего дня всех спортивных школ. Фото Ильи Репина

Леонов уточнил, что приказ Минспорта Татарстана о возобновлении работы спортивных школ вскоре появится на сайте министерства, и там будут прописаны все ограничения, которые необходимо соблюдать тренерам и спортсменам. Естественно, такие решения согласовываются и с республиканским штабом по борьбе с коронавирусом, и с Роспотребнадзором. «Все объекты проверены, есть регламенты и по инцидентам, и по форс-мажорам. Там все четко и понятно расписано», — пояснил министр.

Соседствуя со спорткомплексом «Буревестник», автор мог убедиться, что кое-кто уже вышел «из подполья» еще до приказа министра — к примеру, юные гимнастки вовсю резвились на стадионе, но приказ профильного министерства позволит синхронизировать работу всех спортшкол.

Постепенное возвращение республики к нормальной жизни было отмечено министром, напомнившим, что в республике, в Тетюшах, уже прошел четвертый этап Кубка России по стендовой стрельбе (Сергей и Светлана Демины и их подопечные едва ли не первыми вышли из «коронавирусной» спячки). В воскресенье провели массовый «ЗаБег», проходивший одновременно во многих городах страны и этим фактом побивший мировой рекорд по количеству одновременно стартующих. Восьмого августа в Альметьевске начнется чемпионат России по триатлону, а в Тукаевском районе республики пройдет Кубок президента по мотоспорту.

В республике уже прошел этап Кубка России по стендовой стрельбе. Фото Максима Платонова

Планов громадье

Также на восьмое августа, а это традиционная дата, когда СССР, а теперь и Россия отмечает День физкультурника, запланирован старт чемпионата республики по футболу, последние матчи которого состоялись еще восьмого марта, в рамках зимнего чемпионата, закончившегося победой дубля нижнекамского «Нефтехимика». В конце августа запланирована «Гонка героев», а следующие планы затрагивают уже осень. На сентябрь намечены первые Всероссийские уличные игры, а на октябрь перенесены многострадальные Первые игры стран СНГ. Кстати, для осуществления этого мероприятия его оператор — Дирекция спортивных проектов уже начала обучение волонтеров.

Пока же текущая ситуация делала все, чтобы соревнования отменили, а потом и не возвращались к этому проекту. К уже имеющемуся напряжению в политических вопросах между Россией и Украиной добавился странный инцидент перед выборами президента Белоруссии. К какому решению придет новый-старый глава страны либо новоизбранный, неизвестно, но любопытно, что предвыборная риторика объединила двух кандидатов на пост главы правительства в критическом отношении к России: «Россия поменяла братские отношения на партнерские», — звучит как претензия от Александра Лукашенко. Азербайджан и Армения снова вспомнили о своих противоречиях, решать которые более-менее удавалось только на протяжении 70 лет их совместного пребывания в СССР. Кыргызстан захлебывается от коронавируса, Казахстан надеется на открытие границ, о чем нашему изданию рассказал, в частности, генеральный секретарь Федерации водных видов спорта республики Сергей Дроздов, но пока это не более чем надежда. Так или иначе, проблемы есть у всех, и их столько, что Леонов не смог даже уточнить, какие и у кого.

— Мы полностью готовы к Играм стран СНГ, — отметил Леонов. — Все объекты зарезервированы, отели тоже. Остается вопрос: когда откроются границы и как сюда доберутся спортсмены? У кого-то — карантин, у кого-то — вторая волна, у кого-то — режим чрезвычайной ситуации. Радует, что в большинстве стран «сборники» проводят тренировки. Говорить о возможной отмене Игр стран СНГ мы не готовы, и могу озвучить, что как организаторы турнира мы готовы и ведем ежедневную работу.

Первые игры стран СНГ перенесены на октябрь. Фото salamnews.org

Пока остается заниматься «импортозамещением» соревнований

Эта риторика дает понять, что ситуация внутри страны позволяет проводить какое-то прогнозирование спортивных соревнований, но все, что касается внешнего мира, даже не под вопросом, а под десятком вопросов, больших и малых. К примеру, Казань лишилась права на проведение весеннего чемпионата России, отборочного к Олимпиаде в Токио, но, по сути, его просто перенесли на осень, предварительно на 25—30 октября. А вот этапы Кубка мира как по плаванию (запланированные на осень), так и этапы Кубка мира по прыжкам в воду и синхронному плаванию, стоявшие в планах на весну, де-факто перенесены, а де-юре канули в Лету.

Поэтому ситуация сейчас напоминает СССР 20—40-х годов, а также Китай 60—80-х, которые, находясь на обочине международного спортивного движения, готовились к прыжкам в число топ-стран мирового спорта. Нет международных соревнований — практикуем «импортозамещение», экономим средства на командировочных и премиях, пускаем их в капитальное строительство, запланированное в прошлом.

К примеру, сегодня Леонов рассказал о большом спортивном парке, куда бы вошли Центр единоборств «Ак Барс», Центр пляжных видов спорта, Дворец водных видов спорта, «Ак Барс Арена» и Ледовый дворец, который будет построен для фигуристов. «Проектно-сметная документация будет готова до конца лета. После будем смотреть федеральные программы, чтобы внести строительство на софинансирование».

Леонов рассказал о большом спортивном парке, куда бы вошли Центр единоборств «Ак Барс», Центр пляжных видов спорта, Дворец водных видов спорта, «Ак Барс Арена» и Ледовый дворец, который будет построен для фигуристов. Фото Максима Платонова

Такая практика существует в Приволжском районе, где на небольшом отдалении расположились уже упомянутый универсальный комплекс «Буревестник», ледовый дворец «Зилант», стадион «Тулпар», центры тенниса, бадминтона и гимнастики, на небольшом отдалении — центры волейбола, гребли и хоккея на траве, где, собственно, и проходило мероприятие. Что-то из них входит в структуру Поволжской академии спорта, расположенной там же, что-то существует в автономном режиме, но подобные спортивные парки значительно облегчают проведение мультиспортивных соревнований, как Игры стран СНГ или прошедшая Универсиада-2013.

А пока стоит упомянуть о том, что жизнь продолжается. В том числе спортивная. Центр тенниса не смог провести международный турнир по пляжному теннису, ставший уже традиционным, но юные воспитанницы этой школы Анастасия Лизунова и Влада Гурылева стали чемпионкой и призером турнира серии РТТ «Золотые купола», который прошел в Сергиевом Посаде. В Москве регбистки «Зиланта» стали чемпионками, а регбисты «Энергии» выиграли чемпионат России по пляжному регби. Третьего августа Совет Международного союза конькобежцев ISU принял решение не отменять серию Гран-при, в отличие от юниорских этапов этих же соревнований. Из-за ограничений на международные поездки, действующих во многих странах, формат проведения будет обсуждаться дополнительно. А это значит, что традиционный казанский турнир «Идель», проводящийся в середине ноября, может стать подобием малого чемпионата мира. Загитова, Косторная, Медведева, Трусова, Щербакова, юниорки Валеева, Усачева, Хромых и Ко — у России сейчас столько звездных фигуристок, ограниченных в нынешней ситуации в участии в соревнованиях, что и Казани обязательно что-то «обломится». А пока…

— Как показывает практика: мы люди адаптивные, можем привыкнуть ко всему, — слова, сказанные Леоновым где-то в середине общения с журналистами, очень точно характеризуют всю нынешнюю ситуацию.