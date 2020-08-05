«Все начало ходить ходуном, и нас накрыла взрывная волна»: как Бейрут пережил взрыв

В столице Ливана прогремел взрыв: рассказы очевидцев и комментарии эксперта

Во вторник вечером в Бейруте произошел мощный взрыв. Инцидент произошел в районе порта. Взрывная волна разрушила ближайшие здания и выбила стекла в домах. Очевидцы в беседе с нашим корреспондентом рассказали о жутких последствиях: тысячи раненых, десятки погибших, сотни разрушенных домов и разбитых автомобилей, и это только по предварительным подсчетам. «Реальное время» оперативно связалось с очевидцами событий и приводит рассказ о произошедшем в столице Ливана из первых уст. Также опрошенные нами эксперты полагают, что случившееся повлечет серьезные изменения внутри арабской страны.

«Почувствовала землетрясение»

В беседе с корреспондентом «Реального времени» жительница Бейрута Екатерина Алаеддин рассказала, что произошло во вторник вечером:

«Я находилась в трех километрах от эпицентра, недалеко от российского посольства, гостила у сына, смотрела телевизор. Вдруг почувствовала землетрясение: все начало ходить ходуном, люстра закачалась. Но звуков никаких не слышала. Мы побежали к выходу, поскольку при землетрясении опасно находиться в здании. Буквально мы сделали три шага — и нас накрыла взрывная волна. В нашем доме почти у всех выбило стекла. Нас спасла москитная сетка, которая задержала осколки стекла. Слава Богу, мы не поранились.

Но в городе очень много раненых, убитых. От порта не осталось ничего. Порта в Бейруте больше нет. Эпицентр находился там.

Что взорвалось, неизвестно. Разные версии. Первая: политический мотив. Но его сразу отмели. Вторая версия: взорвался склад с петардами, потому что прогремел взрыв и пошел разноцветный дым — белый, черный, потом красный. А потом рвануло так, что надулось белое облако, как шапка гриба. И он похож на взрыв при испытании атомной бомбы.

Паники нет. Ливанцев трудно чем-то испугать. Но народ находится в шоке. Никто не понимает, что произошло. И очень сильно пострадал район, который находится вблизи к порту: очень много разрушенных домов, много раненых. Больницы забиты. Та лечебница, что недалеко от нас, уже приняла 80 человек — с легкими и средними ранениями.

«Очень сильно пострадал район, который находится вблизи к порту: очень много разрушенных домов, много раненых». Фото slovoidilo.ua

Место взрыва оцепили. Сейчас туда никого не пускают. Это была самая красивая часть города. Порт находился в даунтауне.

Все стекла домов выбиты, здания поблизости разрушены. Почувствовали взрыв и в 100 километрах от Бейрута, и наши родственники на Кипре. Сила взрыва была мощной, я такого не видела. Хотя я тут пережила и гражданскую войну 2006 года, но такого не было никогда».

В свою очередь журналист Анхар Кочнева, которая живет в Бейруте, добавила: «Чудовищное количество пострадавших, куча квартир и офисов в хлам, про машины молчу. Больницы Бейрута перестали принимать раненых — даже на парковках мест не осталось». Также она отметила, что не раз видела пролетающие над городом израильские беспилотники.

Разрушена инфраструктура, тысячи раненых

В Бейруте прогремел мощный взрыв. Эпицентр находился в районе порта. Фото и видео инцидента уже облетели социальные сети. Арабские СМИ сообщают о тысячах пострадавших. Среди жертв называются некоторые известные государственные деятели. Разрушена инфраструктура вокруг порта. Осколками стекла поранилась и сотрудница российского посольства в Ливане. Повреждения получили здания посольства и торгового представительства России.

Разрушенная часть города оцеплена военными и полицейскими. На месте работают бригады спасателей и медиков. Пожар в порту тушат с вертолетов. Правительство уже заявило о переполненных больницах. Минздрав Ливана обратился к ВОЗ и ближайшим государствам прислать врачей и медикаменты. Ряд стран уже выразили готовность помочь арабской республике.

Президент Ливана Мишель Наим Аун созвал Высший совет по национальной обороне на экстренную встречу.

Вначале ливанские власти сообщали о взрыве на складе пиротехники. Однако руководитель Службы безопасности страны Аббас Ибрагим заявил, что на складах могли находиться другие взрывчатые вещества.

Аббас Ибрагим заявил, что на складах могли находиться другие взрывчатые вещества. Фото odiaspora.org

5 августа объявлено премьер-министром Ливана Хасаном Диябом днем траура по погибшим от взрыва в Бейруте.

На инцидент отреагировал и президент РФ Владимир Путин: «В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

«Это повлечет серьезные изменения в Ливане»

Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев считает, что за взрывом рассматривается политическая подоплека. И не исключает причастность Израиля к инциденту, несмотря на то, что Тель-Авив это отрицает.

— Несмотря на то что ливанские власти заявляют о взрыве пиротехнических средств в одной из портовых зон, боюсь, что Ближний Восток, Ливан в частности, не то место, где происходят подобные случайные события. Скорее всего, здесь следует искать политическую подоплеку. Вполне может быть и диверсия со стороны Израиля, — комментирует политолог «Реальному времени».

Кроме того, эксперт напомнил о сложной ситуации внутри страны, сотрясаемой политическим кризисом. Уже больше года в Бейруте и других городах продолжаются демонстрации, забастовки, обострены отношения между различными политическими блоками. Поэтому Исаев не исключает и «внутренний фактор».

Гумер Исаев считает, что за взрывом рассматривается политическая подоплека. Фото alif.tv

— Напомню, что когда-то был взрыв кортежа Рафика Харири (в 2005 году, — прим. ред.) — громкий теракт, в котором обвинили сирийские спецслужбы. После этого сирийцы были вынуждены вывести войска после долгого нахождения в стране. И если будет доказано, что сегодняшний взрыв — теракт, это повлечет серьезные изменения в Ливане, — отмечает наш собеседник.

Гумер Исаев отметил, что Ливан — маленькое государство, которое находится на стыке интересов региональных держав — Ирана, Саудовской Аравии, при соседстве с Сирией, в которой продолжается гражданская война.

— Сейчас в Ливане решаются вопросы с региональной повесткой. Гранича с Сирией, Ливан играл роль важного транзитного пути для сирийцев. С другой стороны, Хезболла и иранское влияние. Традиционно Саудовская Аравия и страны Персидского залива влияют на процессы внутри страны. Не стоит также забывать маронитов-христиан с их связями с Западом (с Францией). Поэтому не стоит сейчас делать опрометчивые выводы. Все зависит от того, как будет развиваться расследование этого трагического инцидента, — резюмирует он.