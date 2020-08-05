«Все начало ходить ходуном, и нас накрыла взрывная волна»: как Бейрут пережил взрыв
В столице Ливана прогремел взрыв: рассказы очевидцев и комментарии эксперта
Во вторник вечером в Бейруте произошел мощный взрыв. Инцидент произошел в районе порта. Взрывная волна разрушила ближайшие здания и выбила стекла в домах. Очевидцы в беседе с нашим корреспондентом рассказали о жутких последствиях: тысячи раненых, десятки погибших, сотни разрушенных домов и разбитых автомобилей, и это только по предварительным подсчетам. «Реальное время» оперативно связалось с очевидцами событий и приводит рассказ о произошедшем в столице Ливана из первых уст. Также опрошенные нами эксперты полагают, что случившееся повлечет серьезные изменения внутри арабской страны.
«Почувствовала землетрясение»
В беседе с корреспондентом «Реального времени» жительница Бейрута Екатерина Алаеддин рассказала, что произошло во вторник вечером:
«Я находилась в трех километрах от эпицентра, недалеко от российского посольства, гостила у сына, смотрела телевизор. Вдруг почувствовала землетрясение: все начало ходить ходуном, люстра закачалась. Но звуков никаких не слышала. Мы побежали к выходу, поскольку при землетрясении опасно находиться в здании. Буквально мы сделали три шага — и нас накрыла взрывная волна. В нашем доме почти у всех выбило стекла. Нас спасла москитная сетка, которая задержала осколки стекла. Слава Богу, мы не поранились.
Но в городе очень много раненых, убитых. От порта не осталось ничего. Порта в Бейруте больше нет. Эпицентр находился там.
Что взорвалось, неизвестно. Разные версии. Первая: политический мотив. Но его сразу отмели. Вторая версия: взорвался склад с петардами, потому что прогремел взрыв и пошел разноцветный дым — белый, черный, потом красный. А потом рвануло так, что надулось белое облако, как шапка гриба. И он похож на взрыв при испытании атомной бомбы.
Паники нет. Ливанцев трудно чем-то испугать. Но народ находится в шоке. Никто не понимает, что произошло. И очень сильно пострадал район, который находится вблизи к порту: очень много разрушенных домов, много раненых. Больницы забиты. Та лечебница, что недалеко от нас, уже приняла 80 человек — с легкими и средними ранениями.
Место взрыва оцепили. Сейчас туда никого не пускают. Это была самая красивая часть города. Порт находился в даунтауне.
Все стекла домов выбиты, здания поблизости разрушены. Почувствовали взрыв и в 100 километрах от Бейрута, и наши родственники на Кипре. Сила взрыва была мощной, я такого не видела. Хотя я тут пережила и гражданскую войну 2006 года, но такого не было никогда».
В свою очередь журналист Анхар Кочнева, которая живет в Бейруте, добавила: «Чудовищное количество пострадавших, куча квартир и офисов в хлам, про машины молчу. Больницы Бейрута перестали принимать раненых — даже на парковках мест не осталось». Также она отметила, что не раз видела пролетающие над городом израильские беспилотники.
Разрушена инфраструктура, тысячи раненых
В Бейруте прогремел мощный взрыв. Эпицентр находился в районе порта. Фото и видео инцидента уже облетели социальные сети. Арабские СМИ сообщают о тысячах пострадавших. Среди жертв называются некоторые известные государственные деятели. Разрушена инфраструктура вокруг порта. Осколками стекла поранилась и сотрудница российского посольства в Ливане. Повреждения получили здания посольства и торгового представительства России.
Разрушенная часть города оцеплена военными и полицейскими. На месте работают бригады спасателей и медиков. Пожар в порту тушат с вертолетов. Правительство уже заявило о переполненных больницах. Минздрав Ливана обратился к ВОЗ и ближайшим государствам прислать врачей и медикаменты. Ряд стран уже выразили готовность помочь арабской республике.
Президент Ливана Мишель Наим Аун созвал Высший совет по национальной обороне на экстренную встречу.
Вначале ливанские власти сообщали о взрыве на складе пиротехники. Однако руководитель Службы безопасности страны Аббас Ибрагим заявил, что на складах могли находиться другие взрывчатые вещества.
5 августа объявлено премьер-министром Ливана Хасаном Диябом днем траура по погибшим от взрыва в Бейруте.
На инцидент отреагировал и президент РФ Владимир Путин: «В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
«Это повлечет серьезные изменения в Ливане»
Руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев считает, что за взрывом рассматривается политическая подоплека. И не исключает причастность Израиля к инциденту, несмотря на то, что Тель-Авив это отрицает.
— Несмотря на то что ливанские власти заявляют о взрыве пиротехнических средств в одной из портовых зон, боюсь, что Ближний Восток, Ливан в частности, не то место, где происходят подобные случайные события. Скорее всего, здесь следует искать политическую подоплеку. Вполне может быть и диверсия со стороны Израиля, — комментирует политолог «Реальному времени».
Кроме того, эксперт напомнил о сложной ситуации внутри страны, сотрясаемой политическим кризисом. Уже больше года в Бейруте и других городах продолжаются демонстрации, забастовки, обострены отношения между различными политическими блоками. Поэтому Исаев не исключает и «внутренний фактор».
— Напомню, что когда-то был взрыв кортежа Рафика Харири (в 2005 году, — прим. ред.) — громкий теракт, в котором обвинили сирийские спецслужбы. После этого сирийцы были вынуждены вывести войска после долгого нахождения в стране. И если будет доказано, что сегодняшний взрыв — теракт, это повлечет серьезные изменения в Ливане, — отмечает наш собеседник.
Гумер Исаев отметил, что Ливан — маленькое государство, которое находится на стыке интересов региональных держав — Ирана, Саудовской Аравии, при соседстве с Сирией, в которой продолжается гражданская война.
— Сейчас в Ливане решаются вопросы с региональной повесткой. Гранича с Сирией, Ливан играл роль важного транзитного пути для сирийцев. С другой стороны, Хезболла и иранское влияние. Традиционно Саудовская Аравия и страны Персидского залива влияют на процессы внутри страны. Не стоит также забывать маронитов-христиан с их связями с Западом (с Францией). Поэтому не стоит сейчас делать опрометчивые выводы. Все зависит от того, как будет развиваться расследование этого трагического инцидента, — резюмирует он.
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