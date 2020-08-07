Взрыв в Бейруте: катастрофа исключительна по масштабам, но причины — нет

Прямо сейчас во многих портах мира лежат брошенные и всеми забытые опасные грузы

Бейрутская катастрофа оказалась возможной из-за огромной проблемы морской контрабанды мусорных отходов — прямо сейчас во многих портах стоят брошенные владельцами суда, а на складах по всему миру хранятся всеми забытые контейнеры с зачастую опасным грузом. За мусорным трафиком из стран Запада в порты государств третьего мира стоит транснациональная организованная преступность, поддерживается она и тотальной коррупцией в руководстве портов беднейших стран мира. Об этом в своей статье для издания The Conversation, где свои материалы публикуют ученые, пишут исследователи «синих преступлений»: научный сотрудник Бристольского университета Скотт Эдвардс, изучающий транснациональную организованную преступность на море, и Кристиан Бугер, профессор международных отношений Университета Копенгагена, работающий на грант датского МИДа над решением проблемы морской безопасности. Газета «Реальное время» публикует перевод этого материала.

2750 тонн высокореактивного нитрата аммония



На момент написания этого материала было известно о не менее 100 погибших и еще 4 000 раненных в результате взрыва в порту Бейрута. Хотя реальная причина, которая привела к ней, пока остается неясной, трагедия должна заставить нас обратить внимание на страшные последствия нарушений правил безопасности во всех портах.

Взрыв, произошедший 4 августа примерно в 18:00 по местному времени, по всей видимости, был вызван 2750 тоннами высокореактивного нитрата аммония. Химическое вещество было изначально грузом на судне MV Rhosus, которое зашло в порт Бейрута в 2013 году из-за низких мореходных качеств (качества судна, которые определяют его способность безопасно совершать плавание при любом состоянии моря и любой погоде, — прим. «Реального времени»), в результате чего ему запретили выходить в море. После того, как судовладелец бросил свой корабль, груз нитрата аммония оказался на складе в бейрутском порту.

В то время, как сама катастрофа необычная, события, которые привели к ней, вовсе таковыми не являются. Опасные материалы отправляются через мировой океан ежедневно. С ними зачастую и неправильно обращаются, и незаконно продают. Брошенные контейнеры с опасными грузами регулярно обнаруживаются в портах. Хотя правила морской безопасности в основном касаются предотвращения громких событий, таких как пиратство, терроризм или кибератаки, зачастую несчастные случаи становятся возможными и из-за ежедневных нарушений. Частично бы предотвратило бедствия, подобные тому, что произошло в Бейруте, улучшение управления портами и борьба с такими преступлениями, как контрабанда и коррупция.

Брошенные суда

Международная морская организация (IMO) с 2017 года зарегистрировала до 97 случаев с брошенными судами и экипажами. Владельцы обычно бросают свои суда, если обслуживание их более не является прибыльным, а также в случаях, когда судна задерживают и штрафуют власти в портах. Хотя положение моряков на борту таких судов нередко оказывается трагичным, они все же могут получать небольшую зарплату или даже продукты питания в течение нескольких месяцев, а вот что происходит с грузами судов, зачастую остается неясным. К тому же, статистика IMO отражает только известные случаи с самими судами — мы очень мало знаем о том, сколько в действительности брошенных контейнеров с грузами находится в данный момент по всему миру.

В отчете ООН отмечается, что число таких контейнеров может на самом деле быть огромным. Контейнеры часто остаются брошенными в портах, и порой даже преднамеренно, основная причина этого — контрабанда мусорных отходов и коррупция. И несмотря на определенную борьбу с такими преступлениями, проблема по-прежнему остается широко распространенной, на пути к ее решению возникает множество препятствий.

Международная торговля мусорными отходами

Дело в том, что судоходные компании зачастую отправляют корабли в Азию с пустыми контейнерами, поскольку большая часть торгового потока идет напротив, из Азии в Европу. В результате суда готовы принимать заказы на низкостоимостные грузы в больших объемах на начальном этапе. Это поспособствовало росту торговли отходами, а вместе с ней той ее контрабандной части, которая касается незаконной перевозки пластмасс, невозможной ко вторичной переработке — пластиковые отходы отправляют из стран Запада в такие государства как Индонезия и Малайзия. Тысячи контейнеров с мусором в итоге остаются брошенными прямо в портах назначения.

Большая часть отходов, конечно, менее опасна, чем нитрат аммония, который послужил причиной взрыва в Бейруте, но все же может привести к ужасным последствиям. К примеру, те же пластмассы могут представлять реальную опасность при неправильной утилизации: большая часть пластиковых отходов попадает в океан, вызывая так называемый «пластиковый кризис» в Мировом океане с точки зрения экологии.

В 2019 году власти Шри-Ланки обнаружили более 100 брошенных контейнеров в порту Коломбо. В контейнерах оказались медицинские отходы, включая, вероятно, и человеческие останки — контейнеры дали течь, что привело к возможному заражению почвы и поверхностных вод. В продолжении двух лет этого никто не замечал, пока груз с отходами незаметно лежал в порту — но теперь власти Шри-Ланки опасаются, что попадание медицинских отходов могло сильно сказаться на здоровье их граждан. Да, Шри-Ланка могла начать расследование по этому поводу — но ведь во многих других случаях, что совсем не исключено, брошенные контейнеры так никем и не обнаруживаются.

Как это предотвратить?

Оставление опасных контейнеров в портах — проблема далеко не новая. Еще с начала 2000-х годов были предприняты значительные усилия по повышению уровня безопасности в портах при помощи наблюдения, обучения портовых служащих и протоколов техники безопасности. Однако в свете того, что проблема брошенных контейнеров до сих пор не решена — этих мер, как и их эффективной реализации — недостаточно.

Чтобы решить эту проблему, во-первых, мы должны начать считать контрабанду отходов и оставление судов и контейнеров в портах как серьезные преступления. Их следует рассматривать как важную составляющую глобальной проблемы blue crime («синие преступления» — термин, использующийся сегодня для характеристики транснациональной организованной преступности на море, включающей в себя пиратство, браконьерство и проч. — прим. «Реального времени») и безопасности на море. Для их криминализации необходимо соответствующее законодательство. Так же как и международная база данных по таким преступлениям, и международное сотрудничество для борьбы с ними.

Второй задачей должно стать решение проблемы коррупции в портах, которая позволяет оставаться незамеченными случаи с брошенными судами и грузовыми контейнерами — и решать ее надо совместными, международными силами.

Наконец, необходимо улучшить способность самих портов по качественному обращению с опасными отходами, выявлению контрабанды и разбирательству случаев брошенных судов и грузов. В частности, это будет не менее необходимо сделать и для портов с ограниченными ресурсами, которые зачастую и становятся пунктами назначения для брошенных контейнеров — в Азии и Африке.

Управление ООН по борьбе с торговлей наркотиками и преступностью, Международная морская организация и Европейский Союз уже начали работу по наращиванию потенциала в области безопасности портов, особенно в Африке. Но эту работу надо еще более усилить.

Бейрут показал всем нам, какое влияние на город и его жителей может оказать катастрофа в порту. Необходимо усвоить этот урок, чтобы подобная трагедия больше не повторилась.

The Conversation