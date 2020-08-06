Битое стекло, вой сирен и тысячи раненых: Бейрут глазами очевидца «Реального времени»

Ближневосточный журналист Анхар Кочнева — о последствиях взрыва в Ливане

Тысячи раненых, десятки погибших, уничтоженные дома и разрушенная инфраструктура — таким встретила второй день после мощного взрыва колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева, живущая в Бейруте. В авторской колонке, написанной для нашей интернет-газеты, она описывает, как переживают происшествие жители пострадавшей столицы Ливана. Также ближневосточный журналист рассказывает, какие меры принимают государственные власти и международное сообщество для преодоления последствий страшной катастрофы.

Хрустальный звон битого стекла и скорые

Вы когда-нибудь ходили часами по битому стеклу? Я вот сегодня так четыре часа гуляла. Обошла часть пострадавшего от взрыва района. Остальные кварталы оставила на потом: сели батарейки у техники. Такого масштаба катастрофы в последние лет 20 в мире точно не было, сравнить можно только с событиями на Манхэттене.

Взрывная волна после второго взрыва смяла собой все. Из офисных зданий (электроведомство, мобильный оператор, редакция газеты и т.д.) наружу выкинуло документы и квитанции, частично мебель. Тот беспорядок, который еще остался внутри, видно через выбитые окна. В квартирах зачастую ситуация куда хуже: во многих внутри просто ничего нет — все имущество просто вышвырнуло взрывом наружу. Большие безжизненные башни с полностью пустыми помещениями, в которых еще менее суток назад жили люди.

А сегодня тут в основном сопровождают два основных «музыкальных инструмента»: хрустальный звон убираемого битого стекла и скорые

Вчера Бейрут был городом сирен. Истошно вопили сотни сработавших сигнализаций магазинов, заняться выключением которых было попросту некому. По улицам сквозь море зевак протискивались караваны завывающих скорых. Противопожарная служба в сопровождении сирен тушила огонь, который полыхал в порту чуть ли не до утра. Ну и всякие «важные дяди» приезжали, они тоже «омигаленные».

А сегодня тут в основном сопровождают два основных «музыкальных инструмента»: хрустальный звон убираемого битого стекла и скорые. Только возят они уже не столько раненых, сколько стариков с сердечными приступами, которые утром вернулись с дач в горах и увидели, что стало с их квартирами и вещами.

300 тысяч человек — без крыши над головой

Мэр Бейрута (а он сейчас самый информированный о ситуации в городе человек в мире) уже заявил, что без жилья осталось около 300 тыс. человек. Общий ущерб от взрыва составляет не менее 5 млрд долларов.

У многих бейрутцев есть загородные дома, в крайнем случае — многочисленные родственники. Туда и отправилось большинство тех, в чьих городских квартирах оставаться небезопасно. Тех, кому ночевать негде, приглашают бесплатно жить владельцы многочисленных отелей, пустовавших в этом сезоне из-за коронавируса и закрытых границ. Есть те, кого сограждане пустили пожить в пустовавшие по тем или иным причинам квартиры.

Общий ущерб от взрыва составляет не менее 5 млрд долларов

Ливанцы в течение последних десятилетий снискали в арабском мире славу этаких эгоистичных мажоров, которым нет дела до не очень близких им людей. Конечно, не все они такие, но подобное заметное поведение достаточно многих стало почвой для некоего стереотипа. Сегодня посреди кусков отлетевшей облицовки домов, смятых машин и куч стекла я видела совсем других людей. Они помогали друг другу. Они поздравляли с тем, что выжили, совершенно незнакомых им людей. Меня саму поили водой (купить было негде) на жарких улицах какие-то самоорганизовавшиеся тетеньки-волонтеры и охранники, а еще мне помогали перелезть через высокий бетонный разделитель на эстакаде ливанские солдаты. Люди вспомнили, что они люди. А может, быдло и хамы куда-то попрятались. Всегда бы так, без всяких трагедий…

«Нет света и воды в кране, не работают магазины»

Сколько уйдет сил, времени и средств на ликвидацию последствий катастрофы — пока неясно. У Ливана на это просто нет денег, вообще. Но уже 6 августа в Бейрут экстренно прилетает президент Франции Эммануэль Макрон. А первым самолет с лекарствами и гуманитаркой в Бейрут прислал Кувейт. Самолеты из России в количестве 5 бортов должны прибыть вечером в среду: с ними доставят не только лекарства, но и специалистов (медиков и т.д.), а также средства для тестирования на коронавирус, чтобы выявить возможных новых больных среди тех, кому сейчас оказывают помощь.

Сколько уйдет сил, времени и средств на ликвидацию последствий катастрофы — пока неясно

Ливану очень нужна поддержка, и дружественные ему страны готовы ее оказать. Премьер-министр страны обратился к ливанцам, которые живут за границей. И призвал их оказать посильную помощь стране. Многие из живущих за границей граждан Ливана имеют высокие посты в странах проживания (недавно один из них стал президентом Доминиканы) или прибыльные бизнесы.

Также страна продолжает рассчитывать на восстановление международного туризма — стране есть что показать иностранным любителям экскурсий. А упавший из-за экономического кризиса курс национальной валюты по отношению к доллару США сделал предоставляемые страной туруслуги намного дешевле, чем они обходились ранее.

В пострадавших районах близ порта сейчас нет света и воды в кране, не работают магазины, восстановление займет какое-то время. В ряде районов затруднено использование автотранспорта. Получил серьезные повреждения один из бейрутских музеев, а также исторические здания постройки 20-х годов прошлого века. Поврежден и требует косметического ремонта (замены вылетевших стекол и панелей облицовки) отель сети «Фор Сизонс», недавно признанный лучшим отелем Ближнего Востока. На какое-то время перестанет существовать в прежнем виде знаменитая улица баров, огромное количество предпринимателей в одну секунду потеряли свой бизнес или возможность его успешно вести. Собственно, обрушений зданий не так много, подавляющее большинство построек смогло выдержать страшный удар.

Подавляющее большинство построек смогло выдержать страшный удар

Погибших 113 человек, а ранено более 4 000, среди которых сотрудница посольства РФ и консул Республики Казахстан. Несколько десятков людей пропали без вести, некоторые из них могут быть живы и находиться в больницах страны без сознания. Бейрутские клиники почти сразу были переполнены, и пострадавших направляли в лечебные учреждения практически всей страны, искать в таких условиях близких очень сложно. Среди тех, о ком нет никакой информации, — целый пожарный расчет из 10 человек и бригада медиков. Высшим советом по обороне Ливана на прошедшем сразу после взрыва совещании назначена комиссия по расследованию причин и выявлению виновных. А также заявлены меры по преодолению последствий этой трагедии.

Анхар Кочнева, фото предоставлено автором