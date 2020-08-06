В масках, но без наручников: в Казани оглашают приговор профессуре КХТИ

Репортаж с финала судебного процесса над бывшим ректором Германом Дьяконовым и его командой

Фото: Максим Платонов

До приговора дошло дело об аферах на 64 млн рублей в казанском вузе. Его оглашение началось сегодня в Вахитовском райсуде при полном «аншлаге» СМИ и строгом соблюдении режима ковид-профилактики. С учетом объема материалов по десяти эпизодам и семи подсудимым итог уголовных чтений ожидается лишь завтра — но уже сегодня стало известно, что суд снизил ущерб по делу почти на треть.

Дьяконов: «Такое лето пропало...»

Оглашение приговора откладывалось дважды. Перед уходом в совещательную комнату судья Алмаз Мухаметшин сообщил — намерен выйти из нее 5 августа в 10 утра. За день до этого суд известил участников процесса — нужны еще сутки. Сегодня в десятом часу подсудимые и их защитники получили весть — итоговое заседание откладывается еще на 3 часа.

К тому моменту несколько человек уже успели добраться до суда. В сопровождении сотрудника ФСИН прибыл находящийся под домашним арестом экс-сотрудник КХТИ Игорь Дубовик, на конвойной машине из СИЗО-1 привезли осужденного-обвиняемого экс-проректора Ильдара Абдуллина.



В 12.30 у проходной суда собрались практически все обвиняемые по делу. Вещей с собой никто не брал. Обменялись информацией, кто когда узнал об откладывании заседания. Бывший ректор КХТИ Герман Дьяконов посетовал: «Такое лето пропало». Игорь Дубовик попенял журналистам, что пишут о процессе однобоко: «Украли-украли. И не вспоминают о записях переговоров, на которых некие москвичи прямо требуют привозить деньги...»



Герман Дьяконов посетовал: «Такое лето пропало»

4,5 года уголовного дела

Напомним, первые «аккорды» этого уголовного дела КНИТУ-КХТИ прозвучали 4,5 года назад — после приговора экс-проректору вуза Ильдару Абдуллину силовики пришли за его бывшими подчиненными. Екатерина Сергеева и Аркадий Брысаев в феврале 2016-го оказались под домашним арестом по эпизодам с выполненным госконтрактом о «пластиковой броне». Впрочем, и сам осужденный профессор получил статус обвиняемого в новом деле.



В апреле 2017-го пост ректора КНИТУ не вполне добровольно покинул Герман Дьяконов. В августе того же года он оказался в СИЗО. А через год по решению следователя вышел под подписку уже в статусе обвиняемого в руководстве организованной преступной группой профессоров и доцентов по десяти эпизодам мошенничества с общим ущербом 64,2 млн рублей.

Пять эпизодов данного дела связаны с госконтрактом на 166 млн рублей между Минпромторгом РФ и КХТИ, который исполнен в 2015 году:

эпизод 1 — закупка композитных панелей в 3,5 раза дороже себестоимости с ущербом 1,7 млн рублей;

эпизод 2 — привлечение фиктивных соисполнителей проекта, которые получали и отдавали зарплату по цепочке: профессора Сергеева и Джанбекова — проректор Абдуллин — ректор Дьяконов, ущерб оценен в 28,1 млн рублей;

эпизоды 3—5 — заключение фиктивных договоров для обналичивания средств через соисполнителей контракта в ЗАО «Ферри Ватт» с ущербом в 10,6 млн, 11 млн и 3,1 млн рублей.

Еще пять эпизодов на 9,6 млн рублей касаются освоения благотворительной помощи «Газпрома»: три связаны с обналичиванием средств в ходе формального, по версии обвинения, проведения научно-прикладных конференций и семинаров в 2012—2015 годах, еще два — премий за эти семинары.

Вместе с тем сегодня Вахитовский райсуд Казани в ходе оглашения приговора снизил размер установленного ущерба сразу на треть, с 64 до 42 млн рублей. Обоснование такому решению пока не прозвучало, однако при чтении обстоятельств второго, «зарплатного» эпизода судья Алмаз Мухаметшин сообщил о доказанности хищения на сумму в 9,5 млн рублей. По версии следователей МВД и прокуратуры, эта сумма составляла 28,1 млн рублей. Незначительно, на сумму в 300 тысяч рублей, суд сократил и ущерб по первому эпизоду дела, об исполнении оборонного контракта, — до 1,4 млн рублей.

В октябре 2018-го рассмотрение дела стартовало в Вахитовском райсуде Казани

В октябре 2018-го рассмотрение дела стартовало в Вахитовском райсуде Казани. Причем тогда на первое заседание не явились четверо подсудимых, включая Дьяконова, и судья Алмаз Мухаметшин оформил на них принудительный привод. Вскоре в тот же суд прокуратура отправила дело досудебщика из КХТИ — проректора Александра Кочнева, признавшего вину по пяти эпизодам хищений с обналом гуманитарки «Газпрома». Однако с рассмотрением дела Кочнева суд спешить не стал. Чтобы не создавать прецедент, когда утвержденные приговором в особом порядке обстоятельства могут быть отвергнуты в ходе тщательного разбора доказательств в параллельном процессе.

Не отпустил на волю Вахитовский райсуд Казани и экс-проректора Абдуллина, у которого медкомиссия ФСИН больше полугода назад выявила заболевания, препятствующие содержанию в местах лишения свободы.

До девяти лет колонии

В июле 2020-го дело «профессорского сообщества» дошло до прений. Гособвинитель Руслан Габитов запросил для семерки подсудимых реальные сроки от 3 до 9 лет колонии:

9 лет для экс-ректора Германа Дьяконова по 10 эпизодам преступлений;

6 лет для экс-проректора по науке Ильдара Абдуллина по пяти «броневым» эпизодам (с учетом неотбытого срока по приговору 2015-го прокурор предложил окончательное наказание в 9 лет);

6 лет для декана факультета технологии переработки каучуков Валентины Шкодич по пяти «газпромовским» эпизодам;

5 лет для экс-директора Центра по разработке эластомеров КХТИ Игоря Дубовика по четырем «газпромовским» эпизодам;

по 4 года для экс-директора Высшей школы бизнеса КХТИ профессора Екатерины Сергеевой и экс-доцента кафедры менеджмента, гендиректора ООО «НПО «Техно-лидер» Аркадия Брысаева — у обоих по три «броневых» эпизода;

3 года для профессора и завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов Лилии Джанбековой по одному эпизоду с госконтрактом на броню.

Не вспоминала гражданский иск вуза, но просила о снисхождении к подсудимым в прениях представитель потерпевшего КХТИ, начальник отдела организационно-правового обеспечения Елена Махмутова. Поначалу ее просьбы о милости и слова о заслугах в науке распространялись лишь на тройку покаявшихся — Абдуллина, Сергееву и Брысаева. Но уже на следующем заседании представитель вуза попросила «отнестись снисходительно» ко всем обвиняемым и «назначить им наказание, не связанное с лишением свободы».

Подсудимые ученые и педагоги были красноречивы. Вспоминали и божий суд, и Путина. Признавшие вину уверяли: действовали по указке начальства из риска лишиться работы и среди свидетелей дела немало таких же исполнителей. Не признавшие — взывали к Фемиде в надежде на объективную оценку доказательств и оправдание.

Обе категории подсудимых и их защитники настаивали — предъявленный без проведения экспертиз ущерб опровергается самими материалами уголовного дела

Заметим, что обе категории подсудимых и их защитники настаивали — предъявленный без проведения экспертиз ущерб опровергается самими материалами уголовного дела. Ведь ни по выполненному оборонному контракту, ни по проведенным семинарам подсчет реальных затрат труда исполнителей не проводился. Кроме того, часть адвокатов категорично заявляли о неправомерности статуса КХТИ как потерпевшего. Со стороны защиты также звучали предложения о переквалификации отдельных эпизодов с мошенничества на растрату и злоупотребление полномочиями.

Дьяконов нашел преступления в действиях следователя МВД Татарстана и призвал суд не верить своим бывшим замам Абдуллину и Кочневу. Абдуллин формально признавал вину, но пытался свести свою в ОПГ к нулю, обвинял экс-подчиненную в подделке своей подписи, а бывшего ректора — в незаконном получении вознаграждений, которые почему-то не вошли в состав обвинений. Экс-проректор подчеркивал и свою значимость для вуза, утверждал — его стараниями объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в вузе вырос в 266 раз — до 800 млн рублей.

На какой отметке показатель НИОКР в КНИТУ сейчас, в суде не прозвучало. Заметим, что избранный на смену Дьяконову ректор Сергей Юшко в апреле этого года попал под домашний арест по истории с 13-летним получением зарплаты за полный рабочий день и в вузе, и в технопарке «Идея».

В деле Юшко до финала пока далеко. «Профессорский» процесс Вахитовского суда может завершиться уже завтра. Правда, с учетом разницы позиций сторон уже сейчас можно сказать — каким бы ни был приговор, в силу через 10 дней он не вступит.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов