Леонов Владимир Александрович

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 25 августа 1977 года в г. Казани.

1995 год — Казанский государственный технологический университет

2000 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит» )

2005 год — Санкт-Петербургский университет (специальность «экономист» )

Трудовая деятельность:



1995 — 2000 гг. — директор студенческого клуба КГФЭИ.

2000 — 2002 гг. — ведущий специалист по рынку ценных бумаг ОАО «АК БАРС» Банк.

2002 — 2003 гг. — директор молодежной общественной организации КВН РТ.

2003 — 2006 гг. — директор ООО ТТО «Четыре татарина».

2006 — 2008 гг. — исполнительный директор заявочного комитета «Универсиада — Казань — 2011».

2008 — 2009 гг. — директор МУП «Дирекция Универсиады-2013».

2009 г. — генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.

С сентября 2014 г. — министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

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