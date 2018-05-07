Зиганшин Равиль Хабибулович
Общая информация
Родился 7 апреля 1965 года в Казани.
Образование:
1985 год — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КИСИ) (специальность «инженер-строитель» )
Трудовая деятельность:
1985 — 1986 гг. — инженер в казанском тресте «Казтранстрой».
1986 — 1987 гг. — участковый механик СМУ-8 Треста №2.
1987 — 1989 гг. — прораб в хозрасчетном ремонтном управлении малой механизации Треста №2.
1991 — 1994 гг. — директор малого предприятия «Тан».
1994 — 1998 гг. — директор ТОО «Лаек».
1998 — 2005 гг. — директор департамента ЗАО «Татгазинвест».
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва по республиканскому округу.
C 2005 года — генеральный директор ООО «Производственно-строительное объединение „Казань“.
В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.
С октября 2014 года — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Толстого, 14 а
- Телефон: (843) 221-52-52
- Email: pso@pso-kzn.ru
- Сайт: www.pso-kazan.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018