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ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет

Образование и наука

Общая информация

ФГБОУ «КНИТУ_КХТИ» — государственное высшее учебное заведение в городе Казани.

Учебное заведение было основано 14 июня 1890 года.

В КНИТУ обучается более 25 тысяч студентов.

В структуру университета входят:

Инженерный химико-технологический институт
Институт химического и нефтяного машиностроения (ИХНМ) (2й и 3й факультеты)
Институт нефти, химии и нанотехнологий (ИНХН) (4й и 6й факультеты)
Институт полимеров (ИП) (бывший 5й факультет)
Институт технологий легкой промышленности, моды и дизайна (ИТЛПМД) (бывший 7й факультет)
Институт управления, автоматизации и информационных технологий (ИУАИТ) (бывший 8й факультет)
Институт управления инновациями(ИУИ) (бывший 9й факультет)
Институт пищевых производств и биотехнологии (ИППБТ) (бывший 10й факультет)
Институт дополнительного профессионального образования

Врио ректора — Юрий Михайлович Казаков.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул Карла Маркса, 68
  • Телефон: (843) 231-42-16
  • Email: office@kstu.ru
  • Сайт: http://www.kstu.ru/

Дата последнего обновления: 08.10.2020

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