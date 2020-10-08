ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет
Общая информация
ФГБОУ «КНИТУ_КХТИ» — государственное высшее учебное заведение в городе Казани.
Учебное заведение было основано 14 июня 1890 года.
В КНИТУ обучается более 25 тысяч студентов.
В структуру университета входят:
Инженерный химико-технологический институт
Институт химического и нефтяного машиностроения (ИХНМ) (2й и 3й факультеты)
Институт нефти, химии и нанотехнологий (ИНХН) (4й и 6й факультеты)
Институт полимеров (ИП) (бывший 5й факультет)
Институт технологий легкой промышленности, моды и дизайна (ИТЛПМД) (бывший 7й факультет)
Институт управления, автоматизации и информационных технологий (ИУАИТ) (бывший 8й факультет)
Институт управления инновациями(ИУИ) (бывший 9й факультет)
Институт пищевых производств и биотехнологии (ИППБТ) (бывший 10й факультет)
Институт дополнительного профессионального образования
Врио ректора — Юрий Михайлович Казаков.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул Карла Маркса, 68
- Телефон: (843) 231-42-16
- Email: office@kstu.ru
- Сайт: http://www.kstu.ru/
Дата последнего обновления: 08.10.2020