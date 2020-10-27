Герман Сергеевич Дьяконов
Общая информация
Родился 11 ноября 1964 года в Казани.
Образование
1985 г. — окончил кафедру «машины и аппараты химических производств» механического факультета Казанского химико-технологического института им. С.М. Кирова (КХТИ).
1987 г. — окончил аспирантуру Казанского химико-технологического института им. С.М. Кирова.
Кандидат технических наук (1988 г.).
Доктор химических наук (1994 г.).
Трудовая деятельность
1987–1996 гг. — работал ассистентом кафедры теоретических основ теплотехники, доцент, профессор кафедры химической кибернетики Казанского государственного технологического университета.
1995-1996 гг. — директор инженерно-учебного центра КХТИ.
1996-2002 гг. — заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии КГТУ.
С 2002 г. — член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан.
2002-2007 гг. — проректор по научной работе, директор Института нефти и химии университета.
2007-2017 гг. ректор Казанского государственного технологического университета.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 27.10.2020