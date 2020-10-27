Герман Сергеевич Дьяконов

Общая информация

Родился 11 ноября 1964 года в Казани.

Образование

1985 г. — окончил кафедру «машины и аппараты химических производств» механического факультета Казанского химико-технологического института им. С.М. Кирова (КХТИ).

1987 г. — окончил аспирантуру Казанского химико-технологического института им. С.М. Кирова.

Кандидат технических наук (1988 г.).

Доктор химических наук (1994 г.).

Трудовая деятельность

1987–1996 гг. — работал ассистентом кафедры теоретических основ теплотехники, доцент, профессор кафедры химической кибернетики Казанского государственного технологического университета.

1995-1996 гг. — директор инженерно-учебного центра КХТИ.

1996-2002 гг. — заведующий кафедрой процессов и аппаратов химической технологии КГТУ.

С 2002 г. — член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан.

2002-2007 гг. — проректор по научной работе, директор Института нефти и химии университета.

2007-2017 гг. ректор Казанского государственного технологического университета.

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