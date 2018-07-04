Тимерзянова Мадина Фатыховна
Общая информация
Заместитель генерального директора АО «ТРК «Новый Век» – «ТНВ»
Образование:Казанский государственный педагогический университет по специальности «Учитель истории, обществоведения и английского языка» (1979)
Трудовая деятельность:
2001 — генеральный директор некоммерческого фонда поддержки экономических преобразований информационной, аналитической и культурной деятельности «Хоррият».
2002 — 2005 — зампредседателя ГТРК «Татарстан» по информационному вещанию.
2006 — 2016 — генеральный директор филиала ОАО «ТАТМЕДИА» «Телерадиокомпания «Казань».
С января 2016 года — заместитель генерального директора АО «ТРК «Новый Век» – «ТНВ».
Депутат Казанской городской Думы, член фракции «Единая Россия», член комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам и комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Член Евразийской академии телевидения и радио.
Член Общественного совета МВД по РТ.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420137, г. Казань, ул. Гаврилова, 52, а/я 104
- Телефон: (843) 522-00-08
Дата последнего обновления: 04.07.2018