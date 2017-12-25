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ООО ПСО Казань

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Компания создана в 2002 году для решения задач в области инвестирования, проектирования и капитального строительства. Основными направлениями деятельности ООО «ПСО «Казань» являются строительство промышленных и гражданских объектов, проектирование зданий и сооружений, реконструкция памятников истории и архитектуры.Компания по объему работ входит в число ведущих предприятий строительного комплекса РТ.

Акционеры: Зиганшин Равиль Хабибуллович (100%)

Руководитель: Зиганшин Равиль Хабибуллович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Толстого, 14 а
  • Телефон: (843) 221-52-52
  • Email: pso@pso-kzn.ru
  • Сайт: www.pso-kazan.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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