ООО ПСО Казань
Общая информация
Компания создана в 2002 году для решения задач в области инвестирования, проектирования и капитального строительства. Основными направлениями деятельности ООО «ПСО «Казань» являются строительство промышленных и гражданских объектов, проектирование зданий и сооружений, реконструкция памятников истории и архитектуры.Компания по объему работ входит в число ведущих предприятий строительного комплекса РТ.
Акционеры: Зиганшин Равиль Хабибуллович (100%)
Руководитель: Зиганшин Равиль Хабибуллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Толстого, 14 а
- Телефон: (843) 221-52-52
- Email: pso@pso-kzn.ru
- Сайт: www.pso-kazan.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017