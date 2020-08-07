Мэрия Казани требует свыше 100 миллионов с семьи депутата Казгордумы

В 2017 году Эмиль Хуснутдинов безуспешно пытался продать накопившую долги компанию

Как выяснило «Реальное время», мэрия Казани решила через суд взыскать более 100 млн рублей долгов по аренде с промышленного парка «Коламбиа», принадлежащего семье одного из богатейших депутатов Казгордумы Эмиля Хуснутдинова. Руководит промпарком его дочь Диана Мифтахова, которая утверждает — вопрос находится на стадии урегулирования. «Коламбиа», которая поставляла брусчатку для улицы Баумана и плитку для объектов Унверсиады-2013, не бедствует и сейчас, добавляет Мифтахова, хотя финансовые показатели утверждают обратное.

100 млн рублей долгов по аренде

Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал сразу три иска Комитета по земельным и имущественным отношениям (КЗИО) казанского исполкома к ООО «Промышленный парк «Коламбиа», расположенному в промзоне Казани на Южнопромышленной улице. Сумма требований по трем искам составляет 107,78 млн рублей.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», директором и бенефициаром промпарка является Диана Мифтахова — дочь депутата Казгордумы Эмиля Хуснутдинова, контролирующего девелоперскую группу «ЖИК».

Диана Мифтахова в разговоре с «Реальным временем» пояснила, что иски связаны с претензиями КЗИО по аренде:

— Это иски по уплате аренды: возникла задолженность. Этот вопрос регулируется, но на текущий момент мы уже часть долга за последние несколько месяцев погасили.

В мэрии Казани пока не прокомментировали иски к промышленному парку «Коламбиа».

Восход и закат «плиточного» проекта

Промышленный парк «Коламбиа» имеет довольно любопытную историю. Как ранее рассказывало «Реальное время», он вырос из одноименного татаро-американского совместного предприятия «Коламбиа». Это предприятие создавалось еще в 90-е годы, чтобы замостить тогда еще экзотической брусчаткой улицу Баумана. Первая продукция завода вышла в апреле 1997 года. Позже к номенклатуре добавился и товарный бетон.

Изначально его учредителями выступила корпорация «Джой-Лад Дистрибьюторс Инт. Инк.» (США, Нью-Йорк) и ОАО «Казжилгражданстрой». В 2010 году муниципальное имущество было приватизировано и оказалась под контролем группы компаний Эмиля Хуснутдинова.

Во время подготовки к Универсиаде настали довольно благополучные для «Коламбии» времена: она стала одним из поставщиков тротуарной плитки для статусных спортивных объектов. Ее плитку укладывали в Деревне Универсиады, у Академии тенниса, дворца единоборств «Ак Барс», бассейна «Акчарлак», центра волейбола «Санкт-Петербург».

Однако позже, в 2017 году, «Реальное время» выяснило, что все имущество промышленного парка «Коламбиа», включая право аренды на 50,5 га земли возле Волги и производственную недвижимость, выставлено на торги. Участники рынка тогда связывали необходимость продажи с высокой нагрузкой ЖИК по кредитам Сбербанка, взятым на мегастройку ЖК «Победа». В итоге комплекс так и не был продан, сообщила Мифтахова.

Также Мифтахова утверждает, что промпарк работает и сейчас.

— С промпарком все нормально, развиваемся, работаем. Есть несколько резидентов, получено разрешение на строительство нового здания. Занимаемся, как и прежде, выпуском бетонных конструкций.



Вместе с тем сайт компании более не работает, телефонные номера из открытых источников уже переписаны на другие организации. Стоимость чистых активов ППК ушла в область отрицательных значений еще в 2018 году. По итогам 2019 года «Коламбиа» заработала 4,5 млн рублей и получила убыток в 27 млн рублей. Кроме того, в отношении компании открыты 12 исполнительных производств на общую сумму в 25 млн рублей, а в марте ФНС блокировал ее счет в одном из банков.

Сам Эмиль Хуснутдинов не стал добавлять что-либо к комментариям дочери, заверив, что «все развивается».