«Пандемия сыграла свою роль»: в России выросли продажи алкоголя
Исследование динамики потребления алкоголя за первое полугодие 2020 года
Как выяснило «Реальное время», за первые шесть месяцев 2020 года в Татарстане заметно выросли продажи крепкого алкоголя, на 4—5%, как и в среднем по стране. В эти тревожные полгода, помимо нашей республики, на алкоголь хорошо налегали в Московской и Ленинградской областях и множестве других регионов. Производители подтверждают рост продаж и даже бьют рекорды по некоторым сегментам, а наркологи хватаются за голову и констатируют нехватку мест в стационарах для страдающих алкогольной зависимостью. Все стороны сходятся в одном — «благодарить» за происходящее стоит самоизоляцию. Подробности — в нашем материале.
Как россиянам далась вторая половина карантина
Чтобы проанализировать динамику продаж алкоголя в Татарстане и других регионах России за первые шесть месяцев 2020 года, наше издание использовало данные ЕГАИС. Уточним, что речь идет об алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива и вин (фруктовых, игристых), а также винных напитков.
В многострадальном первом квартале 2020 года, на который пришлись длительные новогодние каникулы, а потом и начало самоизоляции, объем купленного в Татарстане алкоголя составил 837 541,51 декалитра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (831 788,51 декалитра) виден рост, хоть и незначительный.
Более внушительная разница — в 3% — наблюдается при сопоставлении данных о продажах алкоголя в Татарстане во втором квартале 2020-го (871 144,44 декалитра) с аналогичным периодом 2019 года (847 821,72 декалитра).
Интересны результаты сравнения объемов продаж алкоголя в Татарстане между первым и вторым кварталами 2020 года. Если за первые три месяца текущего года татарстанцы приобрели 837 541,51 декалитра алкогольной продукции, то за апрель — июнь этот показатель вырос на 4% — до 871 144,44 декалитра. Видимо, вторая половина самоизоляции далась жителям нашей республики чуть сложнее, чем начало карантина.
Вместе с Татарстаном во втором квартале 2020 года начали «больше пить», например, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Ульяновская, Кировская, Самарская области, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Мордовия. Нашлись и «трезвенники»: снизились продажи алкоголя во втором квартале в Пермском крае, Оренбургской области и Республике Марий Эл.
Продажи в первом полугодии: рост в Татарстане и снижение в Башкирии
Суммарно в первом полугодии 2020-го татарстанцы купили 1 708 685,95 декалитра алкоголя, а в аналогичный период 2019 года объем приобретенной алкогольной продукции составил 1 679 610,23 декалитра. Стоит обратить внимание на изменения в численности постоянного населения республики: если на 1 января 2019 года этот показатель составлял 3,8 млн человек, то в 2020-м он подрос до 3,9 млн человек, поэтому рост потребления алкоголя на душу населения оказался чуть скромнее, чем абсолютный.
Помимо Татарстана, больше алкоголя в первые шесть месяцев текущего года было продано в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Самарской, Оренбургской, Кировской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и Пермском крае.
Снижение показала Башкирия: в первом полугодии 2020-го объем проданной алкогольной продукции здесь составил 1 371 921,16 декалитра, тогда как в аналогичный период 2019-го было продано 1 395 546,05 декалитра. Схожая ситуация в Мордовии (первое полугодие 2019-го — 244 374,85 декалитра, первое полугодие 2020 года — 242 725,4 декалитра) и Марий Эл (первое полугодие 2019-го — 270 795,08 декалитра, первое полугодие 2020 года — 256 264,47 декалитра).
Что говорят производители
АО «Татспиртпром», реализующее свою продукцию не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами, подтверждает рост продаж в первом полугодии 2020-го. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании, за первые шесть месяцев этого года с полок реализовали 4,05 млн декалитров алкоголя ее производства. Из них в Татарстане — 1,23 млн декалитров.
— Продажи водочных брендов в первом полугодии 2020 года выросли на 1,4% к аналогичному периоду прошлого года. Реализовано 3,6 млн декалитров водочной продукции. Основным драйвером роста является водка высокого ценового сегмента «Тундра» и среднего «Граф Ледофф». На базе этих брендов и строится в настоящий момент система сбыта. Рост продаж показала и коньячная группа (+2,5%), а напитки крепостью выше 24% «подросли» на 9,6%. «Татспиртпром» за первые шесть месяцев текущего года реализовал 5 млн декалитров пива, что почти в два раза больше результата аналогичного периода 2019 года, — рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Татспиртпром» Юрий Карякин.
В марте 2020 года рост объема продаж крепкого алкоголя и пива, произведенных компанией по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составил 40%. Правда, в апреле спрос был ниже. По мнению представителя «Татспиртпрома», это связано с тем, что потребители делали запасы в марте. Зато в мае зафиксировали подъем продаж — особенно продукции пивоваренного завода «Белый Кремль».
Кстати, о пиве: в официальную статистику ЕГАИС оно не входит, но все же является алкогольным напитком. Так вот, в июне «Татспиртпром» и вовсе побил рекорд по продажам пива — более 1,42 млн декалитров, из них 1,036 млн декалитров — на федеральный рынок и 386 тысяч декалитров — в республике.
Наркологи бьют тревогу
Не все эксперты склонны говорить о росте продаж. К примеру, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что существенных изменений в этом полугодии не произошло.
Можно делать разные выводы, перебирая цифры и обращаясь к таблицам, однако нагляднее всего общую ситуацию демонстрирует реальная жизнь.
По мнению пресс-службы «Татспиртпрома», рост потребления алкоголя в первом полугодии 2020-го может быть связан с «длительным режимом самоизоляции». Аналогичной позиции придерживается и бьющий тревогу Рустэм Валиуллин.
— Пандемия сыграла свою роль в усложнении этого вопроса, пока все сидели дома. Для людей, страдающих алкогольной зависимостью и находящихся в ремиссии, это сильнейший толчок к возобновлению употребления алкоголя. А просто так из этого уже не выйти, — констатирует нарколог.
По словам собеседника нашего издания, для него очевидна выгода от продажи алкоголя и выдачи соответствующих лицензий, однако он не может смириться с тем, насколько этот «легализованный наркотик» доступен для населения.
|№
|Регион
|II квартал 2020
|I квартал 2020
|II квартал 2019
|I квартал 2019
|Изменение продаж, II кв. 20/19
|Изменение продаж, 2кв/1 кв 2020г.
|Литров на человека 2кв 2020г.
|Литров на человека 1кв 2020г.
|Литров на человека 2кв 2019г.
|Литров на человека 1кв 2019г.
|Численность постоянного населения
на 1 января 2020 г.
|Численность постоянного населения
на 1 января 2019 г.
|1
|Московская область
|2 605 141,39
|2 272 954,26
|2 249 703,20
|2 132 550,09
|16%
|15%
|3,4
|3,0
|2,9
|2,8
|7690863
|7599647
|2
|г. Москва
|2 082 897,29
|2 337 372,56
|2 060 608,63
|2 267 907,78
|1%
|-11%
|1,6
|1,8
|1,6
|1,8
|12678079
|12615279
|3
|г. Санкт-Петербург
|1 103 857,76
|1 135 611,02
|1 041 297,55
|1 101 276,38
|6%
|-3%
|2,0
|2,1
|1,9
|2,0
|5398064
|5383890
|4
|Республика Татарстан
|871 144,44
|837 541,51
|847 821,72
|831 788,51
|3%
|4%
|2,2
|2,1
|2,2
|2,1
|3902888
|3898628
|5
|Свердловская область
|792 392,72
|810 051,68
|779 728,92
|785 630,73
|2%
|-2%
|1,8
|1,9
|1,8
|1,8
|4310681
|4315699
|6
|Краснодарский край
|713 119,94
|677 714,86
|659 457,03
|630 532,71
|8%
|5%
|1,3
|1,2
|1,2
|1,1
|5675462
|5648235
|7
|Республика Башкортостан
|702 454,88
|669 466,28
|701 111,73
|694 434,32
|0%
|5%
|1,7
|1,7
|1,7
|1,7
|4038151
|4051005
|8
|Нижегородская область
|641 117,94
|601 303,49
|590 149,50
|588 515,36
|9%
|7%
|2,0
|1,9
|1,8
|1,8
|3202946
|3214623
|9
|Ленинградская область
|602 243,94
|495 718,67
|518 212,85
|469 816,39
|16%
|21%
|3,2
|2,6
|2,8
|2,5
|1875872
|1847867
|10
|Челябинская область
|529 512,84
|520 997,53
|490 260,92
|499 370,32
|8%
|2%
|1,5
|1,5
|1,4
|1,4
|3466369
|3475753
|11
|Пермский край
|482 663,68
|502 825,03
|487 247,09
|489 011,10
|-1%
|-4%
|1,9
|1,9
|1,9
|1,9
|2599260
|2610800
|12
|Самарская область
|467 986,95
|454 360,59
|421 886,95
|442 378,22
|11%
|3%
|1,5
|1,4
|1,3
|1,4
|3179532
|3183038
|13
|Приморский край
|458 814,28
|428 249,40
|430 626,48
|415 145,92
|7%
|7%
|2,4
|2,3
|2,3
|2,2
|1895868
|1902718
|14
|Кемеровская область
|429 939,81
|427 556,80
|420 092,54
|428 423,53
|2%
|1%
|1,6
|1,6
|1,6
|1,6
|2657854
|2674256
|15
|Ростовская область
|416 639,11
|395 960,47
|364 218,06
|372 850,94
|14%
|5%
|1,0
|0,9
|0,9
|0,9
|4197821
|4202320
|16
|Красноярский край
|401 789,16
|440 145,31
|407 597,80
|412 373,34
|-1%
|-9%
|1,4
|1,5
|1,4
|1,4
|2866255
|2874026
|17
|Иркутская область
|400 877,87
|406 545,95
|385 601,20
|404 321,40
|4%
|-1%
|1,7
|1,7
|1,6
|1,7
|2391193
|2397763
|18
|Хабаровский край
|392 955,43
|376 105,39
|380 235,50
|375 536,92
|3%
|4%
|3,0
|2,9
|2,9
|2,8
|1315642
|1321473
|19
|Удмуртская Республика
|387 587,59
|363 641,59
|373 247,73
|362 019,39
|4%
|7%
|2,6
|2,4
|2,5
|2,4
|1500955
|1507390
|20
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|386 132,90
|363 723,92
|341 349,04
|345 977,85
|13%
|6%
|2,3
|2,2
|2,0
|2,1
|1674676
|1663795
|21
|Новосибирская область
|368 794,18
|364 417,38
|350 737,49
|352 583,94
|5%
|1%
|1,3
|1,3
|1,3
|1,3
|2798170
|2793384
|22
|Вологодская область
|359 678,53
|337 914,67
|331 710,77
|327 844,95
|8%
|6%
|3,1
|2,9
|2,9
|2,8
|1160445
|1167713
|23
|Архангельская область
|342 667,09
|320 618,19
|311 682,47
|313 799,73
|10%
|7%
|3,0
|2,8
|2,7
|2,7
|1136535
|1144119
|24
|Воронежская область
|331 632,61
|316 890,48
|304 568,20
|306 444,88
|9%
|5%
|1,4
|1,4
|1,3
|1,3
|2324205
|2327821
|25
|Тверская область
|331 119,56
|288 912,51
|303 282,19
|285 321,55
|9%
|15%
|2,6
|2,3
|2,4
|2,2
|1260379
|1269636
|26
|Владимирская область
|327 312,55
|294 317,76
|303 859,31
|285 462,23
|8%
|11%
|2,4
|2,2
|2,2
|2,1
|1358416
|1365805
|27
|Ярославская область
|323 520,74
|303 826,41
|303 728,53
|298 720,68
|7%
|6%
|2,6
|2,4
|2,4
|2,4
|1253389
|1259612
|28
|Кировская область
|307 001,26
|287 034,05
|298 438,27
|294 013,70
|3%
|7%
|2,4
|2,3
|2,4
|2,3
|1262402
|1272109
|29
|Республика Коми
|305 638,90
|288 313,35
|281 215,53
|283 171,47
|9%
|6%
|3,7
|3,5
|3,4
|3,4
|820472
|830235
|30
|Республика Крым
|284 592,81
|270 983,43
|302 196,98
|263 288,35
|-6%
|5%
|1,5
|1,4
|1,6
|1,4
|1912622
|1911818
|31
|Волгоградская область
|266 640,47
|261 615,66
|250 027,16
|258 848,70
|7%
|2%
|1,1
|1,1
|1,0
|1,0
|2491036
|2507509
|32
|Алтайский край
|265 546,28
|258 623,04
|263 302,07
|258 113,01
|1%
|3%
|1,1
|1,1
|1,1
|1,1
|2317153
|2332813
|33
|Тульская область
|257 482,82
|233 030,17
|229 817,20
|226 368,01
|12%
|10%
|1,8
|1,6
|1,6
|1,5
|1466127
|1478818
|34
|Чувашская Республика
|254 328,42
|240 790,17
|248 682,08
|243 748,90
|2%
|6%
|2,1
|2,0
|2,0
|2,0
|1217818
|1223395
|35
|Калужская область
|252 988,05
|217 859,18
|223 626,35
|210 629,06
|13%
|16%
|2,5
|2,2
|2,2
|2,1
|1002575
|1009380
|36
|Тюменская область
|249 983,09
|244 153,74
|227 308,30
|233 492,40
|10%
|2%
|0,7
|0,6
|0,6
|0,6
|3756536
|3723969
|37
|Саратовская область
|239 062,14
|234 268,36
|211 987,25
|228 261,03
|13%
|2%
|1,0
|1,0
|0,9
|0,9
|2421895
|2440815
|38
|Оренбургская область
|232 949,11
|237 352,37
|219 611,51
|230 743,55
|6%
|-2%
|1,2
|1,2
|1,1
|1,2
|1956835
|1963007
|39
|Мурманская область
|226 491,14
|220 905,97
|204 600,32
|215 791,56
|11%
|3%
|3,1
|3,0
|2,8
|2,9
|741404
|748056
|40
|Ставропольский край
|215 410,60
|215 180,28
|204 491,77
|198 133,10
|5%
|0%
|0,8
|0,8
|0,7
|0,7
|2803573
|2795243
|41
|Калининградская область
|211 966,90
|201 264,83
|135 263,01
|135 039,61
|57%
|5%
|2,1
|2,0
|1,3
|1,3
|1012512
|1002187
|42
|Смоленская область
|204 293,46
|188 241,55
|191 402,17
|185 418,26
|7%
|9%
|2,2
|2,0
|2,0
|2,0
|934888
|942363
|43
|Омская область
|202 575,83
|203 216,60
|192 797,91
|194 606,92
|5%
|0%
|1,1
|1,1
|1,0
|1,0
|1926665
|1944195
|44
|Республика Карелия
|201 568,46
|196 588,28
|198 140,03
|195 196,23
|2%
|3%
|3,3
|3,2
|3,2
|3,2
|614063
|618056
|45
|Ивановская область
|196 940,37
|192 160,63
|190 602,08
|189 026,89
|3%
|2%
|2,0
|1,9
|1,9
|1,9
|997134
|1004180
|46
|Сахалинская область
|193 863,34
|182 185,01
|182 308,92
|177 790,46
|6%
|6%
|4,0
|3,7
|3,7
|3,6
|488257
|489638
|47
|Рязанская область
|188 999,45
|166 442,24
|172 835,48
|163 482,27
|9%
|14%
|1,7
|1,5
|1,6
|1,5
|1108847
|1114137
|48
|Пензенская область
|187 371,94
|180 142,66
|173 524,54
|180 879,22
|8%
|4%
|1,4
|1,4
|1,3
|1,4
|1305563
|1318103
|49
|Республика Саха (Якутия)
|179 677,73
|182 526,08
|187 790,71
|177 069,08
|-4%
|-2%
|1,8
|1,9
|1,9
|1,8
|971995
|967009
|50
|Брянская область
|178 637,54
|172 199,97
|170 936,28
|170 197,91
|5%
|4%
|1,5
|1,4
|1,4
|1,4
|1192491
|1200187
|51
|Липецкая область
|169 253,42
|159 079,00
|148 190,25
|153 203,34
|14%
|6%
|1,5
|1,4
|1,3
|1,3
|1139371
|1144035
|52
|Томская область
|164 945,35
|162 295,11
|155 373,05
|153 243,70
|6%
|2%
|1,5
|1,5
|1,4
|1,4
|1079270
|1077442
|53
|Белгородская область
|164 925,73
|153 266,51
|147 475,27
|152 716,17
|12%
|8%
|1,1
|1,0
|1,0
|1,0
|1549151
|1547418
|54
|Ульяновская область
|163 151,08
|162 464,60
|152 493,06
|159 618,62
|7%
|0%
|1,3
|1,3
|1,2
|1,3
|1229824
|1238416
|55
|Амурская область
|163 032,65
|158 245,05
|151 291,93
|153 598,98
|8%
|3%
|2,1
|2,0
|1,9
|1,9
|790044
|793194
|56
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|155 416,70
|145 958,05
|132 514,86
|139 195,09
|17%
|6%
|2,9
|2,7
|2,4
|2,6
|544444
|541479
|57
|Республика Бурятия
|154 773,75
|160 997,96
|157 599,55
|163 527,45
|-2%
|-4%
|1,6
|1,6
|1,6
|1,7
|985937
|983273
|58
|Костромская область
|149 222,29
|140 487,96
|143 066,14
|140 497,50
|4%
|6%
|2,4
|2,2
|2,3
|2,2
|633384
|637267
|59
|Курская область
|140 198,32
|134 878,78
|127 721,10
|129 719,87
|10%
|4%
|1,3
|1,2
|1,2
|1,2
|1104008
|1107041
|60
|Новгородская область
|133 209,74
|128 738,73
|135 320,92
|127 881,83
|-2%
|3%
|2,2
|2,2
|2,3
|2,1
|596507
|600296
|61
|Псковская область
|127 255,18
|114 044,47
|112 419,88
|107 701,65
|13%
|12%
|2,0
|1,8
|1,8
|1,7
|626114
|629651
|62
|Забайкальский край
|126 378,66
|166 817,04
|138 943,07
|145 860,67
|-9%
|-24%
|1,2
|1,6
|1,3
|1,4
|1059700
|1065785
|63
|Астраханская область
|124 433,76
|124 849,02
|116 816,54
|118 193,85
|7%
|0%
|1,2
|1,2
|1,2
|1,2
|1005782
|1014065
|64
|Республика Мордовия
|123 522,20
|119 203,20
|122 515,32
|121 859,53
|1%
|4%
|1,6
|1,5
|1,6
|1,5
|790196
|795504
|65
|Республика Марий Эл
|122 565,26
|133 699,21
|136 565,93
|134 229,15
|-10%
|-8%
|1,8
|2,0
|2,0
|2,0
|679417
|680380
|66
|Тамбовская область
|118 038,33
|108 939,51
|106 475,96
|105 287,48
|11%
|8%
|1,2
|1,1
|1,1
|1,0
|1006748
|1015966
|67
|г. Севастополь
|106 336,34
|99 059,26
|98 442,73
|98 410,95
|8%
|7%
|2,4
|2,2
|2,2
|2,2
|449137
|443212
|68
|Орловская область
|103 889,24
|97 799,39
|95 953,81
|96 661,49
|8%
|6%
|1,4
|1,3
|1,3
|1,3
|733497
|739467
|69
|Камчатский край
|99 140,15
|91 942,47
|92 060,35
|90 059,12
|8%
|8%
|3,2
|2,9
|2,9
|2,9
|313016
|314723
|70
|Курганская область
|83 851,52
|86 851,14
|77 022,88
|83 606,73
|9%
|-3%
|1,0
|1,0
|0,9
|1,0
|827165
|834701
|71
|Республика Дагестан
|60 483,56
|82 007,34
|66 992,10
|71 540,89
|-10%
|-26%
|0,2
|0,3
|0,2
|0,2
|3110858
|3086126
|72
|Магаданская область
|53 743,56
|50 484,60
|53 297,61
|51 633,81
|1%
|6%
|3,8
|3,6
|3,8
|3,7
|140148
|141234
|73
|Республика Хакасия
|49 736,11
|47 750,45
|41 564,44
|53 906,41
|20%
|4%
|0,9
|0,9
|0,8
|1,0
|534262
|536167
|74
|Республика Адыгея
|47 095,28
|45 415,20
|43 180,92
|42 449,26
|9%
|4%
|1,0
|1,0
|0,9
|0,9
|463088
|454744
|75
|Еврейская автономная область
|40 296,47
|37 460,31
|37 844,81
|38 233,82
|6%
|8%
|2,5
|2,4
|2,4
|2,4
|158305
|159913
|76
|Республика Калмыкия
|28 714,86
|29 181,35
|27 797,26
|27 438,17
|3%
|-2%
|1,1
|1,1
|1,0
|1,0
|271135
|272647
|77
|Республика Алтай
|27 136,24
|26 360,51
|25 935,75
|23 432,46
|5%
|3%
|1,2
|1,2
|1,2
|1,1
|220180
|218866
|78
|Чукотский автономный округ
|15 108,18
|14 345,28
|15 460,59
|15 073,92
|-2%
|5%
|3,0
|2,9
|3,1
|3,0
|50288
|49663
|79
|Ненецкий автономный округ
|14 345,40
|14 211,57
|13 086,79
|13 651,10
|10%
|1%
|3,3
|3,2
|3,0
|3,1
|44110
|43829
|80
|Карачаево-Черкесская Республика
|14 317,26
|16 498,97
|12 443,47
|13 497,59
|15%
|-13%
|0,3
|0,4
|0,3
|0,3
|465528
|465563
|81
|Кабардино-Балкарская Республика
|13 540,99
|16 374,07
|12 972,79
|14 012,27
|4%
|-17%
|0,2
|0,2
|0,1
|0,2
|868350
|866219
|82
|Республика Северная Осетия - Алания
|10 049,63
|11 852,59
|8 197,47
|8 340,09
|23%
|-15%
|0,1
|0,2
|0,1
|0,1
|696837
|699253
|83
|Чеченская Республика
|7 231,44
|7 178,01
|2 991,45
|3 358,13
|142%
|1%
|0,05
|0,05
|0,02
|0,02
|1478726
|1456951
|84
|Республика Ингушетия
|2 821,19
|4 038,37
|2 371,95
|3 937,06
|19%
|-30%
|0,1
|0,1
|0,0
|0,1
|507060
|497393
|85
|Республика Тыва
|246,92
|14 457,33
|16 544,49
|12 973,57
|-99%
|-98%
|0,01
|0,44
|0,51
|0,40
|327383
|324423
|Итого
|25 636 412,05
|24 887 053,74
|24 049 873,81
|24 101 900,57
|7%
|3%
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