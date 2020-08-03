«Пандемия сыграла свою роль»: в России выросли продажи алкоголя

Исследование динамики потребления алкоголя за первое полугодие 2020 года

Фото: Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», за первые шесть месяцев 2020 года в Татарстане заметно выросли продажи крепкого алкоголя, на 4—5%, как и в среднем по стране. В эти тревожные полгода, помимо нашей республики, на алкоголь хорошо налегали в Московской и Ленинградской областях и множестве других регионов. Производители подтверждают рост продаж и даже бьют рекорды по некоторым сегментам, а наркологи хватаются за голову и констатируют нехватку мест в стационарах для страдающих алкогольной зависимостью. Все стороны сходятся в одном — «благодарить» за происходящее стоит самоизоляцию. Подробности — в нашем материале.

Как россиянам далась вторая половина карантина

Чтобы проанализировать динамику продаж алкоголя в Татарстане и других регионах России за первые шесть месяцев 2020 года, наше издание использовало данные ЕГАИС. Уточним, что речь идет об алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива и вин (фруктовых, игристых), а также винных напитков.

В многострадальном первом квартале 2020 года, на который пришлись длительные новогодние каникулы, а потом и начало самоизоляции, объем купленного в Татарстане алкоголя составил 837 541,51 декалитра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (831 788,51 декалитра) виден рост, хоть и незначительный.

Более внушительная разница — в 3% — наблюдается при сопоставлении данных о продажах алкоголя в Татарстане во втором квартале 2020-го (871 144,44 декалитра) с аналогичным периодом 2019 года (847 821,72 декалитра).



Интересны результаты сравнения объемов продаж алкоголя в Татарстане между первым и вторым кварталами 2020 года. Если за первые три месяца текущего года татарстанцы приобрели 837 541,51 декалитра алкогольной продукции, то за апрель — июнь этот показатель вырос на 4% — до 871 144,44 декалитра. Видимо, вторая половина самоизоляции далась жителям нашей республики чуть сложнее, чем начало карантина.



Суммарно в первом полугодии 2020-го татарстанцы купили 1 708 685,95 декалитра алкоголя. Фото: merkata.ru

Вместе с Татарстаном во втором квартале 2020 года начали «больше пить», например, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Ульяновская, Кировская, Самарская области, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Мордовия. Нашлись и «трезвенники»: снизились продажи алкоголя во втором квартале в Пермском крае, Оренбургской области и Республике Марий Эл.

Продажи в первом полугодии: рост в Татарстане и снижение в Башкирии

Суммарно в первом полугодии 2020-го татарстанцы купили 1 708 685,95 декалитра алкоголя, а в аналогичный период 2019 года объем приобретенной алкогольной продукции составил 1 679 610,23 декалитра. Стоит обратить внимание на изменения в численности постоянного населения республики: если на 1 января 2019 года этот показатель составлял 3,8 млн человек, то в 2020-м он подрос до 3,9 млн человек, поэтому рост потребления алкоголя на душу населения оказался чуть скромнее, чем абсолютный.

Помимо Татарстана, больше алкоголя в первые шесть месяцев текущего года было продано в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Самарской, Оренбургской, Кировской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и Пермском крае.

Снижение показала Башкирия: в первом полугодии 2020-го объем проданной алкогольной продукции здесь составил 1 371 921,16 декалитра, тогда как в аналогичный период 2019-го было продано 1 395 546,05 декалитра. Схожая ситуация в Мордовии (первое полугодие 2019-го — 244 374,85 декалитра, первое полугодие 2020 года — 242 725,4 декалитра) и Марий Эл (первое полугодие 2019-го — 270 795,08 декалитра, первое полугодие 2020 года — 256 264,47 декалитра).

АО «Татспиртпром», реализующее свою продукцию не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами, подтверждает рост продаж в первом полугодии 2020-го. Фото Максима Платонова

Что говорят производители

АО «Татспиртпром», реализующее свою продукцию не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами, подтверждает рост продаж в первом полугодии 2020-го. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании, за первые шесть месяцев этого года с полок реализовали 4,05 млн декалитров алкоголя ее производства. Из них в Татарстане — 1,23 млн декалитров.

— Продажи водочных брендов в первом полугодии 2020 года выросли на 1,4% к аналогичному периоду прошлого года. Реализовано 3,6 млн декалитров водочной продукции. Основным драйвером роста является водка высокого ценового сегмента «Тундра» и среднего «Граф Ледофф». На базе этих брендов и строится в настоящий момент система сбыта. Рост продаж показала и коньячная группа (+2,5%), а напитки крепостью выше 24% «подросли» на 9,6%. «Татспиртпром» за первые шесть месяцев текущего года реализовал 5 млн декалитров пива, что почти в два раза больше результата аналогичного периода 2019 года, — рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Татспиртпром» Юрий Карякин.

В марте 2020 года рост объема продаж крепкого алкоголя и пива, произведенных компанией по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составил 40%. Правда, в апреле спрос был ниже. По мнению представителя «Татспиртпрома», это связано с тем, что потребители делали запасы в марте. Зато в мае зафиксировали подъем продаж — особенно продукции пивоваренного завода «Белый Кремль».



Кстати, о пиве: в официальную статистику ЕГАИС оно не входит, но все же является алкогольным напитком. Так вот, в июне «Татспиртпром» и вовсе побил рекорд по продажам пива — более 1,42 млн декалитров, из них 1,036 млн декалитров — на федеральный рынок и 386 тысяч декалитров — в республике.



Наркологи бьют тревогу



Не все эксперты склонны говорить о росте продаж. К примеру, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что существенных изменений в этом полугодии не произошло.

— В системе ЕГАИС есть два вида учета данных: первый — продажи в магазинах, а второй — магазины плюс кабаки. Первые данные несущественны, так как во втором квартале 2020 года не работали бары, кафе, рестораны. Естественно, тот объем, который население до этого покупало в кабаках, начали покупать в магазинах. В заведениях покупалось примерно 4—5% объема, поэтому если в регионе рост составил 103%, 104%, 105%, то никакого роста на самом деле нет, поскольку нужно вычитать эти 5%, — уверен эксперт.

Можно делать разные выводы, перебирая цифры и обращаясь к таблицам, однако нагляднее всего общую ситуацию демонстрирует реальная жизнь.

— У разных организаций, в том числе Госалкогольинспекции, свои инструменты для получения статистики, но надо понимать, что они считают по количеству приобретенной алкогольной продукции. Я не ориентируюсь по этим цифрам, — заявил нашему изданию руководитель и врач-нарколог клиники «Нарколог и Я» Рустэм Валиуллин. — Для меня более показательно то, что в стационаре, где я работаю, нет мест. Места бронируются заранее, психотерапевтические кабинеты стали переделывать в койко-места для пациентов по алкогольной направленности.

По мнению пресс-службы «Татспиртпрома», рост потребления алкоголя в первом полугодии 2020-го может быть связан с «длительным режимом самоизоляции». Аналогичной позиции придерживается и бьющий тревогу Рустэм Валиуллин.



— Пандемия сыграла свою роль в усложнении этого вопроса, пока все сидели дома. Для людей, страдающих алкогольной зависимостью и находящихся в ремиссии, это сильнейший толчок к возобновлению употребления алкоголя. А просто так из этого уже не выйти, — констатирует нарколог.



По словам собеседника нашего издания, для него очевидна выгода от продажи алкоголя и выдачи соответствующих лицензий, однако он не может смириться с тем, насколько этот «легализованный наркотик» доступен для населения.



Продажа алкоголя по ЕГАИС, II квартал 2020 года

№ Регион II квартал 2020 I квартал 2020 II квартал 2019 I квартал 2019 Изменение продаж, II кв. 20/19 Изменение продаж, 2кв/1 кв 2020г. Литров на человека 2кв 2020г. Литров на человека 1кв 2020г. Литров на человека 2кв 2019г. Литров на человека 1кв 2019г. Численность постоянного населения

на 1 января 2020 г. Численность постоянного населения

на 1 января 2019 г. 1 Московская область 2 605 141,39 2 272 954,26 2 249 703,20 2 132 550,09 16% 15% 3,4 3,0 2,9 2,8 7690863 7599647 2 г. Москва 2 082 897,29 2 337 372,56 2 060 608,63 2 267 907,78 1% -11% 1,6 1,8 1,6 1,8 12678079 12615279 3 г. Санкт-Петербург 1 103 857,76 1 135 611,02 1 041 297,55 1 101 276,38 6% -3% 2,0 2,1 1,9 2,0 5398064 5383890 4 Республика Татарстан 871 144,44 837 541,51 847 821,72 831 788,51 3% 4% 2,2 2,1 2,2 2,1 3902888 3898628 5 Свердловская область 792 392,72 810 051,68 779 728,92 785 630,73 2% -2% 1,8 1,9 1,8 1,8 4310681 4315699 6 Краснодарский край 713 119,94 677 714,86 659 457,03 630 532,71 8% 5% 1,3 1,2 1,2 1,1 5675462 5648235 7 Республика Башкортостан 702 454,88 669 466,28 701 111,73 694 434,32 0% 5% 1,7 1,7 1,7 1,7 4038151 4051005 8 Нижегородская область 641 117,94 601 303,49 590 149,50 588 515,36 9% 7% 2,0 1,9 1,8 1,8 3202946 3214623 9 Ленинградская область 602 243,94 495 718,67 518 212,85 469 816,39 16% 21% 3,2 2,6 2,8 2,5 1875872 1847867 10 Челябинская область 529 512,84 520 997,53 490 260,92 499 370,32 8% 2% 1,5 1,5 1,4 1,4 3466369 3475753 11 Пермский край 482 663,68 502 825,03 487 247,09 489 011,10 -1% -4% 1,9 1,9 1,9 1,9 2599260 2610800 12 Самарская область 467 986,95 454 360,59 421 886,95 442 378,22 11% 3% 1,5 1,4 1,3 1,4 3179532 3183038 13 Приморский край 458 814,28 428 249,40 430 626,48 415 145,92 7% 7% 2,4 2,3 2,3 2,2 1895868 1902718 14 Кемеровская область 429 939,81 427 556,80 420 092,54 428 423,53 2% 1% 1,6 1,6 1,6 1,6 2657854 2674256 15 Ростовская область 416 639,11 395 960,47 364 218,06 372 850,94 14% 5% 1,0 0,9 0,9 0,9 4197821 4202320 16 Красноярский край 401 789,16 440 145,31 407 597,80 412 373,34 -1% -9% 1,4 1,5 1,4 1,4 2866255 2874026 17 Иркутская область 400 877,87 406 545,95 385 601,20 404 321,40 4% -1% 1,7 1,7 1,6 1,7 2391193 2397763 18 Хабаровский край 392 955,43 376 105,39 380 235,50 375 536,92 3% 4% 3,0 2,9 2,9 2,8 1315642 1321473 19 Удмуртская Республика 387 587,59 363 641,59 373 247,73 362 019,39 4% 7% 2,6 2,4 2,5 2,4 1500955 1507390 20 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 386 132,90 363 723,92 341 349,04 345 977,85 13% 6% 2,3 2,2 2,0 2,1 1674676 1663795 21 Новосибирская область 368 794,18 364 417,38 350 737,49 352 583,94 5% 1% 1,3 1,3 1,3 1,3 2798170 2793384 22 Вологодская область 359 678,53 337 914,67 331 710,77 327 844,95 8% 6% 3,1 2,9 2,9 2,8 1160445 1167713 23 Архангельская область 342 667,09 320 618,19 311 682,47 313 799,73 10% 7% 3,0 2,8 2,7 2,7 1136535 1144119 24 Воронежская область 331 632,61 316 890,48 304 568,20 306 444,88 9% 5% 1,4 1,4 1,3 1,3 2324205 2327821 25 Тверская область 331 119,56 288 912,51 303 282,19 285 321,55 9% 15% 2,6 2,3 2,4 2,2 1260379 1269636 26 Владимирская область 327 312,55 294 317,76 303 859,31 285 462,23 8% 11% 2,4 2,2 2,2 2,1 1358416 1365805 27 Ярославская область 323 520,74 303 826,41 303 728,53 298 720,68 7% 6% 2,6 2,4 2,4 2,4 1253389 1259612 28 Кировская область 307 001,26 287 034,05 298 438,27 294 013,70 3% 7% 2,4 2,3 2,4 2,3 1262402 1272109 29 Республика Коми 305 638,90 288 313,35 281 215,53 283 171,47 9% 6% 3,7 3,5 3,4 3,4 820472 830235 30 Республика Крым 284 592,81 270 983,43 302 196,98 263 288,35 -6% 5% 1,5 1,4 1,6 1,4 1912622 1911818 31 Волгоградская область 266 640,47 261 615,66 250 027,16 258 848,70 7% 2% 1,1 1,1 1,0 1,0 2491036 2507509 32 Алтайский край 265 546,28 258 623,04 263 302,07 258 113,01 1% 3% 1,1 1,1 1,1 1,1 2317153 2332813 33 Тульская область 257 482,82 233 030,17 229 817,20 226 368,01 12% 10% 1,8 1,6 1,6 1,5 1466127 1478818 34 Чувашская Республика 254 328,42 240 790,17 248 682,08 243 748,90 2% 6% 2,1 2,0 2,0 2,0 1217818 1223395 35 Калужская область 252 988,05 217 859,18 223 626,35 210 629,06 13% 16% 2,5 2,2 2,2 2,1 1002575 1009380 36 Тюменская область 249 983,09 244 153,74 227 308,30 233 492,40 10% 2% 0,7 0,6 0,6 0,6 3756536 3723969 37 Саратовская область 239 062,14 234 268,36 211 987,25 228 261,03 13% 2% 1,0 1,0 0,9 0,9 2421895 2440815 38 Оренбургская область 232 949,11 237 352,37 219 611,51 230 743,55 6% -2% 1,2 1,2 1,1 1,2 1956835 1963007 39 Мурманская область 226 491,14 220 905,97 204 600,32 215 791,56 11% 3% 3,1 3,0 2,8 2,9 741404 748056 40 Ставропольский край 215 410,60 215 180,28 204 491,77 198 133,10 5% 0% 0,8 0,8 0,7 0,7 2803573 2795243 41 Калининградская область 211 966,90 201 264,83 135 263,01 135 039,61 57% 5% 2,1 2,0 1,3 1,3 1012512 1002187 42 Смоленская область 204 293,46 188 241,55 191 402,17 185 418,26 7% 9% 2,2 2,0 2,0 2,0 934888 942363 43 Омская область 202 575,83 203 216,60 192 797,91 194 606,92 5% 0% 1,1 1,1 1,0 1,0 1926665 1944195 44 Республика Карелия 201 568,46 196 588,28 198 140,03 195 196,23 2% 3% 3,3 3,2 3,2 3,2 614063 618056 45 Ивановская область 196 940,37 192 160,63 190 602,08 189 026,89 3% 2% 2,0 1,9 1,9 1,9 997134 1004180 46 Сахалинская область 193 863,34 182 185,01 182 308,92 177 790,46 6% 6% 4,0 3,7 3,7 3,6 488257 489638 47 Рязанская область 188 999,45 166 442,24 172 835,48 163 482,27 9% 14% 1,7 1,5 1,6 1,5 1108847 1114137 48 Пензенская область 187 371,94 180 142,66 173 524,54 180 879,22 8% 4% 1,4 1,4 1,3 1,4 1305563 1318103 49 Республика Саха (Якутия) 179 677,73 182 526,08 187 790,71 177 069,08 -4% -2% 1,8 1,9 1,9 1,8 971995 967009 50 Брянская область 178 637,54 172 199,97 170 936,28 170 197,91 5% 4% 1,5 1,4 1,4 1,4 1192491 1200187 51 Липецкая область 169 253,42 159 079,00 148 190,25 153 203,34 14% 6% 1,5 1,4 1,3 1,3 1139371 1144035 52 Томская область 164 945,35 162 295,11 155 373,05 153 243,70 6% 2% 1,5 1,5 1,4 1,4 1079270 1077442 53 Белгородская область 164 925,73 153 266,51 147 475,27 152 716,17 12% 8% 1,1 1,0 1,0 1,0 1549151 1547418 54 Ульяновская область 163 151,08 162 464,60 152 493,06 159 618,62 7% 0% 1,3 1,3 1,2 1,3 1229824 1238416 55 Амурская область 163 032,65 158 245,05 151 291,93 153 598,98 8% 3% 2,1 2,0 1,9 1,9 790044 793194 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 155 416,70 145 958,05 132 514,86 139 195,09 17% 6% 2,9 2,7 2,4 2,6 544444 541479 57 Республика Бурятия 154 773,75 160 997,96 157 599,55 163 527,45 -2% -4% 1,6 1,6 1,6 1,7 985937 983273 58 Костромская область 149 222,29 140 487,96 143 066,14 140 497,50 4% 6% 2,4 2,2 2,3 2,2 633384 637267 59 Курская область 140 198,32 134 878,78 127 721,10 129 719,87 10% 4% 1,3 1,2 1,2 1,2 1104008 1107041 60 Новгородская область 133 209,74 128 738,73 135 320,92 127 881,83 -2% 3% 2,2 2,2 2,3 2,1 596507 600296 61 Псковская область 127 255,18 114 044,47 112 419,88 107 701,65 13% 12% 2,0 1,8 1,8 1,7 626114 629651 62 Забайкальский край 126 378,66 166 817,04 138 943,07 145 860,67 -9% -24% 1,2 1,6 1,3 1,4 1059700 1065785 63 Астраханская область 124 433,76 124 849,02 116 816,54 118 193,85 7% 0% 1,2 1,2 1,2 1,2 1005782 1014065 64 Республика Мордовия 123 522,20 119 203,20 122 515,32 121 859,53 1% 4% 1,6 1,5 1,6 1,5 790196 795504 65 Республика Марий Эл 122 565,26 133 699,21 136 565,93 134 229,15 -10% -8% 1,8 2,0 2,0 2,0 679417 680380 66 Тамбовская область 118 038,33 108 939,51 106 475,96 105 287,48 11% 8% 1,2 1,1 1,1 1,0 1006748 1015966 67 г. Севастополь 106 336,34 99 059,26 98 442,73 98 410,95 8% 7% 2,4 2,2 2,2 2,2 449137 443212 68 Орловская область 103 889,24 97 799,39 95 953,81 96 661,49 8% 6% 1,4 1,3 1,3 1,3 733497 739467 69 Камчатский край 99 140,15 91 942,47 92 060,35 90 059,12 8% 8% 3,2 2,9 2,9 2,9 313016 314723 70 Курганская область 83 851,52 86 851,14 77 022,88 83 606,73 9% -3% 1,0 1,0 0,9 1,0 827165 834701 71 Республика Дагестан 60 483,56 82 007,34 66 992,10 71 540,89 -10% -26% 0,2 0,3 0,2 0,2 3110858 3086126 72 Магаданская область 53 743,56 50 484,60 53 297,61 51 633,81 1% 6% 3,8 3,6 3,8 3,7 140148 141234 73 Республика Хакасия 49 736,11 47 750,45 41 564,44 53 906,41 20% 4% 0,9 0,9 0,8 1,0 534262 536167 74 Республика Адыгея 47 095,28 45 415,20 43 180,92 42 449,26 9% 4% 1,0 1,0 0,9 0,9 463088 454744 75 Еврейская автономная область 40 296,47 37 460,31 37 844,81 38 233,82 6% 8% 2,5 2,4 2,4 2,4 158305 159913 76 Республика Калмыкия 28 714,86 29 181,35 27 797,26 27 438,17 3% -2% 1,1 1,1 1,0 1,0 271135 272647 77 Республика Алтай 27 136,24 26 360,51 25 935,75 23 432,46 5% 3% 1,2 1,2 1,2 1,1 220180 218866 78 Чукотский автономный округ 15 108,18 14 345,28 15 460,59 15 073,92 -2% 5% 3,0 2,9 3,1 3,0 50288 49663 79 Ненецкий автономный округ 14 345,40 14 211,57 13 086,79 13 651,10 10% 1% 3,3 3,2 3,0 3,1 44110 43829 80 Карачаево-Черкесская Республика 14 317,26 16 498,97 12 443,47 13 497,59 15% -13% 0,3 0,4 0,3 0,3 465528 465563 81 Кабардино-Балкарская Республика 13 540,99 16 374,07 12 972,79 14 012,27 4% -17% 0,2 0,2 0,1 0,2 868350 866219 82 Республика Северная Осетия - Алания 10 049,63 11 852,59 8 197,47 8 340,09 23% -15% 0,1 0,2 0,1 0,1 696837 699253 83 Чеченская Республика 7 231,44 7 178,01 2 991,45 3 358,13 142% 1% 0,05 0,05 0,02 0,02 1478726 1456951 84 Республика Ингушетия 2 821,19 4 038,37 2 371,95 3 937,06 19% -30% 0,1 0,1 0,0 0,1 507060 497393 85 Республика Тыва 246,92 14 457,33 16 544,49 12 973,57 -99% -98% 0,01 0,44 0,51 0,40 327383 324423

Итого 25 636 412,05 24 887 053,74 24 049 873,81 24 101 900,57 7% 3%











