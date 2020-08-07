«Зиганшин сменил гнев на милость» — «Татфлот» претендует на «Чайку-СПГ»

До конца августа правительство Татарстана определится, кому доверить речные круизы на первом в России газовом теплоходе

Фото: Максим Платонов

Сегодня первое в стране газомоторное прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ», о котором «Реальное время» подробно рассказывало, было спущено на воду в акватории Волги в Зеленодольске. Новый пассажирский теплоход стоимостью 320 млн рублей строился по заказу ГТЛК в рамках госпрограммы, предусматривающей передачу речных судов в льготный лизинг под 2,5% годовых. За статус регионального оператора речных перевозок в Татарстане давно бьются дочерняя компания зеленодольских судостроителей ООО «Волгататсудоремонт» и СК «Татфлот» Равиля Зиганшина, но правительство республики еще не определилось, с кем из них «отправиться в плавание».

Белоснежный и безымянный

Сегодня зеленодольские судостроители спустили на воду первое пассажирское речное судно, которое будет плавать на сжиженном природном газе. «Чайка-СПГ» — рабочее название, так теплоход назвали в пресс-релизах. Однако в акватории Волги взору гостей предстал абсолютно белый теплоход, празднично украшенный красными и синими шариками на корме, но без названия. Как пояснил «Реальному времени» гендиректор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» Александр Карпов, с именем для судна еще не определились:



— Может быть, и «Акчарлак» назовут («чайка» на татарском языке, — прим. ред.).

— Нет, это же настоящая «Ласточка», — убежденно заявил «Реальному времени» Роман Лизалин (экс-капитан теплохода «Арабелла», спасавший пассажиров «Булгарии», а ныне директор ООО «Волгататсудоремонт», — прим. ред.).



Очевидно, он имел в виду, что теплоход может стать первенцем в серии газовых пассажирских речных судов.

На церемонию спуска на воду приехали премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, директор Верхне-Волжского филиала Российского речного регистра Александр Батялов, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков и, конечно, создатель судна — гендиректор ЗПКБ Евгений Жирков

Под палящим солнцем на берегу Волги собралась почетная свита гостей. На церемонию спуска на воду приехали премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, директор Верхне-Волжского филиала Российского речного регистра Александр Батялов, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков и, конечно, создатель судна — гендиректор ЗПКБ Евгений Жирков. Почти каждый из них выразил свое восхищение новым теплоходом. Алексей Песошин отметил, что Татарстан стал одним из первых регионов, где совместно с «Газпромом» ведется большая и системная работа по расширению возможностей использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта.



— Использование природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками, а также позволит снизить себестоимость пассажирских перевозок, — сказал глава правительства республики.

Продолжение серии зависит от СПГ-завода



Александр Карпов сообщил, что в планах у завода выпустить как минимум 20 подобных судов. «Будет и два, и три, но для этого требуется развитие необходимой инфраструктуры», — объяснял он журналистам перспективы развития речного флота в Татарстане. Правда, он увязал их с необходимостью строительства завода по производству СПГ, идею которого не первый год обсуждают в республике:



— В планах — строительство завода по сжиженному природному газу. Как появится конкретная инфраструктура, так будем думать о распространении судов на этом виде топлива в больших масштабах, — заявил гендиректор Зеленодольского завода им. Горького.

Александр Карпов сообщил, что в планах у завода выпустить как минимум 20 подобных судов

Новый пассажирский теплоход стоимостью 320 млн рублей строился в рамках программы ГТЛК с государственным софинансированием. Программа предусматривает передачу речных судов в льготный лизинг под 2,5% годовых. Как сообщил «Реальному времени» глава департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков, для тех, кто берет в лизинг речные суда по госпрограмме, субсидируется процентная ставка до 2,5%.



— Мы стараемся поддерживать эту норму, потому что иначе приобрести пассажирское речное судно и добиться его эффективности экономически достаточно сложно. Эта ставка действует на весь срок лизинга, который может быть от 10 до 25 лет, — отметил Кабаков.



По его словам, с предложением к ГТЛК о необходимости приобретения новых речных судов должен выходить сам регион, после чего формируется программа. «Понимаете, это такой процесс (расширения программы строительства, — прим. ред.), его невозможно осуществить без участия региона. Раньше перевозки осуществлялись речными пароходствами, особенно социально значимые, а сейчас региональными операторами», — пояснил он. По данным Российского речного регистра, сейчас средний возраст пассажирских судов в регионах составляет около 30 лет и больше.

От того, кто встанет за штурвал «Чайки», зависит, кто будет развивать речные перевозки в перспективе

СК «Татфлот» Равиля Зиганшина vs ВТС Романа Лизалина

От того, кто встанет за штурвал «Чайки», зависит, кто будет развивать речные перевозки в перспективе. Отвечая на вопрос «Реального времени», глава зеленодольского предприятия признал, что на статус оператора претендуют и сам завод в лице дочерней компании «Волгататсудоремонт», и СК «Татфлот»:

— По-моему, Зиганшин сменил гнев на милость, хочет заплатить свои долги и взять суда в свое ведение, — рассказал Александр Карпов.



По его словам, в ближайшее время интрига должна разрешиться. Сертификационные испытания завершатся в конце августа. «24 августа мы ожидаем получения разрешения на эксплуатацию от Верхне-Волжского филиала Российского речного регистра», — сообщил Карпов. После этого судно сможет курсировать в направлении Свияжска. Вечером пресс-служба Миндортранса РТ сообщила, что вопрос еще не решен.

Не секрет, что практически каждый летний навигационный сезон на туристическом рынке сопровождается громкими скандалами, возникающими из-за всевозможных поломок устаревшего речного флота. Достаточно вспомнить беспрецедентную историю краха национального речного перевозчика «Волжские путешествия+», чей судовладелец обманул около сотни казанцев и до сих пор не вернул им деньги за несостоявшиеся круизы по Волге. На фоне таких негативных историй все больше туристов отказываются от рискованных путешествий, предпочитая пользоваться речными судами исключительно в транспортных целях. Впрочем, речные прогулки по Волге снова могут стать популярными, если здесь появится надежный оператор с обновленным флотом.

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов