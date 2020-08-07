«Зиганшин сменил гнев на милость» — «Татфлот» претендует на «Чайку-СПГ»
До конца августа правительство Татарстана определится, кому доверить речные круизы на первом в России газовом теплоходе
Сегодня первое в стране газомоторное прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ», о котором «Реальное время» подробно рассказывало, было спущено на воду в акватории Волги в Зеленодольске. Новый пассажирский теплоход стоимостью 320 млн рублей строился по заказу ГТЛК в рамках госпрограммы, предусматривающей передачу речных судов в льготный лизинг под 2,5% годовых. За статус регионального оператора речных перевозок в Татарстане давно бьются дочерняя компания зеленодольских судостроителей ООО «Волгататсудоремонт» и СК «Татфлот» Равиля Зиганшина, но правительство республики еще не определилось, с кем из них «отправиться в плавание».
Белоснежный и безымянный
Сегодня зеленодольские судостроители спустили на воду первое пассажирское речное судно, которое будет плавать на сжиженном природном газе. «Чайка-СПГ» — рабочее название, так теплоход назвали в пресс-релизах. Однако в акватории Волги взору гостей предстал абсолютно белый теплоход, празднично украшенный красными и синими шариками на корме, но без названия. Как пояснил «Реальному времени» гендиректор АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» Александр Карпов, с именем для судна еще не определились:
— Может быть, и «Акчарлак» назовут («чайка» на татарском языке, — прим. ред.).
— Нет, это же настоящая «Ласточка», — убежденно заявил «Реальному времени» Роман Лизалин (экс-капитан теплохода «Арабелла», спасавший пассажиров «Булгарии», а ныне директор ООО «Волгататсудоремонт», — прим. ред.).
Очевидно, он имел в виду, что теплоход может стать первенцем в серии газовых пассажирских речных судов.
Под палящим солнцем на берегу Волги собралась почетная свита гостей. На церемонию спуска на воду приехали премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, директор Верхне-Волжского филиала Российского речного регистра Александр Батялов, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков и, конечно, создатель судна — гендиректор ЗПКБ Евгений Жирков. Почти каждый из них выразил свое восхищение новым теплоходом. Алексей Песошин отметил, что Татарстан стал одним из первых регионов, где совместно с «Газпромом» ведется большая и системная работа по расширению возможностей использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта.
— Использование природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками, а также позволит снизить себестоимость пассажирских перевозок, — сказал глава правительства республики.
Продолжение серии зависит от СПГ-завода
Александр Карпов сообщил, что в планах у завода выпустить как минимум 20 подобных судов. «Будет и два, и три, но для этого требуется развитие необходимой инфраструктуры», — объяснял он журналистам перспективы развития речного флота в Татарстане. Правда, он увязал их с необходимостью строительства завода по производству СПГ, идею которого не первый год обсуждают в республике:
— В планах — строительство завода по сжиженному природному газу. Как появится конкретная инфраструктура, так будем думать о распространении судов на этом виде топлива в больших масштабах, — заявил гендиректор Зеленодольского завода им. Горького.
Новый пассажирский теплоход стоимостью 320 млн рублей строился в рамках программы ГТЛК с государственным софинансированием. Программа предусматривает передачу речных судов в льготный лизинг под 2,5% годовых. Как сообщил «Реальному времени» глава департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков, для тех, кто берет в лизинг речные суда по госпрограмме, субсидируется процентная ставка до 2,5%.
— Мы стараемся поддерживать эту норму, потому что иначе приобрести пассажирское речное судно и добиться его эффективности экономически достаточно сложно. Эта ставка действует на весь срок лизинга, который может быть от 10 до 25 лет, — отметил Кабаков.
По его словам, с предложением к ГТЛК о необходимости приобретения новых речных судов должен выходить сам регион, после чего формируется программа. «Понимаете, это такой процесс (расширения программы строительства, — прим. ред.), его невозможно осуществить без участия региона. Раньше перевозки осуществлялись речными пароходствами, особенно социально значимые, а сейчас региональными операторами», — пояснил он. По данным Российского речного регистра, сейчас средний возраст пассажирских судов в регионах составляет около 30 лет и больше.
СК «Татфлот» Равиля Зиганшина vs ВТС Романа Лизалина
От того, кто встанет за штурвал «Чайки», зависит, кто будет развивать речные перевозки в перспективе. Отвечая на вопрос «Реального времени», глава зеленодольского предприятия признал, что на статус оператора претендуют и сам завод в лице дочерней компании «Волгататсудоремонт», и СК «Татфлот»:
— По-моему, Зиганшин сменил гнев на милость, хочет заплатить свои долги и взять суда в свое ведение, — рассказал Александр Карпов.
По его словам, в ближайшее время интрига должна разрешиться. Сертификационные испытания завершатся в конце августа. «24 августа мы ожидаем получения разрешения на эксплуатацию от Верхне-Волжского филиала Российского речного регистра», — сообщил Карпов. После этого судно сможет курсировать в направлении Свияжска. Вечером пресс-служба Миндортранса РТ сообщила, что вопрос еще не решен.
Не секрет, что практически каждый летний навигационный сезон на туристическом рынке сопровождается громкими скандалами, возникающими из-за всевозможных поломок устаревшего речного флота. Достаточно вспомнить беспрецедентную историю краха национального речного перевозчика «Волжские путешествия+», чей судовладелец обманул около сотни казанцев и до сих пор не вернул им деньги за несостоявшиеся круизы по Волге. На фоне таких негативных историй все больше туристов отказываются от рискованных путешествий, предпочитая пользоваться речными судами исключительно в транспортных целях. Впрочем, речные прогулки по Волге снова могут стать популярными, если здесь появится надежный оператор с обновленным флотом.
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