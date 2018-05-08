Нутфуллин Рамиль Рашитович

Общая информация

Родился 28 июля 1961 года в д. С.Сардыган Балтасинского района ТАССР.

Образование:

1983 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «ученый-агроном» ).

Трудовая деятельность:



В 1978 г. — работник хозяйства им. «Социалистик Татарстан» Балтасинского района ТАССР.

В 1983 г. — агроном-семеновод колхоза им. «Социалистик Татарстан» Балтасинского района ТАССР.

В 1983 — 1985 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1985 — 1996 гг. — начальник цеха по кормопроизводству колхоза «Татарстан» Балтасинского района РТ.

В 1996 — 2004 гг. — председатель СХПК «Татарстан» Балтасинского района РТ.

В 2004 — 2012 гг. — председатель ООО «СХП „Татарстан“ Балтасинского района РТ.

С ноября 2012 г. — глава муниципального образования „Балтасинский муниципальный район“ РТ.

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