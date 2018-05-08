Нутфуллин Рамиль Рашитович
Общая информация
Родился 28 июля 1961 года в д. С.Сардыган Балтасинского района ТАССР.
Образование:
1983 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «ученый-агроном» ).
Трудовая деятельность:
В 1978 г. — работник хозяйства им. «Социалистик Татарстан» Балтасинского района ТАССР.
В 1983 г. — агроном-семеновод колхоза им. «Социалистик Татарстан» Балтасинского района ТАССР.
В 1983 — 1985 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1985 — 1996 гг. — начальник цеха по кормопроизводству колхоза «Татарстан» Балтасинского района РТ.
В 1996 — 2004 гг. — председатель СХПК «Татарстан» Балтасинского района РТ.
В 2004 — 2012 гг. — председатель ООО «СХП „Татарстан“ Балтасинского района РТ.
С ноября 2012 г. — глава муниципального образования „Балтасинский муниципальный район“ РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Балтаси
- Адрес: 422010, РТ, Балтасинский район, пгт. Балтаси, ул. Ленина, 42
- Телефон: (84368) 2-41-33
- Email: baltash@tatar.ru
- Сайт: baltasi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018