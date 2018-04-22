МО Лениногорский муниципальный район РТ
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Общая информация
Центром муниципального образования «Лениногорский район» является город Лениногорск. В Лениногорском районе 25 сельских поселений.
Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района
Руководитель — Хусаинов Рягат Галиагзамович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лениногорск
- Адрес: 423250, г.Лениногорск, ул.Кутузова, 1
- Телефон: (85595) 5-06-52
- Email: leninogorsk@tatar.ru
- Сайт: leninogorsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 22.04.2018