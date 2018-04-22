Список компаний

МО Лениногорский муниципальный район РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Лениногорский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Лениногорский район» является город Лениногорск. В Лениногорском районе 25 сельских поселений.

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Совет района, Исполнительный комитет района

Руководитель — Хусаинов Рягат Галиагзамович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лениногорск
  • Адрес: 423250, г.Лениногорск, ул.Кутузова, 1
  • Телефон: (85595) 5-06-52
  • Email: leninogorsk@tatar.ru
  • Сайт: leninogorsk.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 22.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам