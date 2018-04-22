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МО Камско-Устьинский муниципальный район РТ

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МО Камско-Устьинский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Камско-Устьинский район» является поселок городского типа Камское Устьев. В Камско-Устьинском районе 20 сельских поселений. Также в состав района входят поселки городского типа Куйбышевский Затон и Тенишево.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Помощник Главы района, Заместитель района, Исполнительный комитет района, Отдел ЗАГС, Контрольно-счетная палата района, Палата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная палата.

Руководитель — Лоханов Павел Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Камское Устье
  • Адрес: 422820, пгт.Камское Устье, ул.Калинина, 31
  • Телефон: (84377) 2-12-52
  • Email: kama-tamagy@tatar.ru
  • Сайт: kamskoye-ustye.tatar.ru

Дата последнего обновления: 22.04.2018

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