Вазыхов Наиль Альбертович
Общая информация
Родился 27 сентября 1975 года в р.п. Камское Устье Камско-Устьинского района.
Образование
1997 г. — окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности “инженер-механик” (1997 г.).
Трудовая деятельность
1991-1992 гг. — моторист насосных установок Камско-Устьинского МПП ЖКХ.
1992-1997 гг. — студент КСХИ.
1997 г. — инженер-технолог технического отдела ЗАО «РБФ им.Куйбышева».
1997-2002 гг. — мастер корпусно-сварочного участка, заместитель директора по производству.
2002-2004 гг. — заместитель управляющего директора по производству ЗАО «РБФ им.Куйбышева».
2004-2008 гг. — управляющий директор ЗАО «РБФ им.Куйбышева».
С апреля 2008 г. — генеральный директор ЗАО “РБФ имени Куйбышева”.
С 10 октября 2010 г. — депутат Совета муниципального образования “Поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан”.
С 24 января 2019 г. — Глава Камско-Устьинского района РТ.
Женат, воспитывает двух сыновей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422820, пгт Камское Устье, Калинина, д.31
- Телефон: 8(84377)2-11-51
- Email: Kamuste.Sekretar@tatar.ru
- Сайт: https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 20.08.2020