Список персон

Вазыхов Наиль Альбертович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 27 сентября 1975 года в р.п. Камское Устье Камско-Устьинского района.

Образование

1997 г. — окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности “инженер-механик” (1997 г.).

Трудовая деятельность

1991-1992 гг. — моторист насосных установок Камско-Устьинского МПП ЖКХ.

1992-1997 гг. — студент КСХИ.

1997 г. — инженер-технолог технического отдела ЗАО «РБФ им.Куйбышева».

1997-2002 гг. — мастер корпусно-сварочного участка, заместитель директора по производству.

2002-2004 гг. — заместитель управляющего директора по производству ЗАО «РБФ им.Куйбышева».

2004-2008 гг. — управляющий директор ЗАО «РБФ им.Куйбышева».

С апреля 2008 г. — генеральный директор ЗАО “РБФ имени Куйбышева”.

С 10 октября 2010 г. — депутат Совета муниципального образования “Поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан”.

С 24 января 2019 г. — Глава Камско-Устьинского района РТ.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422820, пгт Камское Устье, Калинина, д.31
  • Телефон: 8(84377)2-11-51
  • Email: Kamuste.Sekretar@tatar.ru
  • Сайт: https://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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