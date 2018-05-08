Список персон

Нуриев Ильшат Габделфаритович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Нуриев Ильшат Габделфаритович

Общая информация

Родился 6 ноября 1967 года в с.Апазово Арского района ТАССР.

Образование:

1990 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «экономист-организатор» )

Московская коммерческая академия (специальность «менеджмент»)

Трудовая деятельность:

В 1983 — 1984 гг. — тракторист совхоза «Ватан», Арский район.
В 1990 — 1996 гг. — начальник колбасного цеха Балтасинского РайПО, Балтасинский район.
В 1996 – 1999 гг. — заместитель председателя Балтасинского РайПО, Балтасинский район.
В 1999 – 2008 гг. — генеральный директор ОАО «Шеморданский мясокомбинат», Сабинский район.
В 2008 – 2009 гг. — проректор Казанского Государственного аграрного университета, г.Казань.
В 2009 – 2014 гг. — директор филиала ОАО «Вамин-Татарстан» «Балтасинский маслодельно-молочный комбинат».
В 2014 — 2015 гг. — руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района РТ.

С сентября 2015 г. — глава Арского муниципального района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Арск
  • Адрес: 422010, г.Арск, Советская площадь, 14
  • Телефон: (84366) 3-11-33
  • Email: archa@tatar.ru
  • Сайт: arsk.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 08.05.2018

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