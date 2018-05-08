Нуриев Ильшат Габделфаритович
Общая информация
Родился 6 ноября 1967 года в с.Апазово Арского района ТАССР.
Образование:
1990 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «экономист-организатор» )
Московская коммерческая академия (специальность «менеджмент»)
Трудовая деятельность:
В 1983 — 1984 гг. — тракторист совхоза «Ватан», Арский район.
В 1990 — 1996 гг. — начальник колбасного цеха Балтасинского РайПО, Балтасинский район.
В 1996 – 1999 гг. — заместитель председателя Балтасинского РайПО, Балтасинский район.
В 1999 – 2008 гг. — генеральный директор ОАО «Шеморданский мясокомбинат», Сабинский район.
В 2008 – 2009 гг. — проректор Казанского Государственного аграрного университета, г.Казань.
В 2009 – 2014 гг. — директор филиала ОАО «Вамин-Татарстан» «Балтасинский маслодельно-молочный комбинат».
В 2014 — 2015 гг. — руководитель исполнительного комитета Арского муниципального района РТ.
С сентября 2015 г. — глава Арского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: 422010, г.Арск, Советская площадь, 14
- Телефон: (84366) 3-11-33
- Email: archa@tatar.ru
- Сайт: arsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018