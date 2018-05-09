Хусаинов Рягат Галиагзамович

Общая информация

Родился 30 июля 1962 года в г. Лениногорск ТАССР.

Образование:

1989 год — Московский орден Дружбы народов кооперативный институт Центросоюза (специальность «экономика торговли» )

2004 год — Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина ( специальность «государственное и муниципальное управление» )

Трудовая деятельность:



В 1982 — 1988 гг. — старший товаровед, директор Зай-Каратайского кооппредприятия, директор Коопунивермага Райпо.

В 1988 — 1992 гг. — заместитель председателя правления Райпо по торговле, г. Лениногорск.

В 1992 — 1994 гг. — начальник ОРС НГДУ «Лениногорскнефть».

В 1994 — 1998 гг. — генеральный директор АО ТПП «Лениногорск».

В 1998 — 1999 гг. — генеральный директор ОАО ТПФ «Ак Барс-Лениногорск».

В 1999 г. — директор коммунального унитарного предприятия «Возврат», г. Лениногорск.

В 1999 — 2000 гг. — ведущий инженер НГДУ «Лениногорскнефть» ОАО «Татнефть».

В 2000 — 2001 гг. — заместитель главы администрации Лениногорского района и г. Лениногорск по социальным вопросам.

В 2001 — 2002 гг. — руководитель аппарата администрации Лениногорского района и г. Лениногорск.

В 2002 — 2005 гг. — первый заместитель главы администрации по экономике, г. Лениногорск.

В 2006 — 2009 гг. — руководитель исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

С марта 2009 г. — глава муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ, мэр г. Лениногорск.

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