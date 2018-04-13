МО Бавлинский муниципальный район РТ
Общая информация
В Бавлинском районе 13 сельских поселений. Центром муниципального образования «Бавлинский район» является город Бавлы.
Структура органов местного самоуправления района: Аппарат Совета района, Глава района, Исполнительный комитет района, Исполнительный комитет МО Бавлы, Депутаты, Финансово-бюджетная палата, Палата имущественных и земельных отношений, Контрольно-счетная палата района и Общественный Совет.
Руководитель — Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бавлы
- Адрес: 423930, г.Бавлы, ул.Горюнова, 12
- Телефон: (85569) 5-15-40
- Email: bauly@tatar.ru
- Сайт: bavly.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 13.04.2018