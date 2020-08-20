Список персон

Камартдинов Ранис Рафисович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Камартдинов Ранис Рафисович
Фото: tatarstan.ru/

Общая информация

Родился 27 июня 1981 года в городе Буинске Татарской АССР.

Образование

2003 г. — окончил Казанский государственный технологический университет (машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов).

2009 г. — окончил ГОУ ВПО «Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан» (государственное и муниципальное управление).

2014 г. — окончил ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний» (юриспруденция).

Трудовая деятельность

05.2006-08.2006 гг. —Инженер 2 категории общего отдела Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан

08.2006-11.2006 гг. —Инженер 2 категории отдела хозяйственного обеспечения Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан

11.2006-03.2007 гг. —Заместитель начальника отдела хозяйственного обеспечения Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан

03.2007-03.2008 гг. —Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан

03.2008-10.2009 гг. —Начальник отдела приема и отправки документов Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан

10.2009-12.2009 гг. —Начальник отдела общего обеспечения Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Татарстан

12.2009-08.2013 гг. —Начальник отдела приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан — государственный регистратор Республики Татарстан

08.2013-10.2017 гг. —Начальник Ново-Савиновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан

13.10.2017-09.2019 гг. — Руководитель Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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