Камартдинов Ранис Рафисович
Общая информация
Родился 27 июня 1981 года в городе Буинске Татарской АССР.
Образование
2003 г. — окончил Казанский государственный технологический университет (машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов).
2009 г. — окончил ГОУ ВПО «Академия государственного и муниципального управления при Президенте Республики Татарстан» (государственное и муниципальное управление).
2014 г. — окончил ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний» (юриспруденция).
Трудовая деятельность
05.2006-08.2006 гг. —Инженер 2 категории общего отдела Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан
08.2006-11.2006 гг. —Инженер 2 категории отдела хозяйственного обеспечения Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан
11.2006-03.2007 гг. —Заместитель начальника отдела хозяйственного обеспечения Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан
03.2007-03.2008 гг. —Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан
03.2008-10.2009 гг. —Начальник отдела приема и отправки документов Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан
10.2009-12.2009 гг. —Начальник отдела общего обеспечения Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Татарстан
12.2009-08.2013 гг. —Начальник отдела приема-выдачи документов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан — государственный регистратор Республики Татарстан
08.2013-10.2017 гг. —Начальник Ново-Савиновского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан
13.10.2017-09.2019 гг. — Руководитель Исполнительного комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 20.08.2020