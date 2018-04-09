Список компаний

МО Арский муниципальный район РТ

Гос. ведомства, Администрации районов республики
МО Арский муниципальный район РТ

Общая информация

Арский район Республики Татарстан включает: городских поселений – 1, сельских поселений — 28.Центром муниципального образования «Арский район» является город Арск.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Заместители Главы района, Исполнительный комитет района.

Руководитель — Нуриев Ильшат Габделфаритович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Арск
  • Адрес: 422010, г.Арск, Советская площадь, 14
  • Телефон: (84366) 3-11-33
  • Email: archa@tatar.ru
  • Сайт: arsk.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.04.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам