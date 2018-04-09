МО Арский муниципальный район РТ
Гос. ведомства, Администрации районов республики
Общая информация
Арский район Республики Татарстан включает: городских поселений – 1, сельских поселений — 28.Центром муниципального образования «Арский район» является город Арск.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Заместители Главы района, Исполнительный комитет района.
Руководитель — Нуриев Ильшат Габделфаритович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Арск
- Адрес: 422010, г.Арск, Советская площадь, 14
- Телефон: (84366) 3-11-33
- Email: archa@tatar.ru
- Сайт: arsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.04.2018