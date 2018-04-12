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МО Алькеевский муниципальный район РТ

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МО Алькеевский муниципальный район РТ

Общая информация

В Алькеевском районе 21 сельское поселение. Центром муниципального образования «Алексеевский район» является село Базарные Матаки.

Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, МКУ Контрольно-счетная палата района, Палаты района и Совет Представителей.

Руководитель — Никошин Александр Федорович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Базарные Матаки
  • Адрес: 422870, с.Базарные Матаки, ул.С.Крайнова, 58
  • Телефон: (84346) 2-00-26
  • Email: alkay@tatar.ru
  • Сайт: alkeevskiy.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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