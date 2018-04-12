МО Алькеевский муниципальный район РТ
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Общая информация
В Алькеевском районе 21 сельское поселение. Центром муниципального образования «Алексеевский район» является село Базарные Матаки.
Структура органов местного самоуправления района: Совет района, Глава района, Исполнительный комитет района, МКУ Контрольно-счетная палата района, Палаты района и Совет Представителей.
Руководитель — Никошин Александр Федорович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Базарные Матаки
- Адрес: 422870, с.Базарные Матаки, ул.С.Крайнова, 58
- Телефон: (84346) 2-00-26
- Email: alkay@tatar.ru
- Сайт: alkeevskiy.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018